Be Internet Awesome: Google škola za prepoznavanje lažnih vesti

Kada je Google pre dve godine predstavio “Be Internet Awesome” program za predavače fokusirao se na podučavanje o opasnostima koje vrebaju online, te o internet bezbednosti, a ove godine kompanije programu dodaje još jedan element: medijsku pismenost.

Dodatak je kreiran u saradnji sa Net Safety Collaborative, te uključuje aktivnosti u kojima se kroz igru uči kako se prepoznaju dezinformacije poput lažnih URL-ova i clickbait naslova. Tu su “Don’t Fall for Fake” aktivnosti koje decu podučavaju kritičkom mišljenju, a kako bi kasnije umela da prave razliku između legitimnih i nelegitimnih izvora informacija, te “Share with Care” koja daje lekcije o tome kako se održava dobra online reputacija nekog medija, kao i “It’s Cool to be Kind“ koja se bavi online nasiljem.

Budući da je Google i sam često meta kritika zbog toga što olakšava širenje lažnih vesti, zanimljivo je da ulaže u projekat koji bi mlade trebalo da nauči kako da te dezinformacije izbegnu, dok ne čini skoro ništa da u okviru svojih platformi ukloni te iste izvore pogrešnih informacija. Novi program je namenjen uzrastu od 7 do 12 godina, a dostupan je kako nastavnicima, tako i privatnim licima koja žele da edukuju najmlađe članove porodice.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet