Prevara na društvenim medijima: Influenseri koji promovišu kriminalne prevare

Na društvenim medijima postoji nova vrsta influensera. Umesto da promovišu linije odeće i proizvode za život, oni promovišu prevaru. Razbacuju se novcem, skrivaju lica, a neki čak i namamljuju nove regrute prodajom vodiča o tome kako počiniti prevaru.

Prevara može dovesti do 10 godina zatvora

Pomislili biste da bi ove prevarante i njihove ilegalne proizvode bilo teško pronaći, a nekada su zaista i bili skriveni u senkama dark weba. Ali ne više. Kao deo istrage za BBC Panorama, jedno od otkrića bilo je i to koliko je lako bilo sklapati poslove sa prevarantima i kupovati vodiče za prevare na mreži. Otkriven je i jedan anonimni influencer koji ih je prodavao.

Na društvenim mrežama, prevaranti to nazivaju “clicking”, kako bi ga učinili bezopasnijim. Međutim, činjenje prevare – koju služba Action Fraud definiše kao upotrebu prevare da bi stekao nepoštenu prednost, često finansijsku, nad drugom osobom – može dovesti do 10 godina zatvora. Vodiči kojima se trguje poznati su kao metode. Oni mogu ciljati banke, trgovce na malo, pa čak i vladin univerzalni sistem kreditiranja. I svi se u velikoj meri oslanjaju na nešto poznato kao fullz, sleng za potpune informacije. Ovo su lični podaci osobe: obično ime pojedinca, broj telefona, adresa i bankovni podaci. Sa ovim podacima u rukama, prevaranti mogu slediti korake u vodičima za kupovinu na mreži ili čak podići kredit na tuđe ime.

Kako uopšte ovi privatni detalji završavaju u opticaju? Često su dolazili od phishing prevara. Zamislite one sumnjive emailove ili tekstualne poruke koje se pretvaraju da su iz legitimnih izvora da bi prevarile ljude da otkriju svoje lične podatke. Ponekad ovi prevaranti sami sprovode ili naručuju phishing aktivnosti, ili ponekad do informacija dođu preko drugih. Iskorišćavanje nečijeg „fullz-a“ – na primer, kupovinom pomoću njihovih podataka – može uništiti njihov kreditni skor. Loš kreditni skor može imati posledice po život: utiče na vaše šanse da se prijavite za kredit, dobijete hipoteku ili čak otvorite novi bankovni račun.

Termini koje koriste prevaranti:

metode – saveti kako izvršiti prevaru

fullz – skraćeno za potpune detalje. Odnosi se na lične bankovne podatke (na primer, mogu vam dati kompletan opis)

clicking – lažna kupovina proizvoda od prodavaca na mreži

Specijalista za sajber kriminal Jake Moore kaže da se istražitelji suočavaju sa teškom bitkom da pronađu krivce. Anonimni računi ne ostavljaju malu količinu mrvica da ih istražite, već nema mrvica uopšte, kaže on – iza njih ne ostaje digitalni otisak, tako da je ovo gotovo nemoguće istražiti. Ali biti influenser neizbežno znači deliti neke elemente svog života na mreži – i vremenom je jedan influencer ostavio za sobom previše tragova. On sebe naziva Tankz, a u video zapisima se hvali da je londonski prevarant. On prodaje vodiče za prevare – ili metode.

Ukoliko se predstavite kao neko zainteresovan za učenje o prevarama, možete da kupite njegov vrhunski vodič za 100 funti. Stići će vam kao link, poslat putem društvenih medija, koji vodi do 43 fajla na sistemu za skladištenje u cloudu. Panorama je analizirala snimke koje je Tankz objavio na društvenim mrežama i shvatila da ima dovoljno referenci da bi se otkrilo ko se iza tog imena krije. Na primer, zabeležena je referenca na Wembley na severu Londona kao njegovu lokalnu oblast, pominjanje studija ekonomije i finansija na univerzitetu i pogled na njegovu registarsku tablicu. Jedan isečak je takođe sadržao prepoznatljiv crno-sivi tepih, a pronađena je i podudarnost na veb stranici koja oglašava studentski smeštaj u oblasti Wembley. Njegovi postovi na društvenim mrežama su anonimni, ali otkriveno je da su njegove pesme takođe navedene na Apple Music-u. Na jednoj od njegovih pesama autorska prava ne pripadaju Tankzu, već nekome pod imenom Luke Joseph, što deluje da je njegovo pravo ime. Konačno je otkriveno da je neko istog imena živeo u istom studentskom bloku na Wembley-u. Čini se da je Tankz možda londonski student po imenu Luke Joseph. Njegove TikTok, Instagram i Snapchat naloge uklonile su odgovarajuće platforme društvenih medija nakon što ih je Panorama obavestila o sadržaju.

Od tada je stvorio novi TikTok nalog na kome nastavlja da objavljuje svoj život. TikTok, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram i YouTube su rekli da ne dozvoljavaju prevare na svojim platformama, da su prevaru shvatili vrlo ozbiljno i da stalno suzbijaju kriminalni sadržaj. Pitanje je samo da li su dovoljno brzi.

Izvor: Bbc

Podelite s prijateljima

Tweet