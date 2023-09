BMW iX – Električni snovi

Neumoljivi pritisak elektrifikacije primorava sve proizvođače automobila da prave sve više modela na električni pogon. BMW je „i” oznaku predstavio još 2011. godine, a prvi modeli su bili i3 kao potpuno električni model, odnosno i8 kao zanimljiv hibrid.

Nekoliko godina kasnije, predstavljeni su i električna SUV verzija iX3 i limuzina i4. Ovi modeli su bili bazirani na X3, odnosno serija 3 i 4 modelima, i proizvodili su se na istim proizvodnim linijama kao i standardni modeli. Kada se proizvodni ciklus za prve „i” modele završavao, BMW je predstavio iX krajem 2020. godine. Ovaj model sada predstavlja udarni BMW električni automobil i prvi od i3, koji je od samog početka dizajniran isključivo za električni pogon i treba da napadne Tesla SUV ponudu.

Potpuno je jasno da električni automobili imaju svojih prednosti i mana, kao i sve na svetu. Zbog toga ćemo ovu problematiku ostaviti za neki drugi tekst, podcast, debatu i slično, a sada ćemo se fokusirati na iX kao trenutnu perjanicu BMW-ove ponude električnih automobila.

Na prvi pogled

Prvi pogled na iX podseća nas da BMW nema nameru da odustane od, u najmanju ruku, intrigantnog dizajna. BMW automobili nekada su izgledali veoma elegantno, ali se od toga imidža odustalo pre izvesnog vremena. Naravno, lepota je uvek u očima posmatrača, ali je generalni konsenzus, bar među auto-novinarima, da novi BMW modeli ne izgledaju dobro kao stari. Možda je razloga za to kineski dizajnerski tim, ali možemo samo da nagađamo. Očigledno je da kupci misle drugačije, jer bi BMW sigurno promenio dizajnerski ključ. U našim očima, iX izgleda mnogo bolje u poređenju sa skorašnjim BMW-ovim dizajnerskim poduhvatima.

Kada je reč o izgledu, prednji deo je i kod iX modela primarna tema, gde se pogled najviše zadržava na tradicionalnim BMW „bubrezima”. Razlog za to su materijal i „gril” boja, koji u ovom slučaju imaju svoju svrhu. Iza ovog dela se nalaze različiti senzori koji se koriste za bezbednosne sisteme, a tu su i grejači koji u zimskim uslovima služe da tope sneg i led, kako bi integrisani senzori i kamere u njemu adekvatno funkcionisali.

Donji deo branika poseduje prave usmerivače vazduha ka kočnicama, kao i otvore za hlađenje koji su neophodni iako je u pitanju električni automobil. Interesantno je da se masivna hauba ne može otvoriti (može samo u servisu za potrebe održavanja), pa se taj prostor ne može koristiti kao dodatni prtljažnik. Hauba ima oblik koji nagoveštava da se ispod nje nalazi ozbiljan motor iako su tu samo hladnjaci, akumulator (da, koristi se klasičan akumulator kao pomoćna baterija) i slične stvari. Ukoliko se pitate kako se dosipa tečnost za pranje stakla, neophodno je pritisnuti samo BMW znak na haubi i ispod njega će se pojaviti mesto za dolivanje.

Masivna hauba ne može da se otvori van servisa. Da biste sipali tečnost za pranje stakla samo pritisnite BMW znak na haubi

Farovi su najbolji element prednjeg dela, to su BMW Laser svetla sa automatskim podešavanjem snopa, što omogućava odličnu vidljivost tokom noćne vožnje, a pritom ne smetaju vozačima koji dolaze iz suprotnog smera.

Sa bočne strane broj detalja je minimalan, a glavni razlog je želja za što manjim otporom vazduha. Tako je ostvareni koeficijent od 0,25 izuzetno dobar, posebno za ove dimenzije automobila. Dužina je tek nešto ispod pet metara (4953 mm), visina 1696, a širina 1967 mm. Te dimenzije su slične modelu X5, koji na primer ima koeficijent otpora vazduha 0,37. Jedini zanimljiv detalj koji iX ima u ovom predelu jesu ručice za otvaranje vrata. Iako je u pitanju prosta stvar, BMW je ovde to uspeo i da ostavi tako. Otvori izgledaju elegantno i omogućavaju da se vrata uvek lako otvore, što nije slučaj kod nekih konkurentskih modela jer imaju električni mehanizam koji izbacuje ručicu iz vrata, a on tokom zime lako može biti okovan ledom.

