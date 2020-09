ASUS laptopi nove generacije: Za svakog ponešto

ASUS je na događaju pod nazivom Built For Brilliance predstavio više novih laptopova kojima su zajedničke odlike izuzetno visok stepen prenosivosti, vrhunski dizajn, mala težina, kao i prisustvo mnogih inovacija. Između ostalog, posebno smo se obradovali nekolicini modela s OLED ekranom.

Nova Intel platforma

Svi prenosni računari su bazirani na Intel Core Tiger Lake procesorima, odnosno novoj Intel Evo platformi. Nju karakterišu Intel Core čipovi 11. generacije, uvećanih performansi, ali i poboljšane potrošnje. Odličnom odnosu snage i potrošnje treba dodati i novu Intel Iris Xe grafiku, posebno prilagođenu tankim i lakim laptopovima, što je upravo bio akcenat ASUS-a ovog puta. Tu je i podrška za Intel WiFi 6 i Thunderbolt 4 konekciju, koje takođe stižu zahvaljujući novoj Intel Evo platformi.

Predstavljeni uređaji

Između ostalih predstavljenih modela laptopova posebno se ističu:

ZenBook Flip S (UX371) je najtanji OLED konvertibilni (hibridni) laptop

ZenBook S (UX393) je najtanji i najlakši laptop s 3:2 odnosom stranica, kao i 3.3K ekranom

ZenBook 14 (UX435EA/EG) je najmanji 14“ laptop s podrškom za ScreenPad

ZenBook Pro 15 (UX535) je najmanji 15“ 4K OLED laptop na svetu

ExpertBook B9 (B9400) je najlakši 14“ poslovni laptop

Između ostalog, nova linija se posebno ističe po značajnom uvođenju OLED ekrana u komercijalno dostupne laptopove, čime ASUS još jednom probija granice industrijskih standarda. U kompaniji ASUS ističu izuzetno iskustvo koje donose novi modeli prenosnih računara, posebno se ponoseći novim OLED displejima.

Po navodima kompanije, ekrani donose ultra-živahne prikaze bez ikakvog zamućivanja, sa 100% pokrivenošću DCI-P3 opsega boja, dubokim crnim bojama, te odzivom od 0.2 ms. Svi ekrani zadovoljavaju VESA DisplayHDR 500 True Black standard, imaju kontrast od 1,000,000:1, kao i PANTONE Validated sertifikat o preciznosti prikaza, te TÜV Rheinland sertifikat o neškodljivosti ekrana u smislu emisije plavog svetla i izostanka treperenja.

ASUS ZenBook Flip S (UX371)

Ultra-kompaktni hibrid je debeo svega 13,9 mm i težak 1,2 kg. Stiže sa 4K UHD OLED NanoEdge ekranom, te ASUS Pen aktivnom olovkom, kao i sa premijum dizajnom i aluminijumskom izradom. Zahvaljujući ErgoLift šarkama može se koristiti u četiri režima rada, uključujući laptop, tablet, stand i tent.

Uređaj stiže s novom generacijom Intel Core i7 procesorima sa Iris Xe grafikom, do 16 GB RAM-a i do 1 TB PCIe 3.0 x4 SSD-om. Računar nudi napredne opcije konektivnosti, uključujući dva Thunderbolt 4 USB-C porta, USB 3.2 Gen 1 Type-A port, kao i HDMI izlaz. Stiže s baterijom koja, prema navodima proizvođača, omogućava čak do 15 sati rada.

ASUS ZenBook S (UX393)

ZenBook S je premijum ultra-prenosivi 13,9“ laptop, koji se posebno izdvaja po novom odnosu strana ekrana od 3:2, što znači da je odlično prilagođen raznim vrstama produktivnih aplikacija, za koje je posebno važna visina ekrana. Njegova debljina iznosi 15,7 mm, a debljina 1,35 kg. Kompaktno telo je u potpunosti izrađeno od metala u unibody stilu.

Pomenuti ekran stiže sa 3.3K rezolucijom (3300 x 2200), te NanoEdge PANTONE Validated sertifikatom, a pride je i osetljiv na dodir. Baterija od 67 Wh stiže s podrškom za brzo punjenje i 12 sati autonomije. Slično ostalim modelima, stiže s novom generacijom Intel Core i7 procesorima sa Iris Xe grafikom, do 16 GB RAM-a i do 1 TB PCIe 3.0 x4 SSD-om, te standardnim setom I/O konektora. Valja spomenuti i ASUS NumberPad 2.0, kao i infracrvenu kameru koja donosi pogodnu opciju logovanja putem prepoznavanja lica kroz Windows Hello tehnologiju.

ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG)

ZenBook 14 je novi ultra-prenosivi laptop koji kombinuje izuzetne performanse i visok stepen prenosivosti, a o njemu smo već pisali na stranicama našeg sajta. S težinom od svega 1,19 kg, podrškom za ASUS ScreenPad, sada dobija i novu generaciju Intel Core procesora sa Iris Xe integrisanom grafikom, a novitet je i prisustvo diskretne Nvidia GeForce MX450 grafike.

Stiže s punim spektrom raznovrsnih I/O portova: dva Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, standardni HDMI, microSD čitač kartica, a tu je i audio konektor. ZenBook 14 ima NanoEdge ekran „bez okvira“ sa čak 92% pokrivenosti prednje strane.

ASUS ZenBook Pro 15 (UX535)

ZenBook Pro 15 je najnoviji model u ZenBook Pro seriji prenosnika namenjenih kreativcima, a istovremeno je i najmanji 15,6-inčni laptop sa 4K UHD OLED ekranom osetljivim na dodir. Elegantni laptop omogućava kreatorima sadržaja da na svojim projektima rade u pokretu, bilo gde, bez ikakvih ograničenja, sa izvanrednim prikazom na ekranu koji podržava 100% DCI-P3 opseg boja, te ima odnos pokrivenosti prednje strane ekranom od 88%.

ZenBook Pro 15 pokreće 10. generacija Intel Core i7 i i5 procesora iz H serije, ima 16 GB RAM-a i Nvidia GeForce GTX 1650 Ti diskretnu grafiku. Takođe, tu je i 1 TB PCIe 3.0 x4 ultra-brzi SDD. Tu je i ASUS ScreenPad, 5,65“ sekundarni ekran u boji osetljiv na dodir, s novim ScreenXpert 2.0 interfejsom. ZenBook Pro 15 ima bateriju velikog kapaciteta od 96 Wh, kao i mnoštvo portova svih vrsta. Laptop podržava ErgoLift šarke, IR kameru, Intel WiFi 6 (802.11ax), te ASUS WiFi Master Premium tehnologiju.

ASUS ExpertBook B9 (B9400)

ASUS ExpertBook B9 je najtanji poslovni laptop na svetu. Oslanja se na minimalistički dizajn sa tankim i lakim kućištem, čija je ukupna masa svega 880 grama, a naglasak je – očito – na visokom stepenu portabilnosti neophodnom onima koji često putuju zbog poslovnih razloga. Izrađen je sa ciljem da radi ceo dan, a da pri tome i dalje nudi dual-storage opcije, kompletan set I/O portova, te ASUS NumberPad i razne vrste senzora. U izradi je obilato korišćena legura magnezijum-litijuma, a ekstra otpornost na sve vidove potencijalnih oštećenja je garantovana putem podrške za izuzetno zahtevne MIL-STD 810H standarde koje koristi vojska SAD.

ExpertBook B9 takođe pokreće nova generacija Intel Core i7 čipova sa Iris Xe grafikom i brzim Intel WiFi 6 standardom. Dual SSD sistem podržava RAID 0 i RAID 1 nizove, nudeći kombinaciju brzog i bezbednog storidža. Tu su i napredna rešenja za video konferencije, u vidu kvalitetne grafiek sa AI noise-canceling mikrofonima, te ASUS WiFi Master podrškom za stabilnu konekciju. Uz ExpertBook B9 će stizati i postolje koje će proširivati funkcionalnosti, opcije i portove samog računara.

Osim navedenih, na manifestaciji su predstavljeni i drugi laptopovi, koji uglavnom predstavljaju osveženje, varijaciju na temu pomenutih ili unapređenje već postojećih modela. U ove modele ubrajamo ZenBook Flip 13, ZenBook 14 Ultralight, ZenBook Flip 15, VivoBook Flip 14, ZenBook 13/14, VivoBook S13/S14/S15, VivoBook 14/15, a najavljen je i Zen AiO 24/22 All-in-One desktop računar.

