Čovek tuži Google zbog Location History skandala

Google se nalazi u problemu nakon što se otkrilo da se prati kretanje korisnika čak i kad to oni ne žele. Jedan čovek je odlučio da podnese tužbu zbog toga, što može da predstavlja ozbiljan problem za kompaniju ukoliko se donese presuda u korist oštećenog.

Svi koji su ikada optuženi da su paranoični jer misle da ih Google večito prati sada konačno imaju priliku da likuju – i zarade nešto usput. Ispostavilo se da Google ima potrebu da prati svoje korisnike čak i ukoliko su oni isključili tu mogućnost. Naime, isključivanjem Location History trebalo bi da se onemogući čuvanje kretanja korisnika, ali to u slučaju Google-a nije slučaj.

Ovaj bezbednosni skandal je dobio i svoj epilog, pa tako jedan korisnik iz San Dijega želi da istera pravdu podnošenjem tužbe. Paralelno sa njim, aktivisti iz Vašingtona su podneli zahtev vlastima da se ispita da li je kompanija prekršila odredbe dogovora sa Federalnom trgovinskom komisijom (FTC).

Tužba koja može da skupo košta Google

U tužbi koja je podnešena u San Francisku od strane advokata oštećenog Napolena Patascila, navodi se da je Google prekršio kalifornijisku Uredbu o povredi privatnosti kao i prava na privatnost. Postoji mogućnost da će tužba postati grupna i da će se odnositi na korisnike koji su oštećeni i na Android i na iPhone platformama. Reč je o milionima ljudi u Sjedinjenim američkim državama koji su isključili Location History, ali ih je Google svejedno pratio i arhivirao kretanje. S obzirom na obim tužbe, očekuje se da će biti potrebni meseci sudiji da proceni da li postoji razloga za grupnu tužbu.

Interesantno je da je Google do trenutka kada su novinari Associated Press otkrili propust u pravilima korišćenja eksplicitno navodio da je moguće isključiti Location History i da mesta koja se posećuju neće biti arhivirana. Što je bila, sada je to sasvim jasno, neistina. Nakon toga je opis promenjen u “neki podaci o lokacijama mogu biti sačuvani kao deo aktivnosti drugih servisa kao što su Google Search i Google Maps”.

Jasno je da ova tužba može da prilično zaboli Google, ali kako ovo nije prvi put da kompanija ima problem sa privatnošću korisnika i tužbama, velike su šanse da ni ovog puta neće biti ekstremnih konsekvenci. Ovo je još jedan slučaj gde su velike IT kompanije optužene da su zloupotrebile svoj položaj na tržištu kako bi praktično špijunirale korisnike.

