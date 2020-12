Apple uklonio hiljade igara iz kineskog App Storea

App Store u Kini od danas izgleda malo drugačije, budući da je Apple iz svoje online prodavnice uklonio čak 39 hiljada igara.

Radi se o igrama čiji developeri nisu obezbedili ISBN (International Standard Book Number) koji je odobrila kineska vlada. Nakon „čišćenja“ je stradalo mnogo naslova zapadnjačkih kreatora, uključujući one poput Assassin’s Creed Identity i NBA 2K20. Tako je na listi dostupnih igara ostalo tek 74 od 1.500 najpopularnijih igara koje su svojim developerima donosile i najviše novca. Među naslovima koji su ostali dostupni su i Call of Duty: Mobile, Honor of Kings i Game for Peace – kineska verzija PUBG Mobile.

Ovaj potez ne predstavlja veliko iznenađenje, budući da je Apple pre nekoliko meseci već uklonio oko 30 hiljada aplikacija, najviše igara. Problem je u tome što je skoro nemoguće da se dobije ISBN bez domaćeg distributera, pa se mnoge kompanije sa zapada udružuju sa kineskim firmama pre nego što lansiraju svoje proizvode na ovo tržište.

Apple je još u aprilu upozorio developere da moraju da obezbede ISBN do 30. juna, a stradali su svi oni koji to nisu učinili na vreme.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet