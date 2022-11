Huawei Mate 50 Pro – Tata-Mata

Huawei „jesenju kolekciju”, čiji smo adut u srednjoj klasi već predstavili, po tradiciji predvodi telefon najviše klase – Mate 50 Pro!

Neporecivo je da je Huawei, suočen s nefer uslovima poslovanja, puno ulagao u mnoge oblasti koje se ne vide na prvi pogled – korisničko iskustvo, pretraga, usklađenost ekosistema, dostupnost aplikacija, digitalnog asistenta, otporno staklo, Gspace kojim se zaobilazi znate-već-šta… Kockice se polako slažu i platforma konstantno napreduje. Huawei je dosta uradio da iskustvo korisnika bude na najvišem mogućem nivou.

Specifičan i moćan

Mate 50 Pro je veoma poseban telefon, jer je u eri u kojoj telefoni liče jedni na druge kao jaje jajetu zadržao specifičan dizajn i sopstveni karakter. Za to se stara veliki kružni kamera modul na poleđini telefona, ali i zarez na gornjem delu ekrana, u kome su smešteni prednja kamera, kao i TOF 3D senzor koji pomaže u biometrijskim operacijama. Čim ugledate telefon, reći ćete: „Da, to je Mate!”

Budući da to prati vrhunski kvalitet, za dizajn i kvalitet izrade imamo samo reči hvale. U ponudi je i varijanta od veganske kože (nešto skuplja od standardne), koja daje specifičan osećaj prilikom držanja u ruci i notu eleganciju podiže na još viši nivo. Koliko je Huawei bio suočen s raznim vidovima prepreka, govori činjenica da je morao da kreira sopstveno zaštitno staklo, pa tako ovaj telefon štiti Kunlun zaštitno staklo, koje doprinosi IP68 rejtingu otpornosti na vodu i prašinu kojim se Mate 50 Pro može podičiti.

Hardver telefona se bazira na najbržim čipovima – s tim što glavni Snapdragon 8+ Gen1 stiže u 4G varijanti iz dobro poznatih razloga. Ruku na srce, na ovom tržištu se 5G izostanak ne oseća, blagodareći narodnoj mudrosti koja je dokazano sprečila pomor zbog 5G mreže u Srbiji. Dokaz? Nismo pomrli. Čipset s Adreno 730 grafikom svoj posao obavlja na maksimalno dobar način, donoseći obilje performansi u svim situacijama, uključujući i igre. U tome mu pomažu 8 GB RAM-a i 256 GB brzog UFS 3.1 skladišta. Bilo kakav pregled sadržaja je pravo zadovoljstvo na 6,74-inčnom OLED ekranu odziva 120 Hz. Dodajmo da telefon ima odličan stereo-zvuk, te podršku za Wi-Fi 6, kao i Bluetooth 5.2 bežične veze.

Odlična kamera

Tradicionalni adut Huawei telefona jeste odličan sistem kamera. Ovog puta stiže u kombinaciji senzora od 50, 64 i 13 megapiksela kada je glavna kamera u pitanju. Imamo nekoliko noviteta – prvi put se može manuelno menjati otvor blende na glavnoj kameri od 50 Mpx u rasponima od f/1.4 do f/4.0, što omogućava fina i suptilna podešavanja željenih kadrova. Kamera se odlikuje stabilizacijom, kao i kombinacijom laserskog i faznog autofokusa. Istu stvar zatičemo i na periskopskoj telefoto kameri od 64 Mpx, koja donosi 3,5x optički zum. Najzad, ultraširokougaoni senzor od 13 Mpx se takođe može podičiti faznim autofokusom, što ga automatski izdvaja za koplje ispred konkurencije u ovom režimu slikanja.

Mate 50 Pro donosi fantastično iskustvo snimanja. Bez obzira na to da li je reč o fotografijama ili video-zapisima, koji se mogu snimati u rezolucijama do 4k uz 60 fps, glavni utisak koji nosimo s testiranja jeste izuzetno bogat i veran kolorit. Mate 50 Pro je u ovom pogledu napravio odličan pomak, tim pre što je puno urađeno na konzistentnosti kolorita prilikom snimanja na svim kamerama, što je veoma važno da fotke snimane glavnom i ultraširokouganom ili zum kamerom ne odudaraju po bojama, primera radi.

