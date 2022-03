ASUS ROG Flow Z13: Uređaj jedan, mogućnosti beskonačno

Prošlogodišnji koncept objedinjavanja ultramobilnih uređaja s vrhunskim grafikama putem eksterne priključne jedinice dodatno se unapređuje i poboljšava. Nakon ASUS ROG Flow X13 ultrabuka, stigao je ASUS ROG Flow Z13 tablet! Osim što rođaci ROG Flow serije dele mogućnosti priključivanja eksterne grafike, moramo da se zapitamo da li, šta i koliko znači mogućnost da na jedan tablet nakačite eksternu grafiku. Da ga možete brzo i lako pretvoriti u laptop odgovarajućim postoljem, naprosto se podrazumeva.

Sve i da nema eksternih grafika, ROG Flow Z13 bi sam po sebi izazvao puno interesovanja, budući da je reč o izuzetno sposobnoj i kvalitetno osmišljenoj multifunkcionalnoj mašini. Stiže u 13-inčnom CNC izdanju, mase svega 1,1 kilograma i debljine 12 mm. Dolazi sa mobilnim Intel Core procesorima 12. generacije, kao i RTX 3050 Ti grafikom, koja je sasvim udobno rešenje za igranje sama po sebi. Ima sve potrebne priključke i, u suštini, ovaj tablet je spreman da bude sveobuhvatno rešenje za upotrebu, u ma kom formatu ga želeli koristiti. U startu impresionira činjenica da se svako kućište, laptop, glomazna računarska jedinica menja malo većim tabletom, što otvara sjajne i raznovrsne mogućnosti upotrebe.

Pitanje forme

Da pogledamo različite scenarije realne upotrebe. Jedan od najjačih aduta ROG Flow Z13 jeste upravo to što omogućava najrazličitije vidove korišćenja, zadržavajući pri tome visok nivo performansi. Najbazičniji vid korišćenja jeste u formi tableta. Nosite u ruci (istina, nešto masivniji) 13-inčni tablet i to je to. Dodatna pogodnost jeste to što možete da ga postavljate pod različitim uglovima, jer sa zadnje strane ima naslon koji možete odvojiti pod određenim uglom i tako će tablet stajati uspravno onako kako vi želite.

Sledeći režim korišćenja je u formi laptopa. Možete da dodatne magnetnu tastaturu s tačpedom (isporučuje se u pakovanju), te s mekom poleđinom. Moramo reći da u ovoj varijanti uređaj prosto pleni elegantnim izgledom. Donji deo podnožja tastature je mekan na dodir, dok je sam ROG Flow Z13 besprekorno, ali i atraktivno izrađen. Modernom i futurističkom izgledu naročito doprinosi isečak, odnosno prozor koji omogućava da se vidi unutrašnjost, a pride je oivičen LED svetlom. Fenomenalno! U ovom režimu možete poneti sa sobom kompaktan laptop i koristiti ga kako god želite.

No, sada dolazimo do kombinovanih vidova primene. Recimo, možete da povežete eksterni monitor (ili više njih), kao i miša i tastaturu. Na ovaj način ROG Flow Z13 postaje neka vrsta mini-hub-a, u kome se zapravo nalazi kompletna mašina, i to kakva! Sada možete povezati tablet na eksternu grafiku za maksimalne performanse, odložiti ga sa strane ili pak koristiti kao pomoćni ekran. Recimo, na njegovom ekranu možete postaviti Zoom komunikaciju ili pak pomoćne alate u kreativnim aplikacijama, kao što su Photoshop ili 3D Studio, a slično važi i za kreiranje muzike ili montiranje videa u Adobe Premiere aplikaciji. Možete povezati Bluetooth periferije/kontrolere i igrati se bez ikakvih napora, bilo da koristite eksterni ekran ili da ovaj uređaj postavite bilo gde – na kauč, pod ili krevet, sami ili u društvu.

Fenomenalni 13,4-inčni ekran je i te kako spreman za tako nešto, budući da donosi Full HD rezoluciju uz veoma fluidnih 120 Hz. Ukoliko uređaj nosite napolje, nema problema – 500 nita osvetljenja omogućiće jasan prikaz i pri jarkoj dnevnoj svetlosti, dok Pantone validacija garantuje kvalitet slike. I ono što je najbolje jeste da je fantastična snaga ovog računara uvek sa vama!

Jedan uređaj da vlada svima

Sećate li se filmova Gospodar hardve… ovaj, prstenova? Najprecizniji opis ROG Flow Z13 tableta bio bi da se sa ovim osećate poput Saurona koji će uvek imati vrhunsko tehnološko iskustvo, ma na koji način koristio uređaj. Kakav mu hardver to omogućava?

ROG Flow Z13 se bazira na najnovijoj Intel-ovoj mobilnoj platformi 12. generacije. Raspolaže s Core i9-12900H procesorom, koji zaslužuje tekst sam po sebi. Ima čak 14 jezgara, s najnovijom arhitekturom koja kombinuje šest P jezgara visokih performansi (P kao performance) i osam E energetski efikasnih jezgara (E kao efficiency). Ideja je da se manje zahtevni zadaci obrađuju E jezgrima, dok zahtevniji aktiviraju P jezgra, čime se postiže najbolja ukupna efikasnost, što je posebno važno u ovakvim uređajima. Radi na 2,5 GHz do 5 GHz, a ASUS se postarao da obezbedi i vrhunsko hlađenje svojim rešenjem koje kombinuje parnu komoru, termalno rešenje od tečnog metala, novi dizajn Arc Flow ventilatora s rebrima od 0,15 mm, a sistem prelazi u pasivan rad za apsolutnu tišinu kada na njemu ne radite ništa zahtevno.

Da bi pomenuta arhitektura mogla da funkcioniše kako treba, koristi se operativni sistem Windows 11. Uz 16 GB DDR5 memorije i 1 TB PCIe SSD, sistem će raditi izuzetno brzo i odzivno. Podržane su najmodernije tehnologije po pitanju bežičnih veza – Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1. Takođe, prisutan je i veliki broj konektora, koje možete videti u priloženoj tabeli.

Najzad, stižemo do značajnog elementa, a to je – grafika. Računar stiže sa GeForce RTX 3050Ti grafikom sa 4 GB sopstvene memorije. Ona će sasvim fino poslužiti za nezahtevno igranje, dok ukoliko želite nešto više, možete da dokupite eksternu grafiku. Napominjemo odmah, pre zaključka, da sistem sa ovom grafikom već u startu opravdava inicijalnu cenu, imajući u vidu šta sve nudi. Ali, tu u igru upada ROG XG Mobile, koji zahvaljujući PCIe x8 interfejsu donosi opciju povezivanja eksterne grafike.

Naš primerak je došao sa AMD Radeon RX 6850M grafikom (doplaćuje se), a moguće je kupiti grafike sve do GeForce RTX 3080. Iskreni da budemo, sa cenama grafičkih čipova koje su danas takve kakve jesu, cene ovih modula i ne deluju ubitačno kao što je to možda nekada bio slučaj. Imajte u vidu da se radi o mobilnim grafikama, koje nude nešto slabije performanse od desktop verzija. Tako ovde RX 6850M ide do 1810 MHz za GPU, umesto na preko 2300 MHz, na primer. Iskreni da budemo, ukoliko bismo dokupljivali eksternu grafiku, uvek bismo pre išli na Nvidia varijantu. Radeon RX 6850M je solidan, i vrlo grubo govoreći donosi oko 50 odsto bolje performanse od 3050Ti unutar računara, dok 3080 nudi duplo bolje performanse. Pa prosudite sami. Ono što je sjajna vest jeste prisustvo MUX čipa, što zaslužuje poseban osvrt.

MUX switch

Svi ROG modeli za 2022. godinu dolaze sa MUX prekidačem. Na taj način se omogućava manuelno „zaobilaženje” integrisane grafike, što donosi unapređenje performansi i smanjenje kašnjenja, budući da moderni laptopi provode signal od GPU-a preko integrisane grafike u procesoru. Ovim putem se signal prenosi direktno od diskretne grafike do ekrana za ukupno bolje iskustvo. Proizvođač navodi i do 10 odsto bolje performanse ovim putem, a jasno je da je svaki dobitak dobrodošao, ne samo kod sirovih frejmova već i u smanjivanju kašnjenja, što doprinosi sveukupnom osećaju živahnosti.

Izbor eksternih grafika

S konceptom eksternih grafičkih jedinica susreli smo se prilikom predstavljanja ASUS ROG Flow X13 ultraprenosivog 13“ laptopa u #286 časopisa PC. Reč je o uređaju koji je takođe predviđao mogućnost povezivanja eksterne grafike i obećavao spajanje dva seta – ultraprenosivog laptopa koji se pretvara u gejming zver kada se poveže eksterna grafika. Tom prilikom smo konstatovali da je izvedba bila veoma uspešna, ali da bi bilo šteta da se stane na tom modelu, te da je pravi put razvoj čitavog ekosistema.

Gle čuda, godinu dana kasnije, stiže naprava koja obećava još „slobodnije” mobilno iskustvo, ali je potpuno kompatibilna s postojećim ROG XG Mobile grafikama, odnosno interfejsom koji služi da se ultramobilne mašine povežu sa eksternim grafikama. Prošlogodišnjoj ponudi eksternih modula, koja se fokusirala na Nvidia GeForce RTX grafike (sa 3080 modelom kao perjanicom), ovog puta se pridružuje Radeon RX 6850M XT GPU. Osim vrhunske kompatibilnosti i veoma ugodnog korišćenja koje podržava „priključi/otkači” iskustvo bez potreba za nekim specifičnim radnjama, resetovanjima i slično, platforma donosi mnoštvo korisnih bonusa, imajući u vidu mogućnost serijskog povezivanja komponenti. Nije reč samo o grafičkim opcijama, budući da ROG XG modul donosi i četiri USB porta, DisplayPort i HDMI video-izlaze, kao i LAN konekciju, tako da je spektar mogućnosti laptopa njime dobrano proširen. Nažalost, ni ovako rešene mobilne grafike ne mogu da izbegnu problematiku veoma skupih GPU-ova, pa tako očekivana cena eksternog Radeon RX 6850M XT GPU-a iznosi nešto više od 1000 evra, dok RTX 3080 košta oko 1560 evra.

Sve ovo je potrebno držati pod kontrolom, a za to se stara ASUS Armoury Crate softver, koji postaje jedno unificirano rešenje za nadzor i fina podešavanja parametara rada. Najzad, tu je i 56 Wh baterija koja donosi oko osam sati autonomije – dosta manje ako se igrate na bateriju, ali opet sasvim dovoljno za regularne obaveze.

U suštini, tek smo zagrebali površinu. Veoma je velika verovatnoća da ćete sa ovakvim računarom konstantno pronalaziti nove načine da se zabavite i obavite posao. Fenomenalan nivo sveobuhvatnosti, od proste multimedijalne i zabavne primene, sve do neviđenih hardverskih karakteristika u ovako kompaktnom izdanju, čine ROG Flow Z13 neodoljivo privlačnim proizvodom i malim čudom tehnike. Reč je o specifičnom izdanju računara koje nas tera da istražujemo, isprobavamo i priželjkujemo da ga koristimo – sve ono što smo nekada imali, a u međuvremenu možda izgubili. Ovo je računar koji pobuđuje strast. Uz sve to, ima sopstveni, jedinstveni karakter. Sve preporuke s naše strane!

