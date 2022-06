ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650R – Sve na maksimum i još ponešto

Maksimalno, sve napucano do kraja, da se sastoji od najboljeg… koliko ste puta čuli ovakve zahteve i koliko ste puta bili spremni da uz sve to dobijete i značajnu inovaciju koja će umnogome promeniti način na koji koristite računar? Iskreni da budemo, ni sami nismo bili spremni za ono što smo doživeli kada smo se susreli sa ROG Zephyrus Duo 15 laptopom. Dve godine kasnije, imamo priliku da predstavimo naslednika fantastičnog ASUS laptopa – ROG Zephyrus Duo 16 GX650R!

ROG je sinonim za najbolje i u ASUS nomenklaturi označava vrhunske računare, prevashodno namenjene gejmingu i svim vidovima multimedijalne uživancije. Međutim, Zephyrus je označio laptope koji nude i nešto više od toga – relativno kompaktno i privlačno pakovanje. Povrh svega, sufiks Duo označava prisustvo dva ekrana, što praktičnost laptopa u svakodnevnom radu podiže na potpuno novi nivo. Prva generacija je fantastično demonstrirala sposobnosti u tom smeru. Koliko je novajlija uspeo da unapredi ove koncepte, osveži ih, redefiniše i nudi li nešto novo?

Drugim rečima, Zephyrus Duo 15 bio je ne samo impresivan i veoma poseban uređaj već je uz sve to bio i vrlo praktičan, zadržavajući natprosečnu mobilnost spram uređaja sličnih namena, ali i visok stepen praktičnosti. Ponajviše je ta praktičnost dolazila iz činjenice da laptop koristi dva ekrana, što je samo po sebi velika prednost za sve vrste multitaskinga, ali i iz još nekih interesantnih mogućnosti.

Dva ekrana su bolja od jednog

Parafraziranje narodne izreke da su dve glave pametnije od jedne možda deluje stereotipno, ali je vrlo očigledno da je u konkretnom slučaju – živa istina! Zephyrus Duo 16 dobio je novu generaciju vrhunskih ekrana. Dostupno je nekoliko opcija, a model koji smo testirali stiže u ROG Nebula HDR izdanju. O čemu se zapravo radi? Pre svega, reč je o mini – LED ekranu, baziranom na novoj tehnologiji koja, najprostije rečeno, ima za cilj da donese prikaz na OLED nivou bez mana ove tehnologije (tu pre svega mislimo na burn-in efekat).

Šesnaestoinčni ekran je odnosa stranica 16 : 10, što je prijatnije za rad od standardnog 16 : 9 ekrana, pokriva 100% DCI-P3 opsega boja i ima QHD (2560 × 1600 tačaka) rezoluciju. ROG Nebula HDR panel je u stanju da isporuči čak 1100 nita maksimalnog osvetljenja, što znači da nudi izuzetnu osvetljenost, posebno značajnu za korišćenje na otvorenom. Nebula HDR ekran ima 512 zona zatamnjivanja, Adaptive Sync podršku za sjajno uživanje u igranju, kao i unapređen kontrast zahvaljujući AUO AmLED tehnologiji i ROG Nebula HDR engine-u.

Drugi panel, ROG ScreenPad Plus, podiže se kako otvarate ekran i smešten je na pogodnom mestu, ispod primarnog ekrana. Ovaj 14,1-inčni ekran je osetljiv na dodir (podržava i olovku), rezolucije 3840 × 1100 tačaka, i omogućava vrlo intuitivan i lako izvodljiv multitasking, od koga je veoma teško odvići se i vratiti se na staro. Ovde možete da držite aplikacije, prebacite bilo koji prozor, da postavite medija plejer ili da kontrolišete radne parametre računara iz ASUS softvera, da ne govorimo o brojnim primenama u kreativnim aplikacijama pošto ovde možete pozicionirati razne alatke, filtere, brze pristupe pojedinim opcijama itd. Ekran se podiže do maksimalnih 13 stepeni, što pomaže i ergonomiji i hlađenju računara. Zapravo, ovim putem se stvara razmak od čak 28,5 mm i laptop je u stanju da obezbedi čak 30 odsto bolji protok vazduha u odnosu na modele s tradicionalnim dizajnom, i na taj način pomogne svom AAS Plus 2.0 rashladnom sistemu da obavi posao. A taj posao nije nimalo lak, jer treba ohladiti zver pod haubom.

