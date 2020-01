BIZIT 2019: 5G – revolucija koja menja pogled na kompletan IT

Blok koji se možda i ponajviše očekivao bio je naizgled veoma raznolik, s obzirom na teme, ali i „vatreni panel” koji ga je pratio. Najave i kontroverze oko 5G tehnologije dostigle su vrhunac u proteklom periodu, pa ne čudi što je toliko pažnje posvećeno ovim temama.

Blok je startovao predavanjem „Evolucija sajbersigurnosti uz pomoć jedinstvenog Sophos Synchronized Security sistema” koje je održao Nebojša Stankić, Senior Channel Account Executive Balkan u kompaniji Sophos. Osnovan u Oksfordu 1985. godine, Sophos danas ima 3500 zaposlenih, 350.000 mušterija i 100 miliona korisnika u 150 zemalja. Opslužuje 47 hiljada partnera.

„Strategija kompanije Sophos u pogledu sajberbezbednosti može se sažeti u zatvoreni krug: Predictive, Adaptive, Synchronized. Prošle godine je čak 68 odsto svih preduzeća iskusilo sajbernapad, a čak 9 od 10 direktora za bezbednost priznaje da nije sigurno šta će se desiti u sledećem napadu. Rešenje nije u više sajberbezbednosti, nego u boljoj sajberbezbednosti. U svojim rešenjima primenjujemo rešenja mašinskog učenja i dubokog učenja. Posebno su interesantni novi Deep Learning Neural Network algoritmi, koji donose veliki iskorak u pogledu sajberbezbednosti”, istakao je Stankić.

Nemanja Pejić, Systems Engineer iz kompanije Veeam, govorio je o Veeam Backup for Office 365 rešenju. Naglasio je da mnoge kompanije koriste Office 365 Business zajedno sa Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business softverima, te da su pod utiskom da su njihovi podaci 100 odsto bezbedni.

„Nažalost, to nije tačno. Premda Microsoft zaista teži da se stara o svemu, uključujući oporavak od gubitka podataka i redovne bekape, to se odnosi samo na ono što je njihovo intelektualno vlasništvo. Korisnički podaci, elektronska pošta, dokumenti ili Sharepoint podaci, sve to je izloženo riziku. Microsoft garantuje Quarterly Uptime od 99,9 odsto za Office 365 Service, ali zaštitu kompanijskih podataka moraju da rade one same, što čak 76 odsto kompanija ne radi”, rekao je Pejić.

Potom je usledio događaj koji je verovatno privukao najviše pažnje na celom BIZIT-u, barem kada je reč o profesionalnoj javnosti. Reč je o panelu posvećenom 5G tehnologiji i kontroverzama koje je prate. PC Press je okupio najeminentnije i najkompetentnije ličnosti da govore na tu temu, uključujući predstavnike firmi koje upravo na terenu uvode 5G tehnologiju i postavljaju bazne stanice. Moderator panela bio je Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Press-a. Učestvovali su Pjer Vučković, Technology Strategy and Planning Director Telenor-a; Đorđe Vuksanović, direktor za razvoj proizvoda i upravljanje korisničkim iskustvom VIP mobile-a; Jelena Stojanović, komercijalni direktor TERI Engineering-a; Rade Vujović, General Manager u Roaming Solutions Grupi: Roaming Networks i Enetel Solutions.

Čula su se razna mišljenja, ali su svi učesnici panela jasni – 5G je velika prilika za Srbiju i usvajanje nove tehnologije omogućiće čitav niz novih primena u industriji i privredi, donoseći korist svima, uključujući i krajnje korisnike. Zaključak u vezi sa famoznom „štetnošću” bio je da ne postoje podaci da je 5G tehnologija štetna, ali da je potrebno da se nastavi sa istraživanjem dugoročnih efekata 5G-a na zdravlje. Detaljan izveštaj sa panela možete pročitati na ovom linku, ili pogledati snimak na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu.

Blok je nastavljen predavanjem „Kako, za koliko i sa čim u Azure”, koje je održao Oliver Nikolić, MS Team Lead and Senior Azure Consultant u firmi Comtrade System Integration. Kako migrirati u cloud, kako implementirati nove tehnologije, koje su alatke koje se koriste u tom smislu, sve to je bio predmet izlaganja, baš kao i demonstracija kako izgleda migracija podataka u cloud, korišćenjem Microsoft Azure cloud tehnologija.

„Nije pitanje da li ćete se seliti u cloud, nego kada. Na tom putu susretaćete se s raznim izazovima, tehničkim i netehničkim. Najveći izazovi su u pravilnoj proceni troškova, što će pomoći u prevazilaženju psihološke barijere, ali postoji još čitav niz stvari koje predstavljaju prepreku na putu migracija u cloud”, rekao je Nikolić.

„Digital signage – trendovi i koristi” bio je naziv predavanja koje su održali Predrag Spasojević, vlasnik kompanije DIGITCOM, te Erwin Gutić, Regional Sales Manager Germany iz Navori-ja. Govoreći o prednostima digital signage rešenja, naglasio je efikasnost dinamičkih sadržaja kojima se postiže daleko bolja upadljivost, jači uticaj na svest korisnika, mogućnost lakog i brzog distribuiranja u realnom vremenu do stotina ili hiljada udaljenih lokacija, centralizovani monitoring, povratne informacije, spremnost za sve vrste integracija s raznim poslovnim rešenjima i tako dalje.

„Originalno je signage nastao iz orijentacije ka audio-video reklamnim rešenjima i služio da vrti video-reklame u krug. Međutim, dodatak pametnih rešenja i migracija u IT sferu omogućila je potpuno dinamičke sadržaje, koji se mogu prikazivati gde god, kad god, u bilo kakvom rasporedu. Možete kontrolisati šta se gde prikazuje, menjati po želji sve što treba, uopšte ne morate da na ekranima prikazujete iste sadržaje, već ih možete prilagoditi lokalu i konkretnoj ciljnoj grupi maloprodajnog objekta. Danas se implementira i korisnički sistem za mobilne telefone, koji već omogućava da u potpunosti kontrolišete digital signage mehanizam sa svog telefona”, istakli su tom prilikom.

Blok je zaokružio Miroslav Varga, stručnjak za online marketing, statističke analize i data mining. On je govorio o Google analitici, pravilnim načinima njene upotrebe i zamkama koje stoje pred nama, uključujući i pitanje Google algoritama i sveopšteg prisustva na Web-u te kompanije koja poslovanje bazira na našim ličnim informacijama.

