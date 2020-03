Bill Gates se povlači iz Microsoft-ovog borda direktora

Usred širenja epidemije COVID-19, Bill Gates je očigledno odlučio da „posveti više vremena svojim filantropskim prioritetima, u šta spada globalno zdravlje, razvoj, obrazovanje i sve veći angažman u borbi protiv klimatskih promena“. Povlači se iz borda direktora u kompaniji koju je osnovao 1975. godine, kao i sa svog položaja u odboru Berkshire Hathaway-a, ali će i dalje biti „savetnik za tehnologiju“ trenutnog CEO-a Satya Nadella i drugih rukovodilaca.

Gates je na LinkedIn-u objavio izjavu u kojoj se navodi: „Doneo sam odluku da se povučem iz oba javna odbora u kojima sam – Microsoft i Berkshire Hathaway – kako bi posvetio više vremena filantropskim prioritetima, uključujući globalno zdravlje i razvoj, obrazovanje i moj veći angažman u borbi protiv klimatskih promena. Menadžment Berkshire kompanija i Microsoft-a nikada nije bio jači, pa je pravo vreme da se preduzme ovaj korak.“

U izjavi dalje se navodi: „Što se tiče Microsoft-a, odstupanje iz borda ni na koji način ne znači udaljavanje od kompanije. Microsoft će uvek biti važan deo mog poslovnog života i nastaviću da budem angažovan sa Satya-om i tehničkim rukovodstvom kako bih pomogao u oblikovanju vizije i postizanju ambiciozne ciljeve kompanije.“

We don’t yet have all the tools we need to fight COVID-19. This is an important step toward having treatments, while we also explore vaccines and diagnostics. Thanks to @wellcometrust and @mastercard for launching this effort with us. https://t.co/M8AJ3083zK

— Bill Gates (@BillGates) March 10, 2020