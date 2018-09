Apple zvanično predstavio „pristupačni“ iPhone Xr

Manje-više smo znali da će Apple predstaviti iPhone Xs i Xs Max na današnjem događaju, ali malo nas je očekivalo iPhone Xr. Apple želi da dopre do što više ljudi koliko god može, te u skladu sa tim treba da napravi iPhone koji korisnici mogu (ili žele) da priušte. Kompanija se nije pridržavala svoje prethodne nomenklature, i konačno je ažurirala svoju „pristupačniju“ seriju. iPhone Xr je cenovno jeftinija alternativa za seriju Xs flagship uređaja koji koštaju preko 999 dolara. Za nižu cenu, biće potrebno da se naprave neki kompromisi, kao što je činjenica da Xr uređaj ima jednu kameru na poleđini, ali barem se dobijaju neke nove funkcije.

Dok iPhone Xs i Xs Max imaju Super Retina OLED ekrane koji zapravo čine prednji deo telefona, iPhone Xr ima 6.1-inčni LCD ekran za koji je Apple rekao da je „najnapredniji ikada u svetu pametnih telefona.“ Kompanija ide tako daleko da ovaj ekran naziva „Liquid Retina“, a s rezolucijom koja je samo 1.792×828 piksela. Uprkos postojanju samo jedne širokougaone kamere od 12 MP sa zadnje strane, iPhone Xr je u stanju da fotografiše sa veštačkim bokeh efektom. Kao i kod iPhone Xs, ovde se takođe nalazi i pametni HDR i moći će da se prilagođava dubina polja nakon što se snimi fotografija.

iPhone Xr je napravljen od aluminijuma i stakla i dolazi u beloj, crnoj, plavoj, koralnoj i žutoj boji, isto kao i iPhone 5c. Kao i iPhone Xs, Xr će biti vodootporan, međutim sa IP67 sertifikatom. Xr će takođe podržavati dve SIM kartice, sa jednim fizičkim slotom i digitalnom eSIM. iPhone Xr će biti mnogo sličniji Xs-u nego što su bili iPhone uređaji sa brojčanim oznakama. Više nema fizičkog home dugmeta, a ekran podržava pokrete kao što su Tap To Wake i povlačenje na gore kako bi se došlo do početnog ekrana. Tu je i TrueDepth kamera sa prednje strane za Face ID autentifikaciju – koristeći čak istu postavku senzora kao i iPhone Xs i Xs Max. Možda je najbolja karakteristika Xr-a ta da koristi novi A12 Bionic čip. Kao i iPhone Xs Max, baterija kod Xr-a bi trebalo da traje sat i po duže od svog prethodnika. U ovom slučaju, to je iPhone 8 Plus (u poređenju sa iPhone X za Xs Max).

Porudžbine za iPhone Xr su moguće od 19. oktobra, a doći će u šest boja i tri veličine (64 GB, 128 GB i 256 GB). Cena za osnovnu varijantu je 749 dolara, što ni po čemu nije priuštivo, ali je 250 dolara jeftinije od iPhone X-a. Ako ste čekali all-screen iPhone sa notch-om, ovo je verovatno lakša cena za novčanik da podnese. Ali, ako ste se nadali uređaju sa dve zadnje kamere, možda ćete više želeti iPhone Xs ili čak iPhone 8 Plus.

Podelite s prijateljima

Tweet