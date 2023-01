ASUS ExpertBook B3000: Mali univerzalac

Puno smo pisali o snažnim računarima raskošnih karakteristika, velikim trošadžijama koji svojom impozantnom pojavom ostavljaju upečatljiv utisak. Došao je trenutak za nešto drugačije – mali, kompaktan, svestran i raznovrstan računar.

Da li je ExpertBook B3000 uopšte računar? On je negde između računara i mobilnog uređaja, te se lako i brzo može transformisati u ono što je korisniku potrebno i praktično. Računar, tablet, laptop, mobilna naprava, sve to u jednom. Za neke će upravo ovakva, relativno kompaktna forma, biti bezgranično praktična i upotrebljiva, posebno ukoliko im ne trebaju i ne znače bombastične karakteristike najsnažnijih računara današnjice.

Štaviše, neko bi primetio da su uređaji ovog tipa veoma pametno osmišljeni. ASUS je, kao jedan od inovatora, već imao bogato iskustvo na ovom polju. Setimo se samo legendarnog ASUS Transformer uređaja, koji se jednim lakim potezom pretvarao iz laptopa u tablet i obrnuto. Karakterisala ga je odvojiva tastatura, a otuda je dobio i ime. Nešto slično imamo i sada, samo u nešto novijem ruhu i modernijem izdanju.

Forma ideale

Prilagodljivi računar je sveti gral modernog dizajna, koji baš kao i drugi ASUS računari, zadovoljava MIL-STD 810H vojne standarde kvaliteta i izdržljivosti. Mnogi pokušavaju da naprave uređaj koji će biti upotrebljiv u raznim prilikama različitim grupama korisnika, s jasnim ciljem – što se više pripadnika ciljne grupe pokrije, veće su šanse da se uređaj proda. Međutim, to nije nimalo jednostavno i često se na putu ka idealnoj formi načine kompromisi koje nije moguće naknadno zaobići.

Stoga, o čemu se ovde radi? Radi se o pravom pravcatom Windows tabletu s dodacima koji će ga po potrebi lako pretvoriti u mali laptop ili „nešto između”, što vam već zatreba. U pakovanju se, pored samog ExpertBook B3000 uređaja, nalaze još i ExpertBoard i ExpertStand, odnosno dodatak s tastaturom i tačpedom, kao i postolje koje se može postavljati/presavijati na dva različita načina. Najzad, ne smemo zaboraviti ni olovku, „parkiranu” u ugao ekrana, koja otvara more novih mogućnosti u svakodnevnoj praksi. Sve su ovo elementi pametnog dizajna.

U praksi, to znači da imamo uređaj koji se može koristiti na mnogo načina, te da je njegova glavna karakteristika svestranost. Ukoliko vam više odgovara forma tableta, možete ga časkom pretvoriti u isti, ali istovremeno imati pristup svim onim aplikacijama na koje ste navikli tokom rada u Windows okruženju, što je za neke grupe korisnika značajna prednost u odnosu na tablete koji se oslanjaju na mobilne platforme. Treba vam da obavite neki posao koji se dosta oslanja na unos teksta i rad s njim? Očas posla možete da prikačite tastaturu i tačped i lagano obavite sve što vam je potrebno. Želite da pogledate film? Postavićete dodatak u vidu postolja – koji u regularnim uslovima prekriva „leđa” tableta u položaj koji vam odgovara, odnosno tako da tablet stoji horizontalno. Ukoliko pak želite da čitate neki tekst, knjigu ili strip, ili samo da „vrtite” po Instagram-u ili TikTok-u, presavićete isto to postolje na drugi način i postaviti ga tako da omogućite da tablet stoji uspravno.

Iz ovoga je jasno da je reč o veoma prilagodljivom uređaju koji je osmišljen da svojom formom prati vaše potrebe. Pomenuti dodaci u vidu postolja/futrole, te tastature s tačpedom, namagnetisani su i „računar po svojoj meri” dobijate bukvalno za tren oka. Tako namagnetisane ih uvek možete nakačiti na tablet i nositi skupa, te će delovati kao skladna celina – nešto poput tableta s futrolom. Istovremeno, oni su izrađeni od drugačijeg materijala, te pod prstima deluju kao da su od tkanine, što opet stvara drugačiji osećaj prilikom svakodnevne upotrebe.

Standardno kvalitetno

Dosta smo vremena potrošili na opisivanje onoga što vam ExpertBook B3000 omogućava, ali ta vrsta svestranosti i instantne prilagodljivosti i jeste njegova najveća snaga i adut u odnosu na brojne slične proizvode. Drugi adut je Windows 11 operativni sistem. ASUS je, naime, opremio ovaj tablet Windows 11 operativnim sistemom koji, u zavisnosti od grupe korisnika, može varirati u vidu Pro, Home S i Pro Education edicija. Time je sasvim jasno da kompanija teži da ovaj uređaj ponudi poslovnim korisnicima i preduzećima, s jedne strane, kao i edukativnim ustanovama s druge strane, te da privuče korisnike kojima su upravo ovakvi vidovi korišćenja fundamentalno važni. Da li je ovo zaista savršeni 2-u-1 prenosivi saputnik za posao i edukaciju, posebno zbog toga što stiže s Windows ekosistemom?

