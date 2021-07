Gizmodrom: Gadžeti za pametniju kuću

Internet of Things (IoT) je ključna komponenta kod automatizacije kuća i pametnih domova. Ukoliko ste se već upustili u te vode i povezujete svoje sijalice, zvučnike, zvona na vratima i još mnogo toga na Internet, pogotovo sada kada mnogi provode više vremena kod kuće, znaćete da proces može biti komplikovan. Izdvojili smo nekoliko predloga uređaja za pametni dom

Eufy video-zvono za vrata 2K

Ovo zvono je jedno od boljih rešenja na tržištu u pogledu cene, pouzdanosti i performansi kada su bežična pametna zvona za vrata sa kamerom u pitanju. Eufy prednjači među konkurencijom zahvaljujući činjenici da snima u 2K, pa su snimci izuzetno detaljni, a odnos širine i visine 4 : 3 znači da na svom pragu možete prilično dobro videti od glave do pete osobu koja vam zvoni na vrata. Zvono koje radi na baterije je dobro ako iznajmljujete stan i ne možete da izvadite staro zvono koje je već instalirano – radi bežično uz pomoć haba koji se povezuje s vašim ruterom. Možete ga jednostavno instalirati na bilo koju površinu spolja i koristiti do šest meseci u cugu.

Nije potrebno ni da se registrujete za mesečnu pretplatu da biste na najbolji način iskoristili Eufy Video Doorbell 2K. Umesto da se video bezbedno čuva online, do 16 GB materijala (što je oko dve nedelje) može da se čuva na priloženoj baznoj stanici, tako da nema stalnih troškova. Postoji prateća mobilna aplikacija, a činjenica da sistem može da se integriše sa Amazon Alexom i Google Assistant-om čini stvari još boljim za ljubitelje pametnih kuća. Ukoliko želite sistem koji nema troškove održavanja i volite da kontrolišete to kako i gde se video-snimci čuvaju, Eufy video-zvono za vrata je pravi izbor. Omogućava vam potpunu kontrolu bez dodatnih troškova, a možete ga pronaći na sajtu Amazon-a za 172 dolara.

Arlo Pro 3 pametna sigurnosna kamera

Lako je shvatiti zašto je Arlo popularan izbor među onima koji bezbednost kuće shvataju ozbiljno. Jedan je od najnaprednijih sistema s mnoštvom korisnih funkcija, uključujući ugrađenu sirenu i kontrolu putem Web-a. Naravno, Arlo Pro 3 nema 4K rezoluciju kao skuplji Arlo Ultra – ali 2K kvalitet je i dalje prilično impresivan. Dobićete vidno polje od 160 stepeni, a kao što se očekivalo ovih dana, kamere mogu bez problema da snimaju noću i dvosmerni zvuk. Postoje i druge pametne funkcije, poput automatskog zumiranja i praćenja kretanja, što bi trebalo da pomogne da kamera zabeleži sve kad zatreba.

Kamera može da zumira do 12 puta, a nudi i HDR podršku. Arlo Pro 3 se integriše i sa ostatkom vašeg pametnog doma. Podržava Google Assistant i Amazon Alexu, plus možete ga koristiti sa HomeKit-om. Što je sjajno, ali nažalost, neke funkcije su rezervisane samo uz pretplatu. Drugim rečima, dobijate tromesečnu probnu verziju, a pretplata iznosi samo tri dolara po kameri mesečno za osnovnu pretplatu na Arlo Smart, ali ako je ne platite, izgubićete pristup stvarima kao što su detektovanje predmeta, snimanje u cloud-u i mnogo toga. Arlo je nekada nudio sedmodnevnu besplatnu opciju skladištenja u cloud-u, ali nažalost, ta opcija nije dostupna za Arlo Pro 3. Sve u svemu, Arlo Pro 3 dostojan je naslednik modela Arlo Pro 2 i odlična opcija za one koji žele sistem zaštite na otvorenom s pouzdanim kvalitetom slike, a pristupačniji nego što je Arlo Ultra. Ovaj uređaj možete da pronađete na sajtu Amazon-a za 175 dolara ukoliko uzimate paket s jednom kamerom.

August Home Wi-Fi Smart Lock – pametna brava

Pametni dom postaje pametniji, ali ne žele svi da potpuno uklone svoje stare sisteme. Na primer, iako postoji mnogo pametnih brava dizajniranih da u potpunosti zamene staru bravu u korist tastature ili nove ključaonice, neki ljudi žele da zadrže mogućnost upotrebe starih ključeva. To je momenat kada August stupa na scenu sa svojim Home Wi-Fi Smart Lock modelom, koji se uklapa u postojeću bravu i omogućava vam da i dalje koristite stari ključ kada vi (ili vaš stanodavac) to želite, a da istovremeno imate prednosti pametnije brave. Instalacija je jednostavna, sa cilindričnim uređajem koji se pričvršćuje na postojeću bravu na unutrašnjoj strani vrata.

Preuzimanje aplikacije je jednostavno i intuitivno – nije potreban poseban hab. Odatle ćete moći da kontrolišete bravu s bilo kog mesta, delite pristup s drugim korisnicima i programirate da se brava automatski otvara i zatvara kada se približite svom domu i uđete unutra. August Wi-Fi Smart Lock se uparuje sa Amazon Alexom, Google Assistent-om i Apple HomeKit-om, omogućavajući glasovnu kontrolu, što znači da možete da proverite da li su ulazna vrata zaključana iz kreveta. Ako dodate August Doorbell Cam Pro, takođe ćete moći da komunicirate s posetiocima i pustite ih unutra, sve kroz istu August aplikaciju. Gadžet možete da pronađete na sajtu Amazon-a a košta oko 180 dolara.

Chamberlain MyQ Smart Garage Door Opener

Da li ste ikada morali da okrećete nazad automobil kilometrima od kuće jer niste bili sigurni da ste zatvorili garažu? Pametan gadžet za otvaranje garažnih vrata omogućava da se to više nikad ne desi. Chamberlain-ovo pametno rešenje za upravljanje nije izuzetak. MyQ je lagan plug-and-play uređaj, tako da ćete kroz intuitivnu aplikaciju moći da otvorite i zatvorite garažna vrata za nekoliko minuta.

Takođe, možete da postavite dnevni raspored, pa čak i da delite pristup svojoj garaži s pet korisnika. Članovi Amazon Prime-a takođe mogu da ugovore da se paketi bezbedno dostave u garažu. U zavisnosti od paketa, na sajtu Amazon-a možete pronaći ovaj gadžet od 25 do 430 dolara.

Belkin WeMo Insight – pametni utikač

Pametni utikač Belkin WeMo Insight više je od pukog upravljanja uređajima priključenim u njega. To je takođe način da nadgledate potrošnju energije i dobijete procene koliko će koštati napajanje određenih uređaja u vašem domu. Ovo je sjajno ako pokušavate da uštedite novac i budete malo više svesni energije koju trošite. Iako je utikač pomalo glomazan, to je činjenica koju ćete lako zanemariti, s obzirom na to da će vam uštedeti dosta novca na mesečnom računu za struju.

Na aplikaciji bi moglo da se malo poradi, ali sve u svemu, pametni utikač Belkin WeMo Insight je prilično impresivan gadžet. Takođe se povezuje sa širokim spektrom pametnih kućnih platformi, od IFTTT-a, Alexe, Google Assistant-a, radi s Nest-om i (nezvanično) Samsung SmartThings-om. Gadžet možete pronaći na sajtu eBay za 25 dolara.

