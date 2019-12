Bethesda odustaje od ‘The Elder Scrolls: Legends’

Čini se da su došla zla vremena za strategije sa kartama, pa je i Bethesda najavila da zaustavlja rad na razvoju igre The Elder Scrolls: Legends. Tako je otkazana i verzija igre za konzole, te najavljeni špil karata, što ne znači da igra neće i dalje biti dostupna, samo će ostati zamrznuta u vremenu.

The Elder Scrolls 6 se pojavio sredinom 2018, a prethodna verzija The Elder Scrolls 5: Skyrim još 2011, i to za PlayStation 3, Windows PC i Xbox 360, da bi u novembru 2017. stigla i na Nintendo Switch. Kompanija nije objavila zašto sada odustaje od igre, ali je poznato da je razvoj već neko vreme problematičan.

Izgleda da se radi o tome da postoje drugi favoriti zbog kojih The Elder Scrolls više nije vredan napora, ali se ljubitelji ipak nadaju da ovo nije kraj, i da će kompanija u budućnosti preispitati svoju odluku.

Izvpr: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet