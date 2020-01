Upravljanje dokumentima na Epson način

Jeste li ikada razmišljali o upravljanju dokumentima? Svakodnevno dobijate račune, dopise, rešenja, otpremnice i još mnogo toga. Šta uraditi s njima da to ima nekog smisla? Strah od toga da se neki papir zagubi na putu do krajnje destinacije svakodnevna je pojava.

Osim toga, kopija dokumenta kojoj se lako može pristupiti olakšava vaše svakodnevne procese. Epson vam svojom linijom skenera i multifunkcijskih uređaja nudi upravo tu sigurnost i jednostavnije poslovanje.

Svi poslovni skeneri imaju mogućnost korišćenja Epson‑ovog DMS rešenja koje vas ne košta ništa, a mogućnosti su bezbrojne. Svi dokumenti koji vam dolaze uz pomoć Epson Document Capture Pro softvera jednostavno možete prebaciti u digitalni oblik, imenovati dokument i poslati na željeno/sigurno odredište. Isto tako, ukoliko želite da odštampate neki od tih dokumenata, Epson vam nudi vrhunske inkjet štampače za sve vrste štampe. Štampa velike brzine omogućuje vam da brzo i jednostavno dođete do dokumenata, a pojednostavljenim procesima omogućena je veća efikasnost i interaktivnost gde god se nalazili.

Zadržite produktivnost na visokom nivou, a troškove rada svedite na minimum, uz brzu i moćnu inkjet tehnologiju koja je stvorena kako bi udovoljila i najzahtevnijim poslovima. Pouzdani, brzi i stvoreni da traju, inkjet štampači donose kvalitet, brzinu i vrednost svakom trenutku i u svako vreme.

Zamena laserskih štampača jednostavna je odluka zbog brojnih pogodnosti Epson inkjet štampača, koji smanjuju potrošnju energije, povećavaju produktivnost i smanjuju otpad.

Eko i biznis frendli

Epson‑ovi inkjet štampači koriste do 96 odsto manje energije od laserskih štampača. Epson inkjet štampač je do 3,5 puta brži i potrebno mu je do 98 procenata manje intervencija korisnika za odstranjivanje poteškoća u poređenju s laserskim štampačem. Epson‑ov inkjet štampač takođe proizvodi i do 99 odsto manje otpada u poređenju sa laserskim štampačem.

Da biste postigli jednostavnost upravljanja štampačima, tu je i besplatni Epson Device Admin softver, a da sigurnost štampe bude na najvišem nivou, uz kontrolu troškova, imate mogućnost da koristite Epson Print Admin softver.

Epson u svojoj ponudi ima veliki broj skenera koji će zadovoljiti potrebe različitih korisnika, od rada na terenu s prenosivim skenerima (male težine i rad na bateriju), do skenera koji služe za skeniranje dokumenata. Ako vaše potrebe uključuju, na primer, zasebni skener na recepciji gde jedna osoba može skenirati sve ulazne dokumente, tu se savršeno uklapaju skeneri sa automatskim uvlačenjem papira i malim dimenzijama.

Za sve one čije potrebe uključuju velike količine skeniranja, gde veći broj korisnika treba da se služi skenerom preko mreže, u ponudi su i A3 skeneri s brzinama do 90 strana u minuti. A ukoliko vam je potreban skener za zahtevne grafike/fotografije/rendgenske snimke, postoje i modeli s obostranim osvetljenjem.