Zadnji deo iX je možda najbolji deo dizanja, jer je dovoljno specifičan i lepo izgleda. Tom utisku doprinosi zadnja svetlosna grupa i spojler na vrhu vrata. Zanimljiv detalj je integracija kamere za pomoć pri parkiranju unutar BMW značke.

Unutrašnjost i infotainment

Imajući u vidu koliko se debatuje o dizajnu ovog automobila, kod enterijera je mnogo manje prostora za diskusiju. Unutrašnjost je u skladu s modernim trendovima auto-dizajna i sve je veoma lepo uklopljeno pa enterijer izgleda odlično.

Instrument-tabla i infotainment sistem su integrisani u ogromne ekrane: 12,3“ plus 14,9“

Instrument-tabla i infotainment sistem su integrisani u jedan ogroman široki ekran (12,3“ plus 14,9“ ekrani), koji se nalazi na nosačima specijalno dizajniranim za njega. Ovim se izbegava „zakucan za tablu” izgled koji ne odaje otisak luksuznog automobila.

Sve površine koje se dodiruju presvučene su kvalitetnim mikrofiber materijalom ili kožom (u zavisnosti od toga šta izaberete), pa je sve vrlo prijatno pod rukom.

Dodatni element luksuza treba da predstavlja upotreba kristala na raznim komandama. Na primer, komande za podešavanje pozicije sedišta upravo su od ovog materijala, kao i glavni „točak” kontroler na centralnoj konzoli preko kojim se upravlja iDrive sistemom. U pitanu je, očekivano, najnovija generacija iDrive 8 sistema koji je i dalje jedno od najboljih rešenja na modernim automobilima. Svim funkcijama infotainment sistema (koji je na desnom stranu velikog ekrana) može se upravljati dodirom, ali je u vožnji to mnogo lakše učiniti preko iDrive kontrolera.

Ukoliko želite da pređete na potpuno električni pogon, iX je trenutno najbolja opcija koju BMW nudi

U njegovoj okolini se nalazi i nekoliko direktnih komandi za pristup najkorišćenijim funkcijama, koje imaju teksturu pa se ispod prsta i bez gledanja može osetiti koja se komanda traži. Iako možda zvuči kao zanemarljiv detalj, u svakodnevnoj upotrebi ovaj tip kontrolera mnogo znači, kao i generalna intuitivnost iDrive 8 sistema. Jedina stvar koju možemo zameriti jeste to što nema direktnog tastera za režime vožnje koji bi se mogao programirati na određena podešavanja. Ovako se preko My Modes poziva meni, iz kojeg treba još jednim klikom izabrati režim rada automobila. Centralna konzola poseduje ogroman deo za skladištenje raznih sitnica, a tu su i posebne pozicije za mobilni telefon. Postoje i dva USB C priključka plus opcija za wireless punjenje, ako doplatite, što preporučujemo.

Volan i dodaci

Vozački deo ekrana se može konfigurisati na različite načine i vrste prikaza, a kontroler za njega se nalazi na volanu. On je specifičnog šestougaonog oblika koji nama nije smetao, ali bi možda nekom više odgovarao klasičniji oblik. Tasteri za kontrolu ekrana i funkcija tempomata su fizički, što opet pomaže da se lakše koriste bez skretanja pogleda s puta. Na centralom delu ekrana se može postaviti navigacija i tako se olakšava praćenje putanje. BMW navigacija je odlična, ima dobre optimizacije ruta, može da „uči” i upozorava kada na vašim čestim rutama ima više gužve nego uobičajeno i slične stvari. Ako iz nekog razloga ne želite da koristite BMW sistem, podržani su Android Auto i Apple CarPlay. Kao bonus, tu je odličan HUD koji pored osnovnih informacija pruža i podatke o sledećem koraku navigacije.

Volan poseduje električno podešavanje, a kompletna pozicija zajedno sa sedištem može se memorisati. Kada jednom namestite sve kako vam odgovara, nije problem to uvek vratiti kada zatreba. Sedišta su veoma udobna, pa nakon nameštanja omogućavaju dužu vožnju bez zamora. Dodatni elektronski sistemi, poput asistencije praćenja trake i detekcije mrtvih uglova, pomažu da zamora bude što manje. Kompletan BMW iDrive 8 sistem ima znatno više procesorske snage, i sa ugrađenom 5G vezom, poseduje mogućnost za Level 2+ nivo automatizovane vožnje. Naravno, od izbora paketa opreme zavisi nivo automatizacije koji će biti na raspolaganju. Testirani model imao je aktivni tempomat, sa funkcijom kočenja i upozorenja od kontakta, uz pomenuto praćenje trake i detekciju mrtvog ugla. Od vozačkih pomagala tu je i odličan 360 view koji pri parkiranju daje celu sliku prostora oko automobila i omogućava lako parkiranje.

Putnici koji sede pozadi mogu uživati u sličnom nivou udobnosti, ako izuzmemo masažer koji je ugrađen u vozačko sedište. Sedišta na zadnjoj klupi takođe su veoma udobna, a prostora za putnike ima dosta. Teško da će se neko požaliti da BMW iX nema dovoljno mesta pozadi.

Kod iX pod je potpuno ravan, što pomaže da se stvori utisak još većeg prostora. U centralnom delu sedišta nalazi se veliki naslon za ruku, koji krije veoma koristan držač za čaše.

Pogon i baterija

Kad već pominjemo prostor, neizbežna asocijacija je zapremina prtljažnika. Na raspolaganju je 500 litara zapremine, odnosno 1700 kada se obore zadnja sedišta (elektronski, jednim tasterom). Pod prtljažnika je ravan, pa se koferi lako ubacuju-izbacuju, a ispod je dodatni deo u kojem se nalazi oprema za kućno punjenje baterija.

Kod baterija počinje zanimljiv deo priče. Na testu smo imali iX xDrive40 verziju čiji je kapacitet baterija 76,6 kWh, a pokreću dva sinhrona 3-phase elektromotora ukupne snage od 240 kWh (326 KS). BMW se potrudio da težina bude što je moguće manja, pa je iX šasija kompletno izrađena od aluminijuma, uz upotrebu najnovijih rešenja za spajanje i integraciju drugih materijala. Na primer, otvaranjem zadnjih vrata mogu se primetiti delovi šasije koji su izrađeni od kompozitnog materijala (CFRP, plastika pojačana karbonom), što je samo jedno od mesta na kojem se koristi ovaj materijal. Rezultat je masa od 2440 kilograma, što zvuči mnogo, ali ne i u sferi električnih automobila.

BMW kod modela iX koristi petu generaciju eDrive sistema, što znači da je elektromotor i jednobrzinski prenos spakovan u jedno kućište zajedno s kompletnom kontrolnom elektronikom, a obezbeđuje se 93 odsto efikasnosti pri konverziji energije iz baterija u snagu koja se prenosi na točkove. iX pogonski sistem poseduje tri nivoa regeneracije baterije prilikom kočenja, a preko sistema navigacije može automatski da menja sistem koji je trenutno u upotrebi. U gradskim uslovima kočenje motorom će biti jače, dok će van grada taj nivo biti manji i omogućiti više vožnje „na teorijskom leru”.

Sve ovo vozač ne primećuje previše, što je veoma pohvalno. Sistem će prilagođavati rad uslovima vožnje i navikama vozača, pa period privikavanja na iX prilikom prelaska s klasičnog automobila sa automatskim menjačem je minimalan. Ne treba mnogo ni da se naviknete na opciju vožnje samo s jednom pedalom, jer će sistem kočenja uglavnom usporavati dovoljno pa je pedale kočnice potrebna samo kada želite brže da stanete u mestu.

