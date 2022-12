ASUS Zenbook S 13 Flip: Obrni-okreni – ASUS OLED

Mnogo ispred konkurencije i bez ikakvih kompromisa, ASUS donosi novu generaciju Zenbook OLED računara. Jedan od najinteresantnijih modela jeste onaj sa obrtnim ekranom.

ASUS tradicionalno unapređuje ono što je dobro na njegovim laptopima, usavršavajući se iz generacije u generaciju i eliminišući eventualne nedostatke prethodnika. Novi modeli nastavljaju tom utabanom stazom. ASUS ZenBook S 13 Flip OLED UP5302Z možda ima pomalo komplikovanu oznaku, ali je reč o prenosivom računaru koji je pravi nastavljač tradicije tajvanskog proizvođača.

Naglavačke i natrag

Kada kažemo da je dobio unapređenje, to se odnosi na praktično svaki delić novajlije. Kada se sve to skupi, dobije se impresivan računar koji nudi zaista mnogo. Već u samom startu u pakovanju zatičemo olovku, USB-C to USB 3 adapter, ali i kutiju punjača koja je dizajnirana tako da služi kao postolje za vaš laptop! Genijalna upotreba kakvu do sada nismo viđali.

Nova generacija Zenbook računara je dobila novi stilski izraz, koji prate i funkcionalna unapređenja. Za početak, tu je novi logotip kompanije ASUS, stilizovano slovo A, koje nas neodoljivo podseća na simbol Federacije iz Zvezdanih staza, što je samo plus u našoj beležnici. Takođe, prisutan je novi materijal, koji je delimično hrapav pod prstima i zaista odlično poboljšava držanje i prianjanje, te čini interakciju s računarom lepšim iskustvom. Sam laptop je veoma tanak, a kada ga otvorite, shvatate da je njegov ekran dobio odličan odnos stranica od 16 : 10, koji smatramo daleko upotrebljivijim u realnoj praksi od standardnih 16 : 9 ekrana.

To nije sve – površine s kojima korisnik najčešće dolazi u dodir, kao što su nasloni za dlanove, površine tastera i tačpeda, tretirane su novom ASUS Antibacterial Guard zaštitom. Ona obećava inhibiciju rasta do 99,9 odsto bakterija, što je još jedan vid garancije da ćete uz ovaj laptop biti dodatno zaštićeni od onoga što opseda moderan svet. Samo kućište je izrađeno od magnezijuma i aluminijuma. Dodajmo tome i sertifikat o fizičkoj otpornosti u skladu s vojnim MIL-STD 810H standardima i jasno je da korisnik može da se osloni na ovaj laptop u svim situacijama.

Najzad, ono što je jasna odrednica ovog laptopa i razlikuje ga od sličnih modela jeste prisustvo obrtnog ekrana, sa šarkom koja se može okrenuti do 360 stepeni. Tako Zenbook S 13 Flip možete koristiti u različitim režimima – kao klasičan laptop, kao tablet ili pak u prezentacionom režimu (kada se ekran rotira za 270 stepeni i osloni na tastaturu) ili u tent režimu, kada ekran još više savijete (skoro do 360 stepeni) a potom računar oslonite na gornju ivicu ekrana i donju ivicu naslona za dlanove, postavivši ga kao svojevrsni šator. Svi režimi rada imaju neku prednost – da li je to lakša upotreba u pokretu, korišćenje olovke koja stiže u paketu sa ovim računarom, lakše deljenje informacija s kolegama ili sadržaja koje vaš školarac deli s drugarima, sve su to različiti vidovi upotrebe. Stoga je ovo jedan svestrani, hibridni računar.

Ključnu ulogu u svemu ima ekran, koji je sada bolji nego ikada. Reč je o fenomenalnom OLED ekranu, za koji smo već spomenuli da ima odnos stranica 16 : 10. Odlikuje ga visoka 2,8K rezolucija (2880 × 1800 piksela), ali i sve prednosti koje nudi OLED matrica. Tu spadaju verna reprodukcija boja, čak i pri veoma niskim nivoima osvetljenosti, fantastična dubina crne boje, odziv od svega 0,2 milisekunde, odziv od 60 Hz, kao i 550 nita maksimalne osvetljenosti sa HDR podrškom. Uz to, podržan je prikaz 100% DCI-P3 opsega boja, kao i TÜV Rheinland sertifikat o niskoj emisiji plavog svetla. Najzad, spokojnu upotrebu ekrana osetljivog na dodir garantuje Corning Gorilla Glass zaštita.