Hardver je u mnogo čemu sudbinska stavka koja određuje domete i mogućnosti računara koje koristimo, ma koliko forma bila važna. ExpertBook B3000 stiže sa osmojezgarnim Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 čipsetom, čiji je sastavni deo Adreno 618 grafika. Da, ovo je uređaj s ARM arhitekturom, i samim tim nosi sa sobom sve prednosti i nedostatke takvog dizajna. U praksi to znači da imamo odličnu bateriju, zagrevanje praktično ne postoji, uređaj se hladi pasivno i radi potpuno tiho. S druge strane, performanse su tek dovoljne za obavljanje posla u relativno nezahtevnim aplikacijama, dok o nekom intenzivnijem multitaskingu nema svrhe pričati. S druge strane, kroz Amazon App Store je omogućena kompatibilnost s mnogim Android aplikacijama, tako da zaista možete kreirati simpatičan softverski kombo.

Takođe, treba uvek imati u vidu i same aplikacije. Na tom planu je urađeno veoma mnogo, a Microsoft je nedavno za Windows 11 omogućio ARM64EC koji omogućava da aplikacije kombinuju ARM nativni kod sa x64 emulacijom, tako da bi većina aplikacija trebalo da sasvim pristojno radi u svakodnevnoj praksi. ASUS se opredelio za kombinaciju 8 GB RAM-a i 128 GB skladišnog prostora, koje je eMMC tipa.

Ekran je IPS tipa i stiže s poznatim TÜV Rheinland sertifikatom koji garantuje nisku emisiju plavog svetla. Reč je o IPS ekranu, dijagonale 10,5″, rezolucije 1920 × 1200 piksela. Njegove ivice su nešto deblje, a istakli bismo da je reč o 16 : 10 ekranu s nešto izraženijom visinom, što je u praksi veoma korisno. Njegova maksimalna osvetljenost je deklarisana na 320 nita, a u praksi je prikaz sasvim korektan.

ASUS je opremio računar brojnim mogućnostima koje su standardne kod njegovih proizvoda više klase, i nisu tipični u računarima ove kategorije, ukoliko kategorija kao takva uopšte i postoji. Pored pomenutog postolja koje omogućava horizontalno i vertikalno pridržavanje, tu je i antibakterijska zaštita na tastaturi. ASUS Antibacterial Guard je specifičan premaz koji sprečava množenje bakterija. Sama tastatura je delimično otporna na prolivanje tekućina – ASUS garantuje da će biti otporna do 60 ml prosute tekućine. Sami tasteri imaju dubinu hoda od 1,5 mm. Za bezbednost se stara fTPM na nivou firmvera, što može puno značiti poslovnim korisnicima. Bežična komunikacija se odvija putem Dual-band 2×2 Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.1.

ExpertBook B3000 ima dve kamere – prednju od 5 Mp i zadnju od 13 Mp. Okarakterisali bismo ih kao dovoljne, ali one nisu tu samo za slikanje, već za ono što im je glavna funkcija zapravo funkcionišu odlično. Ukoliko često komunicirate sa prijateljima i kolegama, držite sastanke i slično, ASUS je implementirao svoju AI tehnologiju poništavanja dolazne i odlazne buke kako bi unapredio kvalitet video-konferencija, a u tome mu pomažu dva zvučnika i dva mikrofona. Najzad, tu su i dva porta – 3,5-mm kombo audio-priključak, te USB 3.2 Gen 1 Type-C. Ne zaboravite da je reč o Windows-baziranom računaru, te da kupovinom jednog USB-C hub-a možete dobiti more standardnih PC portova i na taj način omogućiti sebi još udobniji rad i kvalitetnije iskoristiti mogućnosti ovog računara priključivanjem na dodatne periferne uređaje, monitore, dodavanjem USB skladišta itd. Preko tog istog USB-C porta se puni 38 Wh baterija ovog računara, koja mu omogućava oko 11 sati autonomije, s tim što ova brojka veoma zavisi od načina korišćenja, pošto s jedne strane potrošnja varira od zahtevnosti aplikacija, ali istovremeno se tabletu ekran gasi daleko češće i lakše nego što to radimo kod klasičnih PC računara.

U suštini, ASUS ExpertBook B3000 je uređaj koji mnogima može puno značiti. Definitivno ga kompanija usmerava ka segmentima biznisa i edukacije, a mi ga vidimo i kao vrlo interesantan alternativni računar koji će omogućiti ukućanima da lako i brzo obave neki posao ili se zabave dok se na standardnom računaru nešto radi. Svestranost mu u tome puno pomaže i ASUS je očigledno dobro obavio posao u tom smislu.

Korisna adresa: asusplus.rs

