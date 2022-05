Call of Duty – novi anti-cheat softver

Igrači koji su uhvaćeni da varaju u Call of Duty-u sada mogu biti kažnjeni kaznom zbog koje ne mogu da vide svoje protivnike, novom funkcijom za ublažavanje prevara koju Activision naziva „cloaking“.

„Cloaking“ čini da varalice ne mogu da vide protivnike i dolazeće metke

Prevaranti koji podležu cloaking kaznama otkriće da „likovi, meci, čak i zvuk od legitimnih igrača neće moći da detektuju“, navodi se u postu na zvaničnom razvojnom blogu Call of Duty. Ipak, čiteri će ostati u