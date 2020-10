Komentar: Internet marketing je seksi

Većina ljudi pod Internet marketingom misli na on‑line oglašavanje. To je, ipak, samo jedna komponenta – Internet marketing ima unikatne mogućnosti koje ga čine ključnim za svakoga ko nešto prodaje.

Marketing – zgodna devojka?

Toliko je priče oko Internet marketinga da me to podsetilo na jednu epizodu iz mladosti. Doselila se nova (zgodna) devojka u kvart i svi su počeli da pričaju o njoj. Svi su znali sve o njoj. Svi su prepričavali svoje zgode s njom. Svi su mislili kako je to najbolja devojka u kvartu. Plenila je svačiju pažnju i… naprosto je devojka svima bila sexy. Ali to treba čitati u kontekstu da je bila nova, nepoznata, privlačna i vrlo zanimljiva.

Takvi su ljudi – novotarije često budu privlačne, bez obzira na suštinu ili sadržaj. Poslušate li neki podcast ili pogledate video koji emituje Mark Ritson, ustanovićete da Internet marketing nije ništa revolucionarno novo, a opet ga mnogi podcenjuju.

Iz iskustva bih mogao tvrditi da većina ljudi pod Internet marketingom misli na on‑line oglašavanje. Marketing je puno širi pojam od oglašavanja i ne treba brkati marketing s promocijom.

Zašto toliko priče?

Internet je novo dete u kvartu. Svaki put kada se pojavila neka novotarija, svi su trubili da je starom odzvonilo, da je samo pitanje vremena kada će odumreti. Puno se toga u promociji dogodilo u zadnjih 150 godina. Pričali su da će novine nestati kada je došao radio, radio je osuđen na propast kada je došla televizija, televiziju su sahranjivali od kada je Interneta. I svi su pogrešili!

Najveća prednost on‑line oglašavanja je merenje povratnih podataka. Još je čuveni John Wanamaker rekao da je pola budžeta koji ulaže u oglase bačen… samo što ne zna koja polovina. Pomenimo i opis online oglašavanja koji je izrekao Edwards W. Deming: In God we trust. All others must bring data. U toj rečenici se krije najveća prednost on‑line oglašavanja.

Ne ulazeći sada u detalje oko zaštite privatnosti, tačnost prikupljanja i tumačenja podataka ili nekih drugih stvari, zaista je najveća prednost on‑line oglašavanja mogućnost brzog (pomak od 15 sekundi) i relativno tačnog (oko 10% se smatra prihvatljivim odstupanjem) prikupljanje podataka. Na temelju tih podataka mogu se brzo donositi odluke i potpuno promeniti smer u kom idu oglasne kampanje.

Da ne kažem da se na temelju signala koje korisnik ostavlja na Internetu može napraviti njegovo profilisanje (tzv. stiching) i ponuditi mu proizvode ili usluge za koje je velika verovatnoća da će ih kupiti. Google mašina procenjuje na temelju mnogih signala (Google tvrdi da obrađuje 100 miliona signala u sekundi, dok ljudski mozak obradi oko 50 bita u sekundi) da ste potencijalni kupac. Čak možete postaviti oglašavanje prema procentu verovatnoće kupovine. Stoga ćete neke oglase prikazivati osobama čija je verovatnoća kupovine 20% (uglavnom kupcima u ranoj fazi, brending kampanje) ili 80% (ako imate jako ograničen budžet, pa očekujete brz povraćaj uloženog novca).

Na drugim medijima to jednostavno nije moguće. Ma kako segmentirali poruke, uvek će poruka na televiziji ili radiju biti prezentirana svima koji u datom trenutku slušaju ili gledaju program na nekom području. Bili ili ne bili zainteresovani za ponudu.

Snaga remarketinga

On‑line oglašavanje ima još neke unikatne mogućnosti. Jedna od metoda, čija ste sigurno bili „žrtva“, je remarketing. Ako ste pogledali neki proizvod a niste ga kupili, počinju da vas „love“ oglasi za taj proizvod. Uzmete li u obzir da poruku morate više puta ponoviti pre nego što se ostvari željena reakcija, jedino Internet vam omogućava da ciljate svoj oglas samo prema ljudima koji su već pogledali taj proizvod. Sledeća opcija je plaćanje samo po ostvarenoj prodaji. Zamislite da TV reklamu možete platiti samo onoliko koliko ste proizvoda prodali!

Sve ovo ne znači da treba odustati od kanala oglašavanja koji su se do sada pokazali uspešnim. Npr. svima nama dragi časopis PC Press ima svoju specijaliziranu publiku. Ni jedan drugi medij ne može (brzo i jeftino) „naciljati“ segment korisnika koji čitaju taj časopis.

Bitno je povesti računa o sinergiji oglasnih kanala. Internet marketing je svakako kanal koji može pomoći u poslovanju. Ulazna barijera je relativno niska – da biste napravili Google oglasnu kampanju, nekada možete započeti oglašavanje s vrlo malo ulaganja. Ako imate Web sajt, moguće je započeti i s oko 10€ koliko je minimalno plaćanje. Ali, za toliko ulaganje nemojte očekivati čudo od postignutih rezultata.

Rezime

Kao mali rezime neka posluži da je on‑line oglašavanje merljivo, brzo, ostvaruje dobar povraćaj ulaganja, može se ciljati samo na određene osobe, samo određeno područje, samo određeno vremensko razdoblje, moguće je istom korisniku prikazivati oglas (remarketing) i moguće je prikazati oglase onom ko je spreman ne kupovinu ili inače ima interesa samo za neke stvari (samo vegetarijanci).

Dodate li tome da je analizom povratnih podataka lako promeniti čitavu strategiju oglašavanja i da je ulazna barijera oko 10€, jasno je zašto svi misle da je on‑line oglašavanje sexy. Srećom po nas (Escape d.o.o.), sve više ljudi se odlučuje na takav vid oglašavanja i to nama otvara sjajnu perspektivu u poslovanju. Ako tome dodamo opciju obrade povratnih podataka i ciljanja korisnika uz upotrebu mašinskog učenja, jasno je da je Internet marketing novo dete u kvartu za koje svi pokazuju zanimanje, veće ili manje.

Autor: Miroslav Varga

