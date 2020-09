ROG Zephyrus Duo 15 GX550 – Redefinisanje igračkog laptopa

Kada smo prvi put ugledali ZenBook Pro Duo, rekli smo da je u pitanju Laptop 2.0. Sada je sličan recept primenjen na gejming kategoriju prenosivih računara, i rezultat je ROG Zephyrus Duo 15 GX550, impresivan ASUS uređaj za svoju namenu i klasu. Postoji mnogo razloga zbog čega je tako poseban u odnosu na sve što konkurencija nudi, ali i vrlo praktičan…

Inovacija radi inovacije nije dovoljna; ona mora biti praktična, imati upotrebnu vrednost, naći svoje mesto u moru primena kojima današnji korisnici teže na svakodnevnoj osnovi. ASUS je doneo sjajnu inovaciju korišćenja dual ekrana i to u izvanrednoj i istinski upotrebljivoj izvedbi, dokazavši da i te kako postoje vidovi upotrebe koji mogu doneti istinski napredak. Sada je ASUS otišao korak dalje i kreirao sličan računar, samo s prevashodnom namenom u domenu gejminga.

Model ROG Zephyrus Duo 15 GX550L je laptop pomalo dugačkog, ali vrlo adekvatnog imena. Deo je Republic of Gamers porodice proizvoda namenjene igračima i svima koji od svojih računara očekuju najviše. Potekao je iz Zephyrus (tj. Zephyrus Duo) familije, gde sufiks Duo označava da je reč o laptopu s dva ekrana, dok je poslednja u nizu oznaka konkretnog modela.

Ekran koji deli

Laptop stiže u besprekornom kućištu koje je plod spoja najsavremenijeg dizajna i vrhunskih materijala. ROG Zephyrus Duo 15 u potpunosti je izrađen od metala i odlikuje se premijum dizajnom, ali i fantastičnim osećajem pod prstima, kako i priliči računaru ove klase, kao i cene. Upotrebljena je legura magnezijuma, što rezultuje izuzetno lakom šasijom. Ovakav pristup je neophodan kako bi se sačuvalo što više težine za komponente čija se masa ne može zaobići, poput dodatnog ekrana s mehanizmom odizanja i slično. I najbitnije – Duo 15 zaista izgleda kao ekskluzivna i skupa mašina u svakom smislu te reči.

Ekran je, u neku ruku, vododelnica ovog laptopa. Naime, postoje dva modela, koja su relativno oštro podeljena upravo po pitanju ekrana, koji ih svojim karakteristikama veoma jasno fokusira ka tačno određenoj ciljnoj grupi. ASUS je to osmislio na sledeći način – jedna varijanta je jasno usmerena prema „kreatorima sadržaja”, a druga prema strastvenim igračima. Stoga jedan model ima 15,6-inčni ekran 4K rezolucije koji se osvežava na 60 Hz, te podrškom za Adobe 100% opseg boja, i upravo takav je bio na našem testu. To je varijanta više usmerena ka kreatorima sadržaja. S druge strane imamo model s ekranom iste veličine, Full HD rezolucije (1920 × 1080 piksela), s podrškom za sRGB 100% opseg, koji radi na osvežavanju od čak 300 Hz! Dakle, vrlo oštra podela – nekako nedostaje model pozicioniran u sredini, koji bi npr. uz osveženje od 144 Hz bio univerzalnije rešenje, ali ASUS se ovako opredelio. Koju god varijantu da odaberete, dobićete vrhunski IPS ekran, bez presijavanja ili kontrole dodirom, s Pantone kalibracijom, te podrškom za G-Sync, što je izvanredna stvar.

Najzad, tu je i ScreenPad, dodatni ekran smešten ispod glavnog, iznad tastature. Sada on nosi dodatni prefiks ROG, pa tako ROG ScreenPad može da se podiči činjenicom da se prostire kompletnom širinom laptopa. Njegova rezolucija je 3840 × 1100 piksela i raspolaže veoma širokim 32 : 9 odnosom stranica. Osetljiv je na dodir, te omogućava gomilu interesantnih funkcionalnosti, od proširenja desktop okruženja, preko izmeštanja pojedinih aplikacija ili njihovih delova (muzički plejer, timeline u softveru za editovanje videa…) do pregleda mejlova, upotrebe specijalno optimizovanih aplikacija koje ASUS razvija i nudi. ScreenPad je sada i stilski prilagođen ROG modelu, uz drugačije ikone i skinove koji se prikazuju.

Takođe, neka nam s nebesa oprosti odnedavno blaženopočivši kreator kompjuterskog miša, ovaj ekran bi vrlo verovatno mogao biti izuzetno zanimljiv mladima, budući da oni dolaze iz sveta gde primat upotrebe drže mobilni telefoni i tableti, te se interakcija vrši dodirom, pa bi im ovako nešto moglo biti zanimljivo hibridno rešenje za svakodnevnu upotrebu. Najzad, korak dalje se otišlo i sa funkcionalnim primenama, pa se tako ovaj ekran odiže pod određenim uglom od donjeg dela, kako bi se ergonomski pozicionirao bolje prema očima, ali i omogućio još bolje hlađenje, odnosno ventilaciju. ASUS je definitivno na sve mislio.

ROG – razarajuća snaga

Da i te kako treba ohladiti računar, jasno je već letimičnim pogledom na specifikacije. ASUS je razvio novi Active Aerodynamic System+, koji omogućava da se pomoćni ekran podigne i pomogne hlađenju ovakve „zverine”, budući da je unutar ovog laptopa spakovano mnoštvo odličnih, ali i vrelih komponenti. Naš primerak spada u kategoriju „napucan do maksimuma”, pa u tom pogledu treba zadržati određene rezerve, imajući u vidu da se u prodaji svakako mogu naći i modeli s nešto boljim odnosom uloženog i dobijenog.

Kako je reč o računaru namenjenom gejmerima, poći ćemo od grafičke karte – upotrebljena je Nvidia GeForce 2080 RTX grafika s Max-Q dizajnom i 8 GB video-memorije, u suštini najbolje što se može naći na tom polju u ovom trenutku. Da ne bi trošio previše, računar automatski prebacuje između diskretne i integrisane grafike, u zavisnosti od potreba. Procesor je Intel Core i9-10980HK, osmojezgarni monstrum koji radi na od 2,4 do 5,3 GHz, u zavisnosti od opterećenja. Konfiguracija na našem testu bila je „maksimalna”, pa smo tako zatekli 32 GB DDR4 memorije, 2 x 1 TB NVMe SSD u RAID0 režimu, najnovije iteracije USB portova, podršku za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 i tako dalje. Sistem je Windows 10 Pro – bez iznenađenja. Tu je i veliki broj podržanih portova, ali ih ovde nećemo nabrajati, već preporučujemo da pogledate tabelu sa specifikacijama kako biste stekli adekvatan uvid.

Da biste imali adekvatnu kontrolu nad svime što računar nudi, ASUS je obezbedio da njegovi ROG Zephyrus Duo 15 laptopi stižu sa Armoury Crate softverom, koji je tu za potpunu kontrolu nad parametrima rada računara, ali i još dosta toga. Možete dobijati vesti i informacije iz ASUS ROG univerzuma, podešavati vrstu i boje pozadinskog osvetljenja računara i tome slično. Odavde možete precizno zadavati u kom režimu želite da računar radi, u zavisnosti od odnosa buke, potrošnje, opterećenja i sopstvenih želja.

Sva ta snaga mora biti zauzdana i kontrolisana, kao i napajana. Za to se koristi ogromna 90 Wh baterija, koja donosi ne naročito impresivnu realnu autonomiju od nešto manje od tri sata, ali za to „krivimo” izuzetno „žedne” komponente ovog prenosivog računara. Kad smo kod toga, u pakovanju se isporučuje monstruozno napajanje od 230 W, ali ukoliko želite, možete laptop puniti i preko USB-C porta do 100 W, tako da je moguće i na taj način puniti laptop u pojedinim situacijama kada ne želite da kabasti punjač nosite sa sobom.

Što se ulaznih uređaja tiče, zatičemo izvanrednu tastaturu s pozadinskim osvetljenjem, koja je vrlo atipična u pogledu svog položaja. Ona je morala biti pomerena prema prednjem delu, gde su inače nasloni za dlanove, koji ovog puta stižu u pakovanju u eksternoj formi. Touchpad stoga nije prisutan u standardnoj formi, već je tu Numberpad 2.0, ASUS-ova inovacija kojom se očas posla površina gde su inače brojevi numeričke tastature sa desne strane može iz tačpeda prebaciti u numeričke tastere i obrnuto.

Vidimo mnogo razloga zašto koristiti ovakav laptop umesto „standardnog”. Ne samo da su tu bolje performanse i uopšteno gledano vrhunski kvalitet već mnoštvo sitnih i ne na prvu loptu vidljivih pomaka, u paketu s inovacijama koje bi mnogima mogle puno da znače i iz korena promene gledište vezano za rad ili igranje na prenosivom računaru, poput postepenog, ali upornog navikavanja na sekundarni ekran i brojne slične stvari. ASUS je poznat po tome što voli da gura nove koncepte, a ovde imamo situaciju da apsolutno sve što se podvodi pod „novitet” ima vrlo jasnu, korisnu primenu. Uz fantastičan hardver i generalno odlično zaokružen računar koji nema slabih strana – izuzmemo li neminovno veoma visoku cenu – jasno je zašto ROG Zephyrus Duo 15 GX550L dobija naše tople preporuke.

