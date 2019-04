Južnokorejska pop grupa BLACKPINK postavlja nove YouTube rekorde

Pre nekoliko godina korejski muzičar, Psy, objavio je svoj Gangnam Style spot na YouTube-u gde je postavio nekoliko YouTube rekorda. Sada, nekoliko godina kasnije, čini se da je pop grupa takođe iz Južne Koreje, pod imenom BLACKPINK isto uspela da postavi nekoliko YouTube rekorda, sa svojim najnovijim hit singlom, Kill This Love. Prema statistikama, muzički video za ovu numeru je najbrže dostigao 100 miliona pregleda za samo dva dana i 14 sati nakon objavljivanja, čime je pobedio prethodnog rekordera Psy-a sa numerom Gentleman, prenosi BBC.

Pored toga, video je postavio još jedan rekord kao najveći debi muzičkog spota u istoriji YouTube-a gde je sakupio 56,7 miliona prikaza u prvih 24 sata. Rekord je ranije držala Ariana Grande sa spotom za pesmu Thank U, Next, sa preko 55,4 miliona pregleda u roku od 24 sata od njegovog objavljivanja. Pre toga, 2015. godine, Taylor Swift je sa spotom za pesmu Look What You Made Me Do oborila rekord koji je postavila Adele sa spotom za pesmu Hello.

Za BLACKPINK nije čudno da razbijaju YouTube rekorde s obzirom na to da je njihov prethodni singl, Ddu-Du Ddu-Du, bio najgledaniji K-pop spot ikada.

Lista najvećih 24-časovnih debija na YouTube-u trenutno izgleda ovako:

Blackpink – Kill This Love, 56,7 miliona pregleda

Ariana Grande – Thank U, Next, 55,4 miliona pregleda

BTS – IDOL Official, 45,9 miliona pregleda

Tailor Swift – Look What You Made Me Do, 43,2 miliona pregleda

Eminem – Killshot, 38,1 miliona pregleda

Interesantna je činjenica da je BLACKPINK pod YG Entertainment-om, istom kompanijom pod kojom je Psy ranije bio dok je nije napustio kako bi otvorio sopstvenu kompaniju. Očekuje se da će BLACKPINK biti i prva korejska „girl“ grupa koja će nastupati na muzičkom festivalu Coachella koja je planirana da počne krajem ove nedelje, a na kom se prošle godina Beyonce upisala u istoriju kao još jedan YouTube rekorder.

Izvor: Ubergizmo

