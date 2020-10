Ažuriranje za Avendžerse tek tokom 2021. godine

Odluka o izlasku velikog ažuriranja za igru Marvel’s Avengers izgleda da će morati da sačeka sledeću godinu. Iako je prvobitno najavljeno da će ažuriranje doći kada i PlayStation 5 i Xbox Series X, da bi igra mogla da se igra na konzolama sledeće generacije, do toga neće doći do kraja ove godine.

Ažuriranje za PlayStation 5 i Xbox Series X ipak kasni

Cristal Dynamics i Square Enix su ranije objavili da će nadogradnja (koja je besplatna za one koji su igru kupili za PS4/Xbox One) biti dostupna tokom sezone praznika. Međutim, do ostvarenja ovakve želje neće doći, bar ne do 2021. godine. Da biste ovaj hit pokrenuli na PlayStation 5 i Xbox Series X, moraćete da sačekate još malo.

Autori ističu da je igra imala velikih poteškoća, i da je rešeno nekoliko važnih problema zbog kojih je sistem padao, a takođe i problemi sa performansama igre na računarima. Studio radi sa NVIDIA-om kako bi se sve rešilo na vreme. U znak zahvalnosti za razumevanje zato što ceo projekat kasni, Crystal Dynamics poklanja igračima razne digitalne dodatke, dovoljno kredita za kupovinu legendarnih skinova i još mnogo toga.

