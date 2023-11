Apple se pridružuje kompanijama Meta i ByteDance u protestvovanju protiv EU

Apple se pridružio vlasniku Meta i TikTok-a ByteDance-u u osporavanju definicija njihovih platformi u okviru Zakona o digitalnim tržištima (DMA) EU. Zakonodavstvo dozvoljava regulatorima da odrede usluge ili platforme dominantnih kompanija kao „čuvare kapije“, ili dovoljno velike i moćne da deluju kao usko grlo između preduzeća i kupaca, koje onda može da kazni za zabranjeno ponašanje.

Apple među ciljanim kompanijama

Trenutno se cilja na 22 servisa čuvara vrata koje vodi šest velikih tehnoloških kompanija (Apple, Microsoft, Alphabet-ov Google, Meta, Amazon i ByteDance-ov TikTok). Zakon podstiče konkurenciju naklonjenu potrošačima, sprečavajući preduzeća da nameću nepravedne uslove kupcima.

Sud pravde EU (preko Rojtersa) objavio je u petak o Apple-ovom zvaničnom prigovoru, najavljujući da se proizvođač iPhone-a pridružio Meta i ByteDance-u u osporavanju njegovih odluka. Iako detalji žalbe nisu javni, Bloomberg News je prošle nedelje izvestio da će Apple osporiti oznake vratara i za App Store i za iMessage. Kompanija je ove nedelje saopštila da će uskoro podržati RCS na iPhone-u, potencijalno uklanjajući jednu od kostiju u EU koju treba izabrati sa iMessage zaključavanjem potrošača.

Microsoft i Google su navodno prihvatili svoje DMA oznake, dok su Meta i ByteDance osporavali svoje. Meta je posebno ispitivao oznake vratara Messenger-a i Marketplace-a, tražeći da razjasni zašto su one uključene. (Meta nije osporila uključivanje Facebooka, Instagrama i WhatsApp-a.) Kompanija je tvrdila da je Marketplace usluga od potrošača do potrošača, a Messenger je funkcija ćaskanja na Facebook-u, a ne onlajn posrednik.

U međuvremenu, ByteDance tvrdi da je TikTok izazivač na društvenom tržištu, a ne uspostavljeni čuvar kapije. Tvrdilo je da bi određivanje svoje platforme kao takve služilo samo za zaštitu etabliranih kompanija.

Kao i Zakon o digitalnim uslugama (DSA), DMA ima značajne članove. Kompanije koje se ne pridržavaju mogu se suočiti sa kaznama do 10 procenata svog globalnog prometa, do 20 procenata za ponovljene prekršaje i periodičnim kaznama do pet procenata njihovog prosečnog dnevnog prometa. Druge kazne, uključujući otuđenje delova preduzeća, takođe bi mogle biti uključene nakon tržišnih istraga.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet