Microsoft je navodno ponudio Sony-ju opciju da stavi Call of Duty na PlayStation Plus

Microsoft je navodno ponudio Sony-ju opciju da doda Call of Duty u svoju pretplatničku uslugu PlayStation Plus kao deo svoje tekuće ponude za kupovinu Activision Blizzarda.

Na liniji vatre

To navodi Blumberg, koji se poziva na izvore upoznate sa pregovorima između dve kompanije. Ovaj ugovor je navodno sklopljen kao deo Microsoft-ove ponude za Sony prošlog meseca, po kojoj bi se serija Call of Duty zadržala na PlayStation konzolama 10 godina ako akvizicija prođe.

Otkako je Microsoft najavio svoje planove da kupi Activision Blizzard u rekordnom ugovoru vrednom 68,7 milijardi dolara, pojavila se zabrinutost oko prisustva Call of Duty na drugim platformama. Otkada je predložena akvizicija prvi put objavljena, Sony je koristio Activisionovu igru kao snažan razlog da ovaj dogovor ne bi trebalo da se nastavi. Nedavno u septembru, kompanija je rekla da bi „dajući Microsoftu kontrolu nad Activision igrama kao što je Call of Duty, ovaj dogovor imao velike negativne implikacije na igrače i budućnost industrije igara“. Ukratko, Sony veruje da je Call of Duty franšiza bez premca, a ovaj ugovor bi uticao na ekskluzivnost platforme za sve Activision Blizzard-ove trenutno multi-platformske naslove. Zauzvrat, Microsoft je dosledno umanjivao sopstveno prisustvo na širem tržištu video igara, kao i Call of Duty.

U oktobru je Microsoft rekao da će baza korisnika PlayStation-a i dalje biti „značajno veća“ od Xbox-a čak i kada bi svaki COD igrač napustio Sony, dok je u avgustu izjavio da stavljanje Call of Duty-a ekskluzivno za Xbox „jednostavno ne bi bilo isplativo“ za kompaniju. U međuvremenu, od januara, nosilac platforme je želeo da naglasi da će Call of Duty i dalje biti dostupan na drugim platformama ukoliko dođe do kupovine Activision Blizzarda. Pored svoje ranije pomenute ponude za Sony, ranije ovog meseca Microsoft je objavio da je takođe dogovorio 10-godišnji ugovor o dovođenju Call of Duty-a u Nintendo ako njegov otkup Activision Blizzard-a prođe. Do sada je mali broj regulatornih tela odobrio sporazum, uključujući Brazil. Drugi su, međutim, i dalje oprezni, jer britanska uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) sprovodi dalju istragu o Microsoftovoj predloženoj akviziciji Activision Blizzard-a nakon zabrinutosti da bi se ovaj posao mogao smatrati antikonkurentnim.

Izvor: Eurogamer