Ubitačna snaga

ROG Zephyrus Duo 16 GX650R stiže sa fenomenalnim hardverom u predivnom, dizajnerski modernom kućištu. Da je reč o svojevrsnoj „mesožderki”, pokazuje ubitačna snaga koja se krije ispod sve te lepote. ASUS se odlučio za AMD hardversku platformu, pa tako žilu kucavicu sistema čini osmojezgarni Ryzen 9 6900HX mobilni procesor, čiji se radni taktovi kreću u granicama od 3,3 do 4,9 GHz, u zavisnosti od potrebe, podešavanja, aplikacije koja se pokreće. Potrošnja je deklarisana na 45 W. Konfiguracija sempla na našem testu bila je „maksimalna”, pa smo tako zatekli čak 32 GB DDR5-4800 memorije, 1 TB NVMe SSD, najnovije iteracije USB portova… Bežične konekcije se oslanjaju na poslednju reč ovih standarda, sa podrškom za Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Tu je i veliki broj podržanih portova, koje možete videti u priloženoj tabeli hardverskih specifikacija.

Zvezda ovog sistema svakako je grafička karta, budući da tu imamo i najjači trenutno dostupni mobilni GPU, ali i poslednju reč tehnike – „suptilni pomak” u vidu MUX prekidača. Nvidia RTX 3080 Ti koristi čak 16 GB GDDR6 memorije, s kojom komunicira putem 256-bitne magistrale. Ova grafika s lakoćom pokreće sve moderne igre, a može biti veoma upotrebljiva i grafičkim profesionalcima za ubrzavanje bitnih aplikacija, tako da ovaj laptop nije strogo namenjen samo gejmerima, već svima koji imaju potreba za laptopom koji će ispratiti zahtevne, kreativne potrebe. Zahvaljujući Thermal Grizzly Conductonaut Extreme tečnom metalu koji se koristi kao termalna pasta, Zephyrus Duo 16 je u stanju da radi na nižim temperaturama, ali i da uveća svoj TGP do sjajnih 165 W, omogućavajući da se oslobodi pun potencijal performansi grafike, odnosno računara.

Još jednu stvar valja istaći – MUX prekidač. Svi ROG laptopi dolaze s MUX prekidačem, pa tako i ovaj. Njime se „zaobilazi” integrisana grafika u situacijama kada se koristi diskretna (inače je koncept takav da je signal prolazio i kroz integrisanu grafiku, što je dovodilo do redukcije performansi i kašnjenja). Kako ROG Zephyrus Duo 16 stiže sa AMD Radeon 680M integrisanom u njegov CPU, ovim putem se maksimalno oslobađaju performanse laptopa, a rešenje ovog tipa nudi samo ASUS.

Postoje brojne stavke na koje se treba osvrnuti. Sistem je Windows 11 Pro, najnovija iteracija Microsoft Windows-a. Laptop stiže sa četiri odlična zvučnika sa Hi-res sertifikatom, podrškom za tehnologiju poništavanja buke i na dolaznom i na odlaznom signalu oslonjenom na AI, odličnim softverom koji omogućava nadzor i kontrolu radnih parametara računara (Armoury Crate), kao i velikom baterijom od 90 Wh s tehnologijom brzog punjenja.

Ipak, moramo da naglasimo da je mobilnost laptopa na nižem nivou nego kod običnih šesnaestica, iz razumljivih razloga. Zbog veoma jakog hardvera, on dolazi s velikim strujnim ispravljačem, koji je prilično težak. Takođe, zbog drugog ekrana, tastatura i tačped, koji je inače zauzeo mesto numeričkog dela, pomereni su ka donjoj strani, eliminišući naslon za dlanove, koji se pak dobija u pakovanju kao eksterni dodatak. Takođe, snažan hardver je u stanju da brzo potroši bateriju kada se „zaleti”, pa će autonomija varirati u zavisnosti od načina upotrebe. Najzad, njegova visoka cena je… neizbežna.

ASUS je doneo nekoliko sjajnih inovacija u proteklim godinama i sada ubira plodove svog truda. Pokazao je da se ne radi o inovacijama radi inovacije, već da je reč o veoma praktičnim pomacima koji korisnicima donose jasne upotrebljive vrednosti. Istovremeno, ASUS-u donose konkurentsku prednost na tržištu. Možemo slobodno da kažemo da ovako dobre laptope nema niko – i konkurencija pokušava da eksperimentiše, ali ti eksperimenti se uglavnom okončaju nakon jedne ili dve serije. ROG Zephyrus Duo 16 GX650R je plod napora koji se konstantno ulažu tokom nekoliko godina. Zbog toga je odličan pokazatelj zašto je ASUS najbolji među proizvođačima laptopa.