Navikavanje na dobro

Na ono što se brzo i lako naviknete jesu performanse koje iX kao električni automobil nudi. Snaga od 326 KS ne zvuči mnogo u skoro 2,5 tone teškom automobilu, ali trenutni obrtni moment od 600 Nm odaje mnogo moćniji utisak. Upravo ova trenutna dostupnost kompletnog obrtnog momenta u vožnji pravi najveću razliku u odnosu na konvencionalne automobile. Izmerili smo ubrzanje do 100 km/h od 6,4 sekunde (deklarisano je 6,1), što je dobro ali nije nešto zapanjujuće. Ali brzina kojom iX stiže, na primer, od 60 do 90 km/h je 1,8 sekundi. Sa 40 do 80 km/h je to još malo brže, tako da u situacijama kada nekog treba preteći, iX daje mogućnost da bukvalno u sekundi „preskočite” vozilo ispred vas. iX postoji i u verzijama s još više snage (523 i 619 KS, 765 Nm i 1100 Nm) i većim baterijama (i težinom, naravno), pa možemo samo da pretpostavimo kakva su tu ubrzanja.

Imajući u vidu težinu i performanse, iX xDrive 40 nudi jako dobre vozne karakteristike. Šasija za oslanjanje koristi dupla trouglasta ramena napred i multi-link pozadi, što omogućava odlično ležanje na putu. Naravno, težina se oseti u krivinama, ali iX to dobro krije, pa ovaj automobil nudi pristojan nivo vozačke zabave, ukoliko to poželite. Jasno je da iX nije ni blizu sportskog automobila, ali DNK ultimativne vozačke mašine ipak se može osetiti, što je veoma pohvalno. Ono što će možda nekom nedostajati jeste zvuk, jer njega skoro da nema. BMW je u saradnji sa čuvenim holivudskim kompozitorima stvorio zanimljive zvuke koji će pratiti vožnju, ali nama to deluje nepotrebno.

Jedna od poenta električnih automobila je tišina, pa jednostavno treba uživati u tome i opustiti se. Testirani iX ima Harman-Kardon zvučni sistem koji je jedan od najboljih koji smo čuli u automobilima ove kategorije, te to treba koristiti. Iako BMW iX može da ponudi određeni nivo zabave u vožnji, najbolji režim je lagano krstariti uz omiljenu muziku. Logično, nivo zabave se uvek meri kroz potrošnju, što je u ovom slučaju baterija.

Koliki je domet?

xDrive 40 s kapacitetom baterija od 76,6 kWh ima realan domet od oko 300 km, dok je teorijski raspon deklarisan od 372 do 425 kilometara. Na našem testu prešli smo 295 kilometara, što je moglo biti ostvareno jednim punjenjem, uz maksimalno ekonomičnu vožnju. Naravno, pošto smo hteli da probamo sisteme punjenja koji su nam na raspolaganju, imali smo i veći domet. Kućna varijanta punjača, koji se dobija uz automobil, omogućava brzinu punjenja od 2 kW na sat, što znači oko dva odsto baterije na sat. Jasno je da se ovaj sistem može koristiti samo u specifičnim situacijama, jer je izuzetno spor. Na primer, nekako se došlo do mora, parkirali ste iX u garažu i ne pomerate auto do povratka kući, što je prilika da se kompletno napuni na ovaj način.

Postoje i mnogo brže opcije za punjenje. Maksimalno je 150 kW, što omogućavaju brzi punjači, pa se tada baterije od 10 do 80 odsto mogu napuniti otprilike za pola sata, i dobiti okvirno nekih 250-300 km dometa. Nažalost, ovakvih punjača kod nas nema previše, a uglavnom se mogu naći punjači snage do 50 kW. Neke benzinske stanice poseduju ovakve punjače, a „točenje struje” trenutno košta 860 dinara za pola sata punjenja ovom snagom. Jedan od ovih punjača smo probali, i tada se BMW iX xDrive40 punio brzinom od 42 kW.

xDrive 40 s baterijom kapaciteta 76,6 kWh ima realan domet od oko 300 km, dok je teorijski raspon deklarisan na 372 do 425 kilometara. Na testu smo prešli 295 kilometara, što je moglo biti ostvareno jednim punjenjem, uz ekonomičnu vožnju

