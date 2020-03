BIZIT Seminar 2020: Završna obraćanja i panel

Poslednji blok BIZIT seminara je otpočeo video-prilogom kojim se publici obratio Dr Isak Adižes, osnivač i vlasnik Adizes Instituta, u saradnji sa kojim je ovaj seminar i organizovan.

Dr Isak Adižes osim profesionalnog ima i lično iskustvo kada je reč o transferu porodičnog biznisa jer je Adizes Insistut prepustio sinu. On je objasnio motive za pravovremenu transformaciju, opisao sa kojim se preprekama sučio na tom putu i dao savete svima koji će pre ili kasnije izvesti ovaj vid poslovnog poteza, koji je jedna od potencijalno najopasnijih prepreka na putu malih i porodičnih firmi.

“Razvio sam metodologiju za komercijalne usluge preduzeća, da bismo potom prilagodili strategiju malim porodičnim firmama. Malim firmama cilj nije profit, kao velikim korporacijama, već im je cilj uspeh porodice – uspeh ne samo u poslovanju, već i u življenju, u braku, uspeh na svim poljima,“ istakao je gospodin Adižes.

„Danas se smanjuje uloga muškarca, a žene sve više postaju hraniteljke porodice i to je budućnost civilizacije. Matrijarhalna civilizacija je budućnost, a utiče na brakove, samim tim i na porodice. Deca sve manje slušaju svoje roditelje, i to sve zajedno dovodi do razvoda i negativnih posledica na porodicu kao celinu.“

Dve stvari su bitne kod Adižes metodologije, smatra Isak Adižes – poštovanje i poverenje.

„Poštujemo one od kojih imamo nešto da naučimo, a imamo poverenje u one sa kojima delimo zajednički interes. Sličnost porodice i preduzeća je – brak. U životu, ali i u poslovanju, tražimo nekoga ko će nas dopuniti. Međutim, ta različitost neminovno stvara i konflikte i počinjemo da se ne volimo, te ili ostajemo u braku ili se razvodimo. Ako uspostavimo međusobno poverenje i poštovanje, onda iz konflikta zajedno učimo,“ rekao je Isak Adižes u video obraćanju.

Motivacija za svakog drugačija

Ivan Stanković, vlasnik i osnivač kompanije Communis, je govorio o tome kako prepoznati, zgrabiti i iskoristiti prilike, osvrnuvši se i na aktuelnu situaciju vezanu za korona virus i domaće reakcije na nju.

“Udobnost je neprijatelj dostignuća i zato svaki dan treba nešto novo raditi”, poručio je tom prilikom. “Mora se imati motivacija da bi ustao svaki dan i radio nešto, ali je motivacija za svakoga individualna i različita. Nasleđivanje može imati negativnu stranu – “Ko vas zna, ni pakao mu neće teško pasti.”

Savetovao je prisutne da pogledaju HBO seriju “Naslednici”, koja baš govori o tome kako nasleđivanje može imati svoju negativnu stranu i kako nije sve sjajno i bajno. “Neko ceo život čeka na sreću, ali život nije fer i to treba prihvatiti, ništa ne traje večno. Prilika je sada i ovde i nikad se neće takva ista prilika ponoviti, i zato moramo držati oči širom otvorene.”

Pravni aspekti biznis transfera

Finale poslednjeg bloka je činila prezentacija Milovana Zvijera, advokata i partnera u Four Legal. On je govorio o pravnim aspektima biznis transfera. Reč je o potencijalno ozbiljnoj zamci i prepreci u vođenju porodičnih firmi, posebno manjih firmi koje nisu u stanju da održavaju sopstveno pravno odeljenje.

Govoreno je o pripremi kompanije za biznis transfer. sa naglaskom na transfer u okviru porodice i van okvira porodice. Isto tako, tema je bila prenos udela i prenos imovine, kao i šta posle biznis transfera. Takođe, jedan specifičan slučaj interesantan za porodične firme u prelomnim momentima jeste dokapitalizacija, čime se menja vlasnička struktura, ali i uvećava nivo raspoloživog kapitala.

„Najbolja priprema za biznis transfer je dobra organizacija kompanije i, u najširem smislu, usklađenost poslovanja i pre nego što se o transferu razmišlja,“ rekao je Milovan Zvijer. „Nikada nije rano da osnivači kompanije započnu sa pripremom za biznis transfere.“

Potom je govoreno o osnovnim oblicima biznis transfera u okviru porodice, ugovoru o prenosu udela, raspodeli i ustupanju imovine za života, specifičnostima ugovora i pravnih propisa koji regulišu ta pitanja. Najzad, izlaganje je okončano pričom o porodičnim protokolima – šta su, čemu služe, gde pomažu i koliko su korisni, kada ih treba sastavljati i slično.

Panel o porodičnim firmama i transferu vlasništva

Skup je, u skladu sa BIZIT tradicijom, okončan panelom koji je održan pod sloganom “Šta to ne mora, a bilo bi dobro?”. Učesnici panela su bili dr Mirela Alpeza, vanredni profesor na ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktor CEPOR-a, Ivan Stanković, vlasnik i osnivač kompanije Communis, Nikola Bojović, vlasnik III generacija kompanije Unipromet, Svetlane Radenković, direktorke ljudskih resursa i pravnih poslova u kompaniji Enel PS, advokat Milovan Zvijer, Bojan Žepinić, direktor kancelarije TPA u Srbiji, kao i Boris Vukić iz Adižes instituta.

Podelite s prijateljima

Tweet