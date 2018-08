Borbe robota privlače sve više publike u Kini

U Kini se sve više ljudi interesuje za borbe robota koje se odvijaju u malim arenama uz glasnu rok muziku. Borbe su se održavale na marginama Svetske robotske konferencije 2018. godine koja je bila prošle nedelje i trajala je od srede 15. avgusta do nedelje 19. avgusta. Čak 57 timova iz cele Kine se takmičilo u ovim borbama. Svaka borba traje tri minuta, a takmičari daljinski kontrolišu svoje robote sa ciljem da onesposobe svoje protivnike i ubace ih u kutiju napravljenu od neprobojnog stakla. Ove borbe dosta podsećaju na prave boks mečeve. Svaki pogodak se računa kao bod, i ako se ne izvede nijedan nokaut, sudije prebrojavaju bodove i procenjuju borbenost robota.

Borbe robota kao što su Battlebots u SAD-u i Robot Wars u Britaniji emitovane su već od 2000. godine, ali tek poslednjih godina događaji su postali popularni u Kini. King of Bots (KOB), rijaliti šou koji je objavljen u januaru na kineskom televizijskom kanalu Zhejiang, postao je druga najgledanija emisija u zabavnom programu 26. februara, prema istraživanju firme CSM. KOB je takođe organizovao borbe tokom konferencije robota u Pekingu. Obično na takmičenju ima oko 20 do 40 timova, uglavnom studenata i ljubitelja robota. Roboti se, poput boksera, takmiče u različitim kategorijama, od 13,6 kg do 110 kg. Za izradu robota od 13,6 kilograma potrebno je mesec dana, a za veće nekada i tri meseca, navode konstruktori.

Lyu Junjie, jedan od takmičara, pripisao je rast ove industrije pojavljivanju rijaliti TV emisija poput KOB-a. U početku, robotske borbe organizovane su kao događaji za studente univerziteta kojima je ova tema srodna kako bi razvijali svoje veštine i nisu bile otvorene za javnost. „U mnogim stranim zemljama postoji robotska kultura, a mi želimo to da dovedemo u Kinu“, rekao je Zhang Heng, potpredsednik The Makers, organizator KOB-a. Zhang-ova kompanija proizvela je još jednu emisiju pod nazivom This is Fighting Robot koja je emitovana na popularnom kineskom sajtu Youku u aprilu. Emisija je pozvala poznate ličnosti da podrže timove i zabeleže više od 100 miliona pregleda.

Čak i u situacijama kada nema nikakvog prenosa, ispostavilo se da su događaji dovoljno popularni da privuku pažnju, bez obzira što se ne emituju na internetu ili drugim medijima. Na događaju tokom robotske konferencije stotine gledalaca su stajali u redu kako bi gledali borbe, a mnogi od njih su bili roditelji sa decom. Ambicije KOB-a prevazilaze format zabavne emisije, s obzirom da potpisuje ugovore sa vrhunskim timovima na takmičenju i planira da vodi profesionalne mečeve u Britaniji, SAD-u i Australiji. „Vidimo to kao visokotehnološki sport i želimo da budemo kao sportska liga u budućnosti“, rekao je Zhang.

Izvor: GlobalTimes

