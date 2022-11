BIZIT 2022: Rešavanjem zagonetki do vrednih poklona

Tradicionalno, nešto što redovni posetioci BIZIT konferencije vrlo dobro znaju, je da pored poučnih i interesantnih predavanja, izlaganja i panela, svake godine mogu da ponesu kući i vredne poklone. Ove godine 9. i 10. novembra spremili smo u saradnji sa Urošem Petrovićem interesantan zagonetni kviz.

Kao i prošle godine, planirano je više dnevnih izvlačenja za oba dana. U kvizu ćemo darivati veliki broj vrednih poklona koje će obezbediti AOC i Philips (2 monitora), Vivo i Motorola (4 pametna telefona), Huawei i realme (4 pametna sata), Atlona Wave 101 koji obezbeđuje Sionnet, kao i dva agilna treninga koje obezbeđuje Agile Humans.

Radionica koju će Uroš održati na predstojećoj BIZIT konferenciji se sastoji od interaktivnog razmrdavanja moždanih vijuga – od verbalnog promišljanja do buđenja umnih moći u više dimenzija. Prisutni će spoznati širinu svog promišljanja, koje mnogi nisu ni bili svesni. Grupa donosi veliki broj zamisli u različitim delatnostima, koje zaista nikada niko nije smislio.

Zagonetna pitanja su metod kojim uspešno možemo da beskrajni splet naših neuronskih puteva probudimo u željenim smerovima, u zavisnosti od toga šta želimo da postignemo. Takođe, služe da nateramo tu moćnu mrežu, koja povezuje naših stotinak milijardi neurona, da zatreperi kao nikada do sada i da ono što radimo učinimo mnogostruko zanimljivijim i za sebe i druge. Pri rešavanju zagonetnih pitanja, prisutni povezuju ono što znaju, ono što tek čuju i ono što pretpostavljaju te tako spoznaju i nešto sasvim novo i drugačije. Sve to dovodi do pravog vatrometa ideja.

Ovakvim pristupom dolazi se do prodora u razmišljanju bez barijera, a upravo je ono presudno za pravljenje razlike u dostignućima, bez obzira na oblast interesovanja ili delovanja. Kalupi se razbijaju u paramparčad. Sa radionice će svako od prisutnih izaći inspirisan za korak dalje u kreativnosti i komunikaciji sa sobom i sa drugima, u poslu i u životu.

Nagrađivanje će funkcionisati na sledeći način: biće ukupno četiri izvlačenja dnevno koja će biti posle ručka, na kraju dana. Uroš će kroz svoje predavanje postaviti zagonetke koje će prisutni rešavati odmah na licu mesta. Ko prvi reši dobiće jednu nagradu. U istoj sesiji Uroš će zadati i drugu i treću zagonetku i to će učesnici rešavati pre i tokom pauze za ručak. Na stolu za registraciju stajaće Urošev šešir i učesnici će u taj šešir ubacivati papir sa odgovorom i svojim imenom i prezimenom. Odmah posle ručka Uroš će iz šešira izvući dobitnike. U toj sesiji, dakle posle ručka, Uroš će postaviti zagonetku koju će prisutni imati prilike da rešavaju do kraja programa tog dana, po istom principu ubacivanja odgovora u Urošev šešir. Poslednje izvlačenje na kraju dana će biti posle svih predavanja a dobitnici moraju biti u sali.

Stoga, spremite se za mentalno razgibavanje, iskoristite najveću regionalnu biznis i IT konferenciju da se ponovite i osvojite neki novi gadžet. Prijavite se na sajtu bizit.rs! Vidimo se na devetoj konferenciji u organizaciji PC Press-a.

Podelite s prijateljima

Tweet