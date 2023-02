Call of Duty: Modern Warfare 2 sezona 2, dodaje samo dve „nove“ 6v6 mape za više igrača

Activision je konačno potvrdio ono čemu fanovi Call of Duty: Modern Warfare 2 6v6 za više igrača mogu da se raduju od 2. sezone.

Druga sezona počinje 15. februara

Kompanija je saopštila da će dve “nove” mape pogoditi strelca kao deo svoje druge sezone: Dome i Valderas muzej. Međutim, fanovi su se protivili što Activision ove mape naziva novim. Dome je rimejk mape koja se u prošlosti pojavljivala u više igara Call of Duty, uključujući Vanguard iz 2021. Debitovao je u Call of Duty: World at War. Konkretno, verzija postavljena za ovaj Modern Warfare 2 je iz igre Infinity Ward’s 2011, Modern Warfare 3. I Valderas Museum je bio dostupan za igranje u Modern Warfare 2 beta pre njegovog misteriozno odsustva iz igre na početku. Muzej Valderas, smešten u Španiji, bio je kontroverzna mapa tokom beta verzije, a igrači su se žalili da je bila prevelika za igru 6 na 6 i da je imala previše otvorenih linija vida. Neki igrači su spekulisali da uklanjanje mape ima neke veze sa njenom upadljivom sličnošću sa stvarnim Getty muzejem u Los Anđelesu. Biće zanimljivo videti da li su napravljene neke izmene za njegov povratak. Bilo kako bilo, obožavatelji Modern Warfare 2 6v6 ističu – još jednom – da je Modern Warfare 2 patio od nedostatka sadržaja u odnosu na free-to-play battle royale Warzone 2.0, pa čak i DMZ režim.

Istina, Activision tek treba da objavi potpuno novu 6v6 mapu za Modern Warfare 2 u četiri meseca od objavljivanja u oktobru prošle godine. Prva sezona je dodala omiljene mape Shoot House i Shipment, koje se nalaze u skoro svakoj igrici Call of Duty. Možda će se sezona 3 pokazati plodnijom. Na drugom mestu, sezona 2 dodaje dve nove borbene mape za upotrebu u kopnenom ratu i invaziji. Ove mape podižu delove Warzone 2.0 mape i čine ih dostupnim za velike režime za više igrača. I, kao što biste očekivali, novo oružje, novi operater i novi skinovi dolaze sa 2. sezonom.

Kao što je najavljeno, 2. sezona dodaje rangiranu igru Modern Warfare 2 igri za više igrača. Novi režimi uključuju Infected, Gun Game i Grind na lansiranju, i Drop Zone, One in the Chamber i All or Nothing „u sezoni“. I konačno, Hardcore režim se vraća.

Druga sezona počinje 15. februara.

Izvor: Eurogamer

Podelite s prijateljima

Tweet