Bežične LG slušalice koje ubijaju bakterije dostupne u Srbiji

Dva nova modela LG TONE Free bežičnih slušalica (modeli HBS-FN6 i HBS-FN4) dostupna su sada i u Srbiji. Uz Meridian tehnologiju, oba uređaja nude izvanredan audio doživljaj i realističan zvuk. Model LG HBS-FN6 stiže u pakovanju sa prvom UVnano futrolom koja može da ukloni određene bakterije iz slušalica tokom punjenja. Oba proizvoda su dostupna u dve boje – crnoj i beloj.

Meridian tehnologija

Slušalice donose novu dimenziju surround zvuka LG-jevog dugogodišnjeg audio partnera, Meridian HSP tehnologije sa digitalnom obradom signala (DSP) koju Meridian usavršava već 25 godina. Ne samo da DSP stvara realistično zvučno polje koje simulira zvuk stvarnih zvučnika, već pruža i savršeno jasne glasovne tonove.

Oba modela TONE Free nude četiri jedinstvene postavke zvuka koje je Meridian razvio za savršen lični doživljaj: Natural mode stvara prirodan zvuk, autentičan i uravnotežen; Immersive mode produžava surround efekat, Bass Boost pojačava bas, a Treble Boost čini vokalne zvuke kristalno jasnim. Slušalice se savršeno uklapaju u uho, tako da filtriraju sve neprijatne šumove spolja, ali sa prebacivanjem na ambijentalni zvučni režim korisnik odmah može da čuje spoljašnost oko sebe.

Futrola-punjač koja dezinfikuje UV zracima

Uz model HBS-FN6 dobijate i inovativni LG Uvnano punjač-futrolu, gde možete da čuvate, napajate i dezinfikujete slušalice. Zahvaljujući ultra ljubičastim zracima, ova tanana futrola ubija 99.9 odsto bakterija iz familije koli i strafilokoke sa hipoalergenskih silikonskih slušalica kao i njihove unutrašnjosti. Kompaktni punjač omogućava do sat vremena slušanja za samo 5 minuta napajanja, dok oba modela, u potpunosti napunjena, mogu da se koriste do 6 sati. UVnano futrola omogućava dodatnih 12 sati upotrebe, što zbirno daje do 18 sati slušanja.

Nove LG TONE Free slušalice mogu se pohvaliti naprednim funkcijama i izdržljivošću, a oba modela nose oznaku IPKS4 za zaštitu od vode, kiše i znojenja tokom vežbanja. Pored toga, modeli HBS-FN6 i HBS-FN4 pružaju mogućnost glasovne komande za Google Assistant ili Siri na povezanom pametnom telefonu. Intuitivne, prilagodljive komande ugrađene u svaku slušalicu omogućavaju slušaocu da pokrene, pauzira, preskoči i kontroliše nivo jačine zvuka bez korišćenja telefona.

Oba LG TONE Free modela su sada dostupna u Srbiji.

Glavne specifikacije:

Veličina slušalice: 16.1 x 32.77 x 25.0mm

Veličina futrole za punjenje: 54.6 x 54.6 x 27.5mm

Kapacitet baterije

– Slušalice: 55mAh x 2

– Futrola: 390mAh

Brzo napajanje: 5 minuta za 1 sat korišćenja

Dužina trajanja baterije:

– Tokom Razgovora: 5 sati

– Tokom Slušanja: 6 sati

– Slušalice + futrola: 18 sati

Konektivnost: Bluetooth 5.0

Zvučnik: Dvoslojni Dinamični

Mikrofoni: 2 izlaza

Kompatibilnost: Android / iOS

Bluetooth Audio Codec: SBC / AAC

Boje: Crna/Bela

Podelite s prijateljima

Tweet