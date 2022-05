Digital Wellbeing će moći noću da zatamni pozadinu za Android 13

Najnovija funkcija Digital Wellbeing koja će uskoro biti dostupna na Android 13 uređajima je mogućnost da režim za spavanje zatamni pozadinu.

Još se ne zna kad će funkcija biti aktivna

O APK Insight-u: U ovom postu „APK Insight“dekompajlirana je najnovija verzija aplikacije koju je Google otpremio u Play prodavnicu. Kada se ovi fajlovi dekompajliraju (nazivaju se APK-ovi, u slučaju Android aplikacija), mogu da se vide različite linije koda unutar tog nagoveštaja o mogućim budućim funkcijama. Imajte na umu da Google može, a i ne mora da isporuči ove funkcije.

Režim za spavanje: tamna tema i zatamnjenje pozadine

Danas je na Android-u Google obezbedio kompletan paket funkcija koje će vam pomoći da smanjite ili potpuno onemogućite upotrebu vašeg telefona noću ili u najmanju ruku učinite da noćna upotreba manje opterećuje oči. Sa režimom za spavanje, velikim delom Google-ovog paketa za Digital Wellbeing, već možete da koristite raspored da stavite svoj telefon u nijanse sive, onemogućite Alwais-On Display i aktivirate Do Not Disturb. U Androidu 13, Google radi na mogućnosti da zatamni pozadinu vašeg telefona. Ova mogućnost je nakratko postala javna u promeni Android koda koja je primećena pre nekoliko meseci pre nego što je uklonjena. uređaju. Sa najnovijim beta ažuriranjem za Digital Wellbeing, nalazimo prve naznake o tome kako će se koristiti efekat zatamnjivanja pozadine za Android 13.

<string name=”wallpaper_dimming_item_label”>Dim the wallpaper</string>

Tačnije, zatamnjivanje pozadine će doći kao nova opciona funkcija Digital Wellbeing-ovog režima za spavanje kao jedan od mnogih načina da zatamnite ekran noću kako biste olakšali svojim očima. U ovom trenutku nismo sigurni u kom procentu će vaša pozadina za Android 13 biti zatamnjena.

<string name=”dark_screen_options_label”>Screen options at bedtime</string>

<string name=”dark_screen_options_description”>Keep the screen dark, dim the wallpaper, and more</string>

U alternativnom delu teksta u aplikaciji koji će verovatno biti prikazan na uređajima koji još uvek ne koriste Android 13, saznajemo da će režim za spavanje takođe moći da učini da vaš uređaj „koristi tamnu pozadinu“. Na osnovu drugog teksta, čini se da se ovo samo odnosi na uključivanje Android-ovog ugrađenog tamnog režima.

<string name=”dark_screen_options_description_without_dimming”>Keep the screen dark, use a dark background, and more</string>

<string name=”dark_theme_item_description”>Use a black background</string>

Od danas, iako Android nudi načine za zakazivanje tamnih tema na osnovu zalaska i izlaska sunca — a videli smo znake zakazivanja zasnovanog na vremenu za spavanje u Androidu 13 — ove nove opcije za režim za spavanje izgleda još nisu aktivne na uređajima koji koriste Android 13 Beta.

Izvor: 9to5google