Munje i gromovi

Zenbook S 13 Flip OLED UP5302Z stiže s Intel-ovom mobilnom platformom 12. generacije, a sami čipovi spadaju u grupu modela niske potrošnje, što je i očekivano u ovom formatu računara. Pomak koji su ovi čipovi doneli je ogroman, pa su tako performanse na izuzetnom nivou. U konkretnom modelu, za to se stara Intel Core i7-1260P procesor, koji radi u rasponu od 2,1 do 4,7 GHz, ima 18 MB keša, i stiže sa čak 12 jezgara, od kojih su četiri Performance, a osam Efficient tipa. Sjajna kombinacija za sve vrste posla.

ASUS je u računar ugradio 16 GB LPDDR5 memorije, te NVMe PCIe 4.0 SSD od 512 GB. Sa ovakvom konfiguracijom, svaki odziv na komandu je munjevit, i utisak u radu sistema je na najvišem nivou. Nema diskretne grafike, već se računar oslanja na integrisanu Intel Xe grafiku. Windows 11 Home je operativni sistem u modelu koji smo testirali, a treba reći da s novom generacijom Intel-ovih mobilnih čipova koja se bazira na kombinaciji performantnih i energetski efikasnih jezgara, Windows 11 postaje jedini koji je smisleno koristi, budući da Windows 10 nije u stanju da pravilno radi sa energetski efikasnim jezgrima.

Opcije konektivnosti su dobre, ali ovde se plaća mali danak neverovatno maloj debljini uređaja. Naime, prisutna su čak tri Type-C porta, od čega je jedan USB 3.2 Gen 2, a dva su Thunderbolt 4 tipa. Voleli bismo da se našlo mesta za makar neki USB standardne veličine. Iako će Type-C portovi biti sve zastupljeniji, i dalje je zgodno imati standardni USB format, čisto da se ne uhvatite za glavu i shvatite kako baš u tom trenutku niste poneli adapter sa sobom. Što se tiče bežičnih povezivanja, računar podržava Wi-Fi 6E, kao i Bluetooth vezu pete generacije.

Tastatura i tačped su veoma dobri. Osim ASUS Antibacterial Guard zaštite, imamo i zavidne fizičke karakteristike. Čiklet tastatura ima pozadinsko osvetljenje, te dubinu hoda tastera od 1,4 mm, razmak između centara tastera od 19,05 mm i udubljenje za jagodice od 0,2 mm. Sve ovo čini iskustvo kucanja na ovom računaru vrlo ugodnim za jedan mali laptop, daleko više nego kod konkurentskih rešenja, a istovremeno pokazuje da se misli na svaku sitnicu.

Slično možemo reći za tačped, koji podržava sada već dobro poznatu NumberPad mogućnost da jednim klikom pretvorite tačped u numeričku tastaturu, što je fantastična ispomoć ukoliko radite bilo šta s brojevima. Valjalo bi da spomenemo i Full HD infracrvenu Web kameru, kao i sistem s dva zvučnika i četiri mikrofona, koji je sertifikovao Harman Kardon, i koji je podešen da učini vaše sastanke i komunikacije kristalno jasnim.

Na samom kraju, moramo spomenuti bateriju. S obzirom na to da su praktično svi konektori Type-C i da podržavaju Power Delivery, logično je bilo da ASUS isporuči Type-C strujni adapter. Ovo je izuzetno dobro, iz više razloga. Em je podržano brzo punjenje, tako da će se 60 odsto baterije dopuniti za 49 minuta, em vas lišava briga o nošenjima više punjača prilikom putovanja, jer je dovoljno poneti jedan USB-C punjač – a laptop se može dopunjavati i preko power bank-a. Sama baterija je kapaciteta 67 Wh i daje više od 10 sati autonomije.

ASUS je još jednom pokazao da je pravi maher u kreiranju kvalitetnih mobilnih računara. Taman kada pomislite da se u nekom segmentu nema više šta naročito reći i da je sve već viđeno, nađu načina da unaprede ne jednu stvar, već čitavu gomilu detalja, više ili manje bitnih. Kada se to sakupi na gomilu, dobije se izuzetno kvalitetno rešenje – korisnici koji se opredele za sjajni hibridni računar s prelepim OLED ekranom i odličnim performansama istinski će uživati u njemu.

Korisna adresa: asusplus.rs

