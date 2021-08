Ažuriranje Google mapa moglo bi znatno olakšati planiranje putovanja

Google mape su servis za navigaciju koji koriste milioni korisnika širom sveta zahvaljujući svom jednostavnom korisničkom interfejsu i brzoj, pouzdanoj navigaciji.

Super tačni izveštaji o saobraćaju

Google, međutim, ne spava na lovorikama, jer uvek traži načine da poboljša svoje vođenje do rute. Google posebno razmatra kako da stvori tačnije izveštaje o saobraćaju i predviđanja vremena putovanja. Google trenutno koristi više načina za procenu uslova u saobraćaju, uključujući merenje prosečne brzine saobraćaja na ruti. Dakle, kada unesete odredište, Google će pogledati koliko se brzo automobili kreću na vašoj ruti, izračunati prosečnu brzinu, a zatim proceniti da li je to i za vas najbolja ruta. Očigledno postoje nedostaci u ovoj metodi – pa čak i Google priznaje da će „određivanje prosečne brzine saobraćaja duž rute bez uzimanja u obzir različitih traka, verovatno dovesti do netačne prosečne brzine saobraćaja“.

Dakle, imajući to na umu, Google pokušava da izračuna brzinu putovanja na svakoj traci. Ovo bi pružilo preciznije izveštaje o saobraćaju i čak bi moglo preporučiti različite rute ili trake. Na primer, leva traka autoputa sa tri trake može biti u zastoju zbog blokiranog izlaza, dok se u druge dve trake saobraća nesmetano, ili, u SAD-u, neka vozila imaju pristup posebnim trakama, kao što je slučaj sa Carpool trakama, gde bi se saobraćaj mogao odvijati znatno brže nego na ostalim. Zbog toga je Google-u neverovatno teško utvrditi prosečnu brzinu na putu. Google je nedavno registrovao patent pod nazivom „Systems and methods for improved traffic conditions visualization“ koji detaljno opisuje kako bi mogao da reši ovaj problem i izračuna brzinu za svaku traku. Krajnji rezultat bi značio da bi svaki vozač dobio „tačnu vrstu saobraćajnih informacija“. To bi moglo značiti da Google mape predlažu koju traku koristiti ili alternativne rute.

Patent opisuje brojne ideje koje Google istražuje, uključujući merenje brzine i analizu podataka o saobraćaju za više tačaka na putu. Sistem bi tada mogao da odredi brzinu za svaku traku.

S nestrpljenjem čekamo da ova funkcija bude predstavljena u Google mapama i Android Auto-u, ali vredi napomenuti, kao i uvek sa patentima, da bi mogle proći godine dok se ne objavi u javnom izdanju.

Izvor: T3

