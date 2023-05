Brave Browser pronalazi inovativan način da dodatno poveća privatnost

Praćenje vaše aktivnosti na mreži je odavno način na koji web-sajtovi i oglašivači zarađuju novac, a kompanije kao što je Brave Software su bile na čelu zaštite privatnosti.

Kada korisnik ode sa sajta, odjavljuje se i svi kolačići se brišu

U nedavnom postu na blogu, kompanija je objasnila predstojeću funkciju u svojoj borbi da spreči da vas web stranice prate.

„Forgetful Browsing“ će biti dostupno u Brave desktop verziji 1.53 i Android verziji 1.54. Kada je omogućeno, Brave će se automatski odjaviti sa web lokacija koje ste posetili i sprečiti ih da vas ponovo identifikuju sledeći put kada se prijavite na web lokaciju ili uslugu.

U postu na blogu, kompanija objašnjava da većina browsera greši u „ponovnoj identifikaciji prve strane“ pod pretpostavkom da želite da vas pamti svaka web lokacija koju posetite. Ponovna identifikacija prve strane se odnosi na to kako neke web lokacije prikupljaju informacije o korisnicima tokom poseta koristeći lokalno uskladištene podatke kao što su kolačići.

Međutim, Brave tvrdi da nemate baš nikakve koristi od toga da vas web-sajtovi za vesti i kupovinu pamte i ističe da trenutni načini za sprečavanje ponovne identifikacije prve strane, kao što su režimi privatnog pregledanja, proširenja browsera, čišćenje skladišta i druge napredne kontrole sajta, zahtevaju stalnu budnost, pa čak i jedan pogrešan korak može dovesti do toga da web lokacija ili usluga trajno identifikuju korisnika.

Kada se pokrene Forgetful Browsing, Brave korisnici će moći da podese svoje štitove na „Forget me when I close this site“. A kada korisnik ode sa sajta, odjavljuje se i svi kolačići se brišu. Korisnici će takođe moći da podese izuzetke za web lokacije po kojima žele da ih pamte (stvari poput emaila, društvenih medija i često posećenih sajtova kao što je, na primer, Amazon).