Nivoi zuma: Normal, Ultra-wide, 3.5X, 10X

Bogatstvo režima snimanja je izuzetno, i veoma važno za kvalitetno iskustvo u realnoj upotrebi. Na raspolaganju je sada i multi-cam režim, koji kombinuje simultane snimke različitih kamera. O noćnom modu gotovo da ne treba trošiti reči, jer je odavno poznato da je u tom domenu Huawei najbolji na svetu. Za selfije se stara prednja kamera od 13 Mpx, potpomognuta TOF 3D senzorom koji je tu za portrete i efekat dubine, te takođe donosi odlične zapise i mogućnost 4k video snimanja u 60 fps, te 1080p snimanja čak do 240 fps, te će mlade tiktokerske generacije imati razloga za zadovoljstvo.

Vrlo dobar makro režim

Iskustvo koje znači

Baterija Mate 50 Pro telefona ima kapacitet od 4700 mAh. Huawei telefoni su poznati po štedljivosti i optimizacijama baterije, tako da ćete bez problema izgurati i do dva dana, a i najzahtevniji korisnici će bez problema pregurati ceo dan. U pakovanju je punjač od 66 W (u današnje vreme veoma bitan podatak), koji će bateriju brzo dopuniti. Posebno pohvaljujemo softverske opcije za optimizaciju procesa punjenja, poput mogućnosti da sprečite da se baterija puni do samog maksimuma kako bi joj bio maksimizovan životni vek. Sa ovim telefonom ima smisla i brz bežični punjač, s obzirom na to da je podržano punjenje od čak 50 W u ovom režimu. Najzad, ako treba da dopunite neki dodatni uređaj (recimo, Freebuds Pro 2 bubice koje sjajno idu uz ovaj telefon), na raspolaganju vam je reverzibilno bežično punjenje snage 5 W.

Stižemo do veoma bitne stavke kada je Huawei u pitanju – softvera i iskustva u svakodnevnom korišćenju. Telefon dolazi sa EMUI 13 softverom, a Google funkcije – što je pitanje koje sve zanima – dostupne su preko Gspace aplikacije, odnosno „košuljice” u koju su uvučeni Google Play i aplikacije dostupne na njemu. Ovim načinom je rešen pristup najpopularnijim Google aplikacijama i uslugama, kao što su YouTube, Gmail, Google Maps i drugi, ali i aplikacijama na Play Store servisu. Kupci Huawei telefona će automatski dobijati VIP status u Gspace aplikaciji, te neograničen pristup bez ikakvih reklama. Tu je i AppGallery, Huawei prodavnica aplikacija na kojoj se može naći ogromna količina sadržaja, uključujući i sve aplikacije domaćih banaka, a 5,75 miliona registrovanih programera svakodnevno razvija nove aplikacije.

EMUI 13 softver

Prisutna su i razna unapređenja po dubini sistema. Prisutne su nove funkcije pametne interakcije, među kojima se ističu Smart Services vidžeti. Oni stižu u EMUI 13 sistemu i donose razne vrste prilagođavanja informacija na početnom ekranu. Takođe, tu su poboljšani centri za privatnost i bezbednost. Dopalo nam se i kako funkcioniše digitalni asistent Celia, koji pozivate sa „Hey, Celia”, koji uči vaše potrebe i optimizuje se za vašu rutinu, oslanjajući se na informacije i AI. Za sada je komunikacija moguća na engleskom (i drugim jezicima, među kojima nema srpskog), ali sve funkcioniše prilično dobro, sa impresivnim spiskom komandi koje je moguće izdati. Ukoliko imate više Huawei uređaja, tu je mogućnost sinhronizacije i lake interakcije među njima, a Mate 50 Pro možete koristiti kao superdevice, odnosno kao svojevrsni kontrolni centar celog digitalnog doma.

Novi Huawei Mate 50 Pro će se u prodaji u Srbiji naći od 5.11. Huawei Mate 50 Pro je izuzetan telefon koji donosi odlično korisničko iskustvo. Ukoliko želite najbolje, ovo je definitivno najbolje što Huawei nudi. S odličnim kamerama, besprekornom platformom, jedinstvenim dizajnom i brojnim unikatnim funkcijama i mogućnostima, Mate 50 Pro je telefon koji prevazilazi standarde i postavlja nove.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

