Budućnost plaćanja prevoza

Australija uvodi novi način plaćanja prevoza.

Nakon više od mesec dana novog načina plaćanja gradskog prevoza u Beogradu i dalje ostaju nedoumice. Mnogi još uvek ne znaju kako da koriste novu dnevnu karticu. Kako nas kontrolori poveravaju? Da li vredi snimak ekrana tuđe kartice? Zašto nova aplikacija ne funkcioniše?

Dok se mi pitamo šta da radimo na drugom kontinentu se uvodi plaćanje prevoza na sasvim drugačiji način. Beskontaktna plaćanja rastu širom sveta. Australija izbacuje tap and go karitice i gotovinska plaćanja i uvodi plaćanje telefonom, ali ne kroz SMS već na dodir.

Tap and go kartice su uvedene pre više od jedne decenije u Australiji za plaćanje gradskog prevoza. Novina je zbunila turiste koji nisu mogli da plate kešom i kojima nije odgovarala tap and go kartica zbog njihovih potreba za tranzitom.

Australija prelazi na PayTo tehnologiju kao rešenje za gradski prevoz. Novi koncept tehnologije plaćanja ima potencijal da u značajnoj meri podigne nivo zadovoljstva i olakša plaćanje. Plaćanje je moguće jednokratno ili periodično kroz mobilnu aplikaciju ili e-novčanik.

Jednom plaćena periodična ili dnevna karta podrazumeva da korisnik ne mora ponovo da vadi telefon, već prilikom prolaska kroz rampu automatski se detektuje kod. Na ovaj način putnici su oslobođeni stalnog čekiranja.

Novi način plaćanja gradskog prevoza pokazuje u kojoj meri je Australija digitalizovana i da se podrazumeva da veći deo stanovištva ima e-novčanik i koristi mobilni telefon za PayTo. Dok se Beograd suočava sa problemom slanja SMS poruke, Australija uvodi potpuno beskontaktno plaćanje gradskog prevoza.

Izvor: techbusinessnews.com.au

