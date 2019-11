Black Friday popusti: Kako do najveće uštede

Black Friday popusti su se odavno odomoćili u Srbiji. Kako je konačno stigao taj Crni petak, svi veći lanci prodavnica su ponudili popuste. Sada je vreme za najvažnije pitanje dana – kako do najveće uštede?

Istorija šoping groznice Crnog petka je prilično duga, ali se Black Friday u Srbiji tek od nedavno praznuje kod nas. Sada se ovaj dan uveliko čeka kako bi se kupila (najčešće) tehnika po najboljim cenama. Dakle, novac je spreman, ostaje još samo da se dobro prouče ponude za Black Friday, ali i Cyber Monday koji se fokusira na online kupovinu.

Da biste finansijski dobro prošli potrebno je da se dobro pripremite – popusti će trajati ceo vikend. Naravno, zalihe su uglavnom ograničene, pa su tako već rasprodati pojedini artikli čije su cene značajno snižene. Ukoliko niste spremni za laktanje po tržnim centrima u kojima je uveliko gužva, možda je najbolje da kupovinu odradite iz fotelje. Da li ste spremni? Vreme je za najefikasniju kupovinu uz naše savete!

Budite realistični

Vreme je za velike popuste, ali ne očekujte da najpopularniji uređaji budu na značajnijem sniženju. Jednostavno nema logike da npr. najnoviji telefoni budu na značajnijem popustu kada se i sa normalnom cenom odlično prodaju. Ipak, iako su male su šanse da su najnoviji tehnološki uređaji na popustu, to ne znači da je nemoguće pronaći odličan uređaj.

Važno je da budete realistični i da ne gubite vreme tražeći “onaj telefon” za “džabe”. Takođe uzmite u obzir da pojedini uređaji mogu da imaju nisku cenu, a dobre tehničke karakteristike, ali da to nije garancija kvaliteta. Ovo se najviše odnosi na televizore gde se kvalitet bukvalno primeti golim okom. Nekada je bolje dati više pare nego uzimati najjeftniji proizvod po svaku cenu. Ovo se naročito odnosi na pretraživanje neproverenih sajtova koji nude nerealne popuste za sumnjive brendove.

Gde su Black Friday popusti najveći?

Ukoliko pronađete proizvod po dobroj ceni potrebno je da brzo reagujete jer taj proizvod može da bude ekspresno rasprodat. Da vam se to ne bi desilo, poslužite se trikom – stavite proizvod u online kolica, kao da ćete ga kupiti. Sada kada je proizvod praktično “rezervisan” možete da tražite bolji Black Friday popust. Ukoliko se desi da nađete bolju cenu, lako ćete isprazniti korpu.

Pri pretrazi artikala gledajte pre svega cenu, a ne za koliko je procenata cena niža. Neke radnje će podići cenu proizvoda pred Black Friday kako bi na na ovaj dan te iste cene “snizili” na početnu. Zbog toga prvo proverite koliko je proizvod koštao ranije, ali i koliko košta u redovnoj prodaji u inostranstvu. Dešava se da je pojedinim proizvodima cena snižena i da je prikazani popust ustvari trenutno aktuelna cena.

To se najčešće dešava sa video-igrama gde od početne cene od npr. 50 evra dođe do 20 evra ili čak i manje. Neki će to uobičajeno sniženje predstaviti kao nešto vezano za Black Friday.

Pripazite na svoj novčanik

Čak i ukoliko kupujete online, jednako možete biti opljačkani kao da se šetate po šoping centru. Do “džeparenja” može doći pre svega ukoliko dozvolite sebi da poverujete u suviše dobre ponude koje iskaču u vidu banera ili kao mejlovi. Dešavalo se da su ljudi dobijali mejlove od lažnog Amazona a da link u mejlu vodi na lažni sajt koji izgleda identično kao original. Najbolje je da ne klikćete na takve linkove, već da odete direktno na sajt i uverite se u ponudu.

Ostavljanje podataka sa kartice, ali i bilo kakvih ličnih informacija sajtovima je veoma opasno. Ovde se može raditi i o proverenim kompanijama koje se eto malo zaborave pa traže da im ostavite lične podatke za “nagradnu igru” ili “dodatne popuste”. Istina je da kompanije silno žele lične podatke kako bi vas targetirali za online kampanje. Imajte na umu da niko ne sme da vam traži jedinstveni matični broj građana ni pod kakvim izgovorom.

Pravo vraćanja robe

Ne zaboravite da po zakonu imate pravo da u roku od 14 dana vratite kupljenu robu bez preteranih objašnjavanja (i bez ostavljanja JMBG!). U tom slučaju imate pravo na pun povraćaj novca, iako će vas prodavci ubeđivati suprotno. Oni će reći da jedino mogu da vam ponude drugi artikal po istoj ceni ili uz doplatu. Budite uporni i tražite povraćaj novca, ako treba tražite menadžera. To će prodavcima biti signal da “ako prođe prođe” nije prošlo i da moraju da vrate pare.

Naravno, iako je Black Friday u Srbiji postao popularan, ukoliko šopingujete na internetu ništa vas ne sprečava da pojedine stvari kupite na stranim online prodavnicama. Naravno, imajte na umu da ukoliko je artikal vredan – sledi carina. Tu je i pitanje garancije, koja često ne vredi kod nas. Ako vam se Black Friday popusti ne svide, okušajte sreću u ponedeljak kada će se slaviti Cyber Monday.

