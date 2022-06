All-flash storage za siguran data centar

Savremeno poslovanje zavisi od podataka i digitalne infrastrukture. Nove tehnologije kao što su 5G, AI, Internet of Things (IoT) i usluge u oblaku katalizuju prekomernu proizvodnju podataka na dnevnoj bazi. Da bi odgovorile na bezbednosne izazove i mogućnost gubitka, organizacije moraju implementirati brza i pouzdana rešenja za skladištenje. Upravo takva donosi Huawei.

Data centri su fizička osnova virtuelnog sveta. Podaci koji se tamo čuvaju i obrađuju stoje iza gotovo svake digitalne ili virtuelne usluge – od internet bankarstva do slanja poruka. U smislu vrednosti za organizacije, podaci u digitalnom dobu se stoga s pravom mogu nazvati novim zlatom. Što je organizacija veća, to manje može sebi priuštiti gubitak podataka. Ipak, gubitak može biti katastrofa za kompaniju bilo koje veličine. Finansijski troškovi i gubitak ugleda samo su neke od posledica. Stoga, izbor rešenja za skladištenje nikada nije bio važniji.

Zbog sve većeg broja napada na IT infrastrukturu organizacija, jasno je da rešenja za skladištenje podataka moraju biti opremljena novim inovativnim funkcionalnostima koje ispunjavaju zahteve digitalnog doba.

Takođe, akumulacija podataka zahteva nove backup strategije. IT sistem kompanije je ključan za brži data recovery. Zbog toga je neophodno ulagati u rešenja koja unapređuju zaštitu podataka i donose bezbednije i agilnije rešenje.

Flash-based arhitektura postaje norma

Trendovi skladištenja podataka su se značajno promenili tokom poslednje decenije. HDD (Hard Disk Storage) je zamenjen SDD (Solid State Drive) rešenjima zbog bolje cene i većih performansi.

Kada su u pitanju data centri, danas smo svedoci brzog usvajanja flash-based arhitekture. Flash ili Flash EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) je vrsta memorije u kojoj se podaci čuvaju kada je napajanje isključeno. Pisanje, modifikovanje i brisanje podataka vrši se elektronski, a tehnologija počiva na brzoj, elektronski programabilnoj memoriji. Brzina je ključna odluka ove tehnologije, otuda i naziv.

Huawei storage za siguran data centar

IT sistemi su osnova digitalne transformacije i ključni su za skladištenje i oporavak podataka. Koje rešenje izabrati? Pored pristupačne cene, potrebno je uzeti u obzir performanse koje dovode do veće bezbednosti podataka.

Huawei OceanStor All-Flash rešenja karakterišu visoke performanse, skalabilnost i pojednostavljeno održavanje (O&M). Ako funkcijama dodamo ekonomičnost i brzu dostupnost, Huawei rešenja se značajno izdvajaju među konkurentskim proizvodima.

Huawei OceanStor serija uređaja donosi širok spektar mission-critical proizvoda. Uređaji odgovaraju kompanijama svih industrija i veličina. Posledica je ista – njihova primena ubrzava digitalnu transformaciju i olakšava skladištenje i upravljanje podacima.

Huawei Flash Track: Ne gubite vreme na čekanje i naručite Hauwei uređaj iz all-flash asortimana. Proizvod će biti na vašim vratima u roku od dve do pet nedelja!

Šta Huawei All-Flash storage izdvaja od konkurencije?

U vreme kada cene storage rešenja svakodnevno rastu, a isporuka opreme sve veći problem, Huawei se ističe po svojoj brzoj dostupnosti i niskom TCO-u (Total Cost of Ownership).

Četiri razloga zašto su Huawei OceanStor rešenja za skladištenje idealan izbor za organizacije koje žele da izgrade siguran i agilan centar podataka:

Visoke performanse

Skalabilnost

Dostupnost

Inteligentno O&M (Operations and Maintenance)

Za razliku od HDD rešenja, SSD storage nema pokretne delove ili fizička ograničenja. Stoga je jedna od najvećih prednosti all-flash data centra mnogo veća brzina čitanja, pisanja i pristupa podacima.

Cena SSD rešenja je značajno opala u poslednjih nekoliko godina, čineći izgradnju all-flash data centra mnogo realnijom i lakšom.

Pored već pomenute brzine, spomenimo još manju potrošnju energije, manji footprint, tih rad bez buke i vibracija, smanjene troškove hlađenja i mnogo veće IOPS (Input/Output Operations Per Second). Sve to znači uštedu u smislu potrošnje energije.

Huawei All-Flash storage kao pametan izbor za svako poslovanje

All-flash rešenja olakšavaju prilagođavanje zahtevima digitalnog doba. Bilo da su vam potrebna rešenja za skladištenje visokih performansi, želite da smanjite potrebe za energijom i prostorom ili jednostavno želite da izaberete ekološki prihvatljivije rešenje, Huawei all-flash je uvek pametan izbor.

