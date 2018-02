Apple želi da stvara budućnost

Izvršni direktor kompanije Apple, Tim Kuk izjavio je da njegova kompanija radi na nekoliko revolucionarnih proizvoda, ali da će oni biti dostupni na tržištu tek za nekoliko godina.

„Mi svaki svoj proizvod razvijamo u skladu sa veoma dalekosežnim planovima. Tri do četiri godine unapred razvijamo silikonske čipove, što znači da trenutno radimo na projektima koji neće ugledati svetlost dana do sredine sledeće decenije,” rekao je on. Među njima su, najverovatnije, i Apple Glasses o kojima se proteklih meseci govorilo. Prošlog oktobra, Kuk je rekao da AR tehnologija za pametne naočare nije još uvek dovoljno uznapredovala, kako bi Apple mogao taj proizvod da ponudi potrošačima. Naočare bi pravila kompanija Quanta, koja trenutno sastavlja Apple Watch i MacBook računare, a potpredsednik te kompanije C. C. Lung rekao je da bi Quanta mogla da ima proizvod do kraja naredne godine.

„Naš cilj nije da zaradimo što više i što brže, već da ponudimo kupcima izvanredne proizvode. Ono što nas motiviše je pravljenje uređaja koji potrošaču omogućavaju da radi nešto što mu je do tada bilo nemoguće. Uzmimo za primer inovacije u osvetljenju kamere iPhone X uređaja. U prošlosti, to je bilo dostupno samo profesionalnim fotografima koji na raspolaganju imaju studijski rasvetu. Sada, iPhone X vam to nudi, i tačno je, ne pričamo o jeftinom proizvodu, ali studijska rasveta košta desetine, stotine hiljada dolara,” rekao je on. Kuk je izjavio da im uspeh kompanije omogućava da značajna sredstva ulažu u istraživanje i razvoj, kao i da će nam neki od njihovih proizvoda u budućnosti promeniti život zauvek.

Izvor: Fast Company

