ASUS ROG Zephyrus G16 GU605: Snaga za poneti

ASUS puno radi na pomirenju koncepata kojima je naizgled nemoguće naći zajednički jezik: puno snage i (relativno) laka prenosivost. Rezultat tih napora je ROG Zephyrus serija, čijeg jednog od najuspešnijih predstavnika danas predstavljamo.

ROG Zephyrus G16 GU605 laptop je jednostavan, ali veoma težak za (uspešnu) izvedbu, budući da zahteva brižljivo podešavanje radnih parametara kako bi mašina bila optimalna – to jest, isporučila dosta snage, a zadržala relativno tanku i laku, dakle prenosivu formu.

Već prvi pogled na računar izaziva oduševljenje – do nas je došla Platinum White varijanta, koja izgleda i luksuzno i elegantno, uz minimalnu dozu gejming uticaja na dizajn. Tanka i laka šesnaestica uz perfektan kvalitet izrade, a opet vrlo posebna i jedinstvena u ponudi na tržištu. Uz ovaj laptop će vas svako zapaziti, definitivno, a u startu je jasno da ćete moći lako da ga ponesete sa sobom. Štaviše, na puteve umesto glomaznog punjača možete nositi neki malo jači USB-C punjač koji će laptop puniti dovoljno da vam služi tokom putovanja (mi koristili PD punjač telefona od 125 W, radio kao podmazan). A zvaničan punjač će dopuniti bateriju do 50% za samo pola sata! Sam laptop radi na bateriju i po desetak sati, što je fantastičan rezultat.

ASUS nas je navikao na odlične ekrane, i u tom smislu smo veoma obradovani novim ASUS ROG Nebula Display izdanjem od 16 inča. Reč je o besprekornom OLED-u, fantastičnih boja i kvaliteta prikaza, sa 240 Hz odzivom i G-Sync podrškom. Bez obzira da li želite da radite na prostranom ekranu nestandardnog odnosa stranica od 16:10 ili da se igrate, uživaćete u svakom smislu. To uživanje će dodatno podstaći sistem sa 4 zvučnika i 2 vufera s pametnim pojačalom, koje donosi izuzetan zvuk, tako da je G16 u startu kreiran da bude (i) kralj multimedije.

Pogađate, Zephyrus G16 stiže sa najnovijim i najbržim hardverom. Model na našem testu je sam vrh ponude, ali preporučujemo da istu izanalizirate, jer sa velikim rasponom cena uvek možete dobiti nešto što u odnosu uloženo-dobijeno može biti daleko povoljnije po vaš džep. Za početak, imamo novu Meteor Lake platformu kompanije Intel, sa Intel Core Ultra 9 185H procesorom, koji predstavlja sam vrh ponude, donoseći 16 jezgara (šest Performance i osam Efficient jezgara, plus dva NPU/AI jezgra) za ukupno 22 thread-a. CPU radi u rasponu od 1,8 GHz do 5,1 GHz, u zavisnosti od potrebe i opterećenja, optimalno podešavajući performanse u skladu sa zadacima koje korisnik postavi pred njega. Tu su i NPU mogućnosti, zahvaljujući Dual Neutral Compute Engine-u zvuči koji se stara o AI proračunima i kalkulacijama. Uz 32 GB RAM-a i 2 TB brzog NVMe skladišnog prostora, Windows 11 Pro jednostavno leti.

Grafika koju ćete često koristiti je integrisana ARC grafika, ali nije to razlog kupovine ovog računara. Naime, osim nove i brže ARC integrisane grafike, M16 dolazi sa RTX 4000 serijom grafičkih čipova kompanije Nvidia. Model na našem testu je stigao sa maksimumom ove generacije, odnosno sa RTX 4090 laptop GPU-om sa 16 GB sopstvene GDDR6 memorije. Ovaj čip će s lakoćom pokretati moderne igračke naslove, ali i lepo poslužiti kreatorima sadržaja za ubrzavanje aplikacija ili za strimovanje. Zephyrus M16 je prava mobilna radna stanica u punom smislu te reči.

To nas dovodi do završne reči. Bez ikakve sumnje, ASUS je kreirao izuzetan računar, ali imajte na umu da je raspon konfiguracija, pa i cena, vrlo veliki i da se one razlikuju i za po nekoliko stotina hiljada dinara. Da li vam treba RTX 4090 u laptopu ili je “dovoljan” 4060/4080? Da li je potreban Core Ultra 9 ili je dovoljan Core Ultra 7? Ovo su pitanja na koja samo vi možete dati odgovor i naše je da vam sugerišemo da dobro razmislite o konfiguraciji. ASUS je kreirao računar koji fantastično miri dva sveta, te uspeva da u računar od samo 1,85 kg spakuje neverovatnu količinu impresivnog hardvera. Kada pronađete optimum, Zephyrus G16 ćete doživeti na pravi način, a reč je o jednom od najboljih računara današnjice

Detaljnije informacije o proizvodu možete pronaći ovde.

Korisna adresa: asusplus.rs

Podelite s prijateljima

Tweet