Za pola sata smo dobili okvirno 100 km dometa, što daje prostor za laganu kalkulaciju. Za 100 km u gradskim uslovima treba imati baš mali i ekonomičan automobil da bi se prešla ova distanca za manje od 1000 dinara. Iako na ekranu uvek imate informaciju o trenutnoj i prosečnoj potrošnji u kW, biće potrebno još izvesno vreme da se naviknemo i potrošnju proračunavamo na ovaj način. Dinara na 100 kilometara je još uvek najprostije. Za informaciju, prosečna potrošnja je oko 22 kWh u gradu, naravno u zavisnosti od načina vožnje.

Električne računice

BMW iX sa svojim dimenzijama ima odličan odnos cene po pređenom kilometru. Problem je samo što punjenje traje, a baterija se brzo prazni, posebno ukoliko se vozi malo agresivnije i koriste prednosti električnog pogona. Zbog dometa, realno je da se iX uvek vozi u efikasnom režimu, dok će se sport koristiti samo kada prijatelju želite da pokaže „kako dobro ide”. Na sreću, eDrive softver je pametan, pa i u efikasnom režimu isporučuje skoro maksimalni obrtni moment kada se to poželi. Odziv na gas je sporiji, a tu se pri laganom kretanju najviše uštedi energije. Regeneraciju prilikom kočenja treba koristiti što više, jer stvarno pomaže održavanju baterije, pa se treba potruditi i navići se na vožnju s jednom pedalom koliko god je to moguće. iX pruža najviše u gradskom okruženju, jer je potrošnja struje najmanja, punjači su uvek tu negde relativno blizu, uz minimalni nivo buke za okolinu.

Zbog velikih točkova (22 inča), buka u kabini pri većim brzinama je na nivou klasičnih automobila, kada se motor najmanje čuje, u poređenju sa onim što stvara vetar i kontakt guma sa asfaltom. Izmerili smo 58,6 dB pri brzini od 80 km/h i 65 dB pri 130 km/h, što jeste veoma nizak nivo buke. Iako je vožnja pri ovim brzinama izuzetno prijatna, nećete imati želju za većim. Maksimalna brzina iX je 200 km/h (što je možda bitno samo ukoliko se vozi u Nemačkoj), ali je brzina pražnjenja baterija takođe velika. BMW iX, kao i svi električni automobili, najmanje „vole” auto-put jer je tada potrošnja najveća, a opcija za regeneraciju kočenjem nema. Zato na auto-putu treba računati na znatno manji domet, jer tada potrošnja može ići i preko 30 kWh, pa to treba staviti u kalkulaciju za punjenje. Problematika dometa i punjenja uglavnom usmerava vozača ka razmišljanju o što ekonomičnijem načinu vožnje, a biti ekonomičan je valjda jedna od ideja električnih automobila.

Druga strana ekonomije vožnje uvek je cena automobila, a električni još imaju povelike. Početna cena za iX xDrive40 je 85.100 evra, a model sa specifikacijom koja je bila na testu košta 103.805 evra. Deo dodatne opreme su 22“ točkovi, fina Blue Ridge Mountain boja, kristalni detalji u enterijeru i materijal, odlična Laser svetla, vrhunski Harman-Kardon audio-sistem i tako dalje. U ovom opsegu su BMW X5 i X7 modeli s klasičnim pogonom, ali i s Plug-In hibridnim pogonom koji i dalje spaja najbolje iz oba sveta.

Logično, BMW je iX-om ciljao u smeru Tesla X modela, koji je ujedno jedini od konkurencije koji smo imali priliku da nakratko probamo. iX je u vožnji dosta bolji, pruža više zabave i generalno bolji osećaj. Enterijer je lepši i funkcionalnost je mnogo bliža onom što smo navikli da tražimo od automobila. Naravno, Tesla X ima svojih prednosti, ali iX ima manju početnu cenu, pa ukoliko se želi rani prelazak na potpuno električni pogon, iX je trenutno najbolja opcija koju BMW nudi.

