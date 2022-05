ASUS najavio nove vrhunske ROG prenosne računare

ASUS Republic of Gamers (ROG) je najavio više novih gejming proizvoda na virtuelnom događaju For Those Who Dare: Boundless. Nova lansiranja uključuju dva gejming laptopa visokih performansi ROG Strix i ROG Flow, seriju novih torbi i odeće kompanije ROG Slash, inicijative Team ROG, i samostalnu parkur igru iz prvog lica za ROG Citadel XV.

ROG Strix SCAR 17 Special Edition

Novi ROG Strix SCAR 17 Special Edition sadrži najnoviji hardver i najsavremenija rešenja za hlađenje kako bi doneo vodeće iskustvo igranja u klasi. Prilagođena parna komora, uparena sa ROG-ovim ekskluzivnim hlađenjem od tečnog metala Conductonaut Extreme koji se primenjuje i na CPU i na GPU, omogućava SCAR 17 SE da pomeri limite hardvera dalje nego ikada ranije. Sa maksimalnim TDP-om CPU-a od 65 W i maksimalnim GPU TGP-om od 175 W sa Dynamic Boost-om, SCAR 17 SE ima snagu da isporuče dovoljno performansi kako bi pružio maksimalno iskustvo igranja sa visokom brzinom osvežavanja.

Nudeći opcije panela FHD 360 Hz ili QHD 240 Hz, obe sa vremenom odziva od samo 3 ms, SCAR 17 SE pruža kristalno jasnu jasnoću pokreta bez obzira na rezoluciju. Sa do 64 GB brzog DDR5 4800 MHz RAM-a i PCIe® Gen 4 skladištem u RAID 0 nizu, ovaj igrački laptop je opremljen na maksimalnom nivou. Mašina takođe ima izrazitu “sajberpank” estetiku, sa prvim nevidljivim mastilom te vrste nanetim direktno na metalnu šasiju. Pri normalnom osvetljenju, ova supstanca ima mat metalnu teksturu, ali sa UV lampom, mastilo izgleda zeleno i plavo.

ROG Flow X16

Novi ROG Flow X16 je 16-inčni tanak i lagan konvertibilni laptop, koji pokreće AMD Ryzen 9 6900HS procesor i NVIDIA GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU, sa podrškom za XG Mobile familiju eksternih GPU-a. Uz sve to, težak je samo 2,1 kg.

Flow X16 takođe ima vodeći ROG Nebula HDR ekran, blistav QHD / 165 Hz Mini LED panel sa maksimalnom osvetljenošću od 1100 nita i 100% DCI-P3 opsegom boja.

ROG nije žrtvovao upotrebljivost i mogućnost nadogradnje za ovaj tanak i lagan faktor. Vrhunski delovi su dopunjeni potpuno novom tehnologijom Frost Force i Pulsar rashladnim elementom, sa tri ventilatora i hladnjakom koji održavaju visoke performanse i niske temperature.

Na događaju je ASUS predstavio i ROG Slash estetsko-modne dodatke za svoje uređaje, takođe inspirisane “sajberpank” stilom i usmerene ka mladoj publici. Takođe su najavljena partnerstva u okviru Team ROG inicijative sa timovima Misfits Gaming i ReKT Gaming.

