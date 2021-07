AWS banovao naloge povezane sa Pegasus spyware-om.

Amazon Web Services (AWS) zabranio je NSO Group, kompaniju koja stoji iza špijunskog programa Pegasus. Istraga Amnesty International-a kaže da je alat kompromitovao ciljane telefone i preusmerio podatke putem komercijalnih usluga kao što su AWS i Amazon CloudFront.

NSO opisuje Pegasus kao sredstvo za nadzor terorista i sajber kriminalaca

Amnesty International je kontaktirao Amazon u vezi sa NSO, a Amazon je odgovorio zabranom računa koji su povezani sa NSO. Kompanija je brzo preduzela korake da ugasi relevantnu infrastrukturu i račune. NSO je navodno favorizovao servere u Evropi i SAD-u, posebno evropskim centrima podataka koji vode američke hosting kompanije. On je primenio Pegasus kroz seriju zlonamernih poddomena, iskorišćavajući sigurnosne slabosti na uslugama kao što je iMessage. Jednom kada je Pegasus kompromitovao telefon, mogao je da prikuplja podatke sa njega, kao i da aktivira kameru i mikrofon za nadzor.

NSO opisuje Pegasus kao sredstvo za nadzor terorista i sajber kriminalaca. Međutim, izveštaj Amnesty International-a kaže da su ga vlade neselektivno primenjivale protiv političkih ličnosti, disidenata i novinara. To je uključivalo pokušaj napada na 37 telefona koji su pripadali licima poput novinara New York Times-a i Associated Press-a, kao i dve žene bliske ubijenom saudijskom novinaru Jamalu Khashoggiu. NSO se usprotivio izveštaju, tvrdeći da je pun pogrešnih pretpostavki i neutemeljenih teorija.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet