ASUS ExpertBook B5 B5602 – Prvoklasni biznis alat

ExpertBook serija namenjena je poslovnim korisnicima, bez obzira na to da li je reč o velikoj korporaciji, ambicioznom startapu, maloj porodičnoj firmi ili nekoj drugoj vrsti kancelarijskog okruženja. Nakon što je učvrstio svoje ime na ovom polju, ASUS nastavlja da širi ExpertBook familiju, a sa dolaskom nove, 13. generacije Intel procesora, logičan korak jeste nova serija poslovnih prenosnih računara, baziranih upravo na najpopularnijoj hardverskoj platformi među poslovnim korisnicima.

Produktivna prenosivost

ASUS je majstor kada se radi o kreiranju proizvoda pomoću vrhunskog inženjeringa i teži da u ispunjavanju onoga što korisnici žele ide ispred samih njihovih želja, nudeći im neočekivano mnogo. To je očigledno u svim segmentima kada je reč o modernim prenosnim računarima, pa važi i za biznis ExpertBook modele. ExpertBook B5 B5602 nastavlja tamo gde se stalo s prethodnim modelima, i nudi novi, sjajni ekran od 16 inča u razmeri 16:10. Često kažemo da nam se ovaj odnos stranica daleko više dopada od standardnog 16:9, jer nudi nešto veću visinu, što može jako puno da znači u praksi, bez obzira da li govorimo o radu sa tabelama, profesionalnom softveru, laganom pretraživanju Interneta – upravo taj naizgled mali prostor puno znači.

Ekran dolazi u IPS izdanju, rezolucije 1920×1200 piksela. Postoji i varijanta sa 4K OLED ekranom, koja je naravno i skuplja, premda je naš stav nakon čitave dve godine druženja sa OLED laptopima kompanije ASUS da ko god ima tu mogućnost obavezno sebi priušti baš tu vrstu ekrana. Deklarisano osvetljenje je 300 nita, i u praksi ga ekran s lakoćom postiže. Vredi napomenuti da se ekran otvara do ugla od 180 stepeni, pošto mu šarke omogućavaju da se u potpunosti rasklopi do ravnog položaja, što često olakšava sastanke i komunikaciju sa kolegama.

Laptop je veoma tanak i lagan, o čemu se posebno vodilo računa, i to ne samo kod ExpertBook serije. Težak je svega 1,4 kg, pa ćete ga lako nositi svuda sa sobom. Profil je maksimalno istanjen, ali tako da nema kompromisa sa portovima. Sa dva Thunderbolt 4 i jednim HDMI 2.0 portom, računar je moguće povezati sa do tri eksterna 4K UHD ekrana, što mu donosi mogućnost povećanja produktivnosti. Tu su još i tradicionalni USB portovi druge i treće generacije, LAN priključak (da se ne lažemo, u poslovnim okruženjima je to često primarni izvor konekcije), čitač kartica i audio kombo port. Postoji čak i integrisana Kensington Nano brava, što laptop čini lakim za obezbeđivanje u kancelarijskim uslovima.

Tržište je veoma raznovrsno kada je reč o poslovnim računarima i njihovoj primeni – nisu iste stvari potrebne terenskom radniku i korporativnom menadžeru komunikacija, maloj firmi od desetak zaposlenih ili velikoj firmi sa stotinama i hiljadama ljudi. Stoga i ExpertBook B5 B5602 nudi različite opcije kojima možete da prilagodite mogućnosti i cenu. Tastatura recimo može da ima pozadinsko osvetljenje, a moguće je da se opciono dobije i skener otisaka prstiju u tasteru za napajanje, kao i TPM 2.0 čip, odnosno podrška za Intel vPro platformu, ukoliko vaša radna organizacija zahteva tako nešto. Web kamere takođe dolaze u dve varijante – HD infracrvena, ili pak obična kamera, ali zato Full HD rezolucije! Dobijate i webcam shield, mali poklopac kojim možete trenutno da prekrijete kameru i tako je momentalno isključite zarad privatnosti.

Kada je komunikacija u pitanju, pomaže AI dvosmerno poništavanje buke, tehnologija koju je ASUS patentirao i naširoko je koristi u svojim računarima. Uz pomoć algoritama mašinskog učenja uklanja pozadinsku buku i šumove iz dolaznog i izlaznog signala, što sastanke i konferencije čini prijatnijim i jasnijim iskustvom, a o tome bi svakako trebalo voditi računa kada je reč o modernom poslovnom računaru.

Za funkcionalan poslovan dan

ExpertBook B5 modeli su dizajnirani da ispune i prevaziđu stroge industrijske pragove — uključujući ultrazahtevni američki vojni standard MIL-STD 810H. To znači da su napravljeni da rade i u ekstremnim uslovima, od niskih temperatura do pustinjskih vrućina, da istrpe slabije udarce do kojih svakodnevno dolazi, ali i one nešto jače. Prolaze stroga interna testiranja, uključujući testove na pritisak na panelu, udarce i testove na pad radi osiguranja ozbiljne izdržljivosti. Samo kućište je izrađeno od legure magnezijuma i aluminijuma, zbog čega i jeste tako lagano i prijatno na dodir.

Nove ExpertBook B5 računare pokreće Intel Core i7 13. generacije. Jeste li spremni za gomilu informacija o ovom procesoru, koji odlično ilustruju složenost vremena u kom živimo? Reč je o Core i7-1360P modelu. Sastoji se iz 4 Performance i 8 Efficient jezgara, pri čemu prva podrazumevano rade na 2.2 GHz, a potonja na 1.8 GHz. No, kada je potrebno pospešiti performanse, procesor ima deklarisani „efikasan turbo“ do 3.7 GHz. Na kraju, tu je i maksimalan turbo takt koji je moguće dostići u specijalnim uslovima na samo jednom jezgru, i iznosi čak 5 GHz. O hlađenju se stara novi dizajn sa dvostrukim kulerom, koji pomaže da mašina bude tiha i da uvek isporučuje dovoljno snage, kako bi Windows 11 Pro, s kojim računar stiže, radio besprekorno.

Računar dolazi sa kombinacijom Intel grafika. Da, koristimo množinu, budući da ovde zatičemo Intel Xe integrisanu grafiku (već dobro poznatu), ali i diskretnu Intel Arc A350M grafiku, baziranu na Xe HPG mikroarhitekturi! 6-nm čip podržava mnoštvo modernih tehnologija, posebno bitnih za enkodovanje i profesionalne primene, ali može sasvim fino da se iskoristiti i za nezahtevno igranje. Podržava 6 Xe jezgara sa 6 ray tracing jedinica, 64-bitni memorijski bus i ima 4 GB sopstvene GDDR6 grafičke memorije. Sasvim pristojno za sve vrste namena i izazove koje možete da postavite pred ExpertBook B5, sa performansama u rangu GeForce GTX 1650 Max-Q!

Model koji smo testirali je stigao sa 24 GB DDR5 radne memorije, kao i NVMe PCIe 4.0 SSD-om kapaciteta 1 TB koji potpisuje Micron. Kao i kod ranije pominjanih opcija, i ovde ćete imati više varijanti na raspolaganju, koje će varirati i kada su cene u pitanju. Za bežične komunikacije se koristi kombinacija WiFi 6E i Bluetooth 5 tehnologija.

Čiklet tastatura je vodootporna, što korisnika lišava određenih briga. Dubina hoda tastera je 1,5 mm, a to je sasvim korektno za jedan tanak i elegantan laptop. Na raspolaganju je i numerički deo tastature, što može da bude korisno onima koji često rade sa brojevima. Zvezda je ipak tačped, koji ima gotovo nestvarne dimenzije od čak 15×9 cm, što ga čini jednim od najvećih koji smo ikada videli, a to korisniku pruža dodatni prostor za svakodnevnu kontrolu i navigaciju. Korišćenje je pravo zadovoljstvo.

Baterija ExpertBook B5 B5602 računara dolazi u dve varijante – manja 3-ćelijska s kapacitetom od 50 Wh, i veća 4-ćelijska s kapacitetom od 84 Wh. Upravo smo tu varijantu imali na testiranom računaru i zadovoljstvo nam je što možemo da prijavimo da je ASUS potpuno u pravu kada navodi autonomiju računara od čak 13 sati! Naravno, ona u dobroj meri zavisi od tipa primene, ali je definitivno moguće izgurati preko 12 sati u nekim osnovnim uslovima, sa pokrenutim poslovnim softverom, pretraživanjem interneta, puštanjem ponekog videa ili muzike u pozadini… Baterija se puni preko USB-C, odnosno Thunderbolt 4 porta, tako da je možete puniti praktično bilo kojim USB-C punjačem. To u praksi znači da je dovoljno da ponesete relativno mali punjač od telefona i da to bude dovoljno. Punjač samog laptopa je deklarisan na 90 W, a mi smo se sasvim lepo snašli uz pomoć punjača Motorola Edge 40 Pro telefona od 125 W, koji smo takođe predstavili u ovom broju. Jedna briga manje kada putujete. Vredi istaći i da ASUS garantuje da će baterija izdržati čak 1000 ciklusa punjenja (tri godine svakodnevnog punjenja) uz zadržavanje 65% inicijalnog kapaciteta, što u ovom slučaju znači oko 50 W. Sjajno!

ASUS pomera granice iz generacije u generaciju, pa nas nimalo ne čudi da je to uspeo i sa ExpertBook B5 računarima. Smatramo da su ovo izvanredna poslovna rešenja i da ne možete da pogrešite ako kupite ExpertBook laptop, budući da stiže sa inovacijama i ekspertizom na polju poslovne upotrebe, ali i sa svim mogućnostima i prednostima koje ASUS nudi na drugim poljima. Na kraju, pravo pitanje je šta vam je zapravo potrebno od poslovnih tehnologija, jer ukoliko spadate među one koji nisu naročito zahtevni na tom polju, odlični su i Vivobook i Zenbook modeli kompanije ASUS – da, smatramo da je tajvanska kompanija toliko ispred drugih i na ovom polju i u ovoj cenovnoj klasi.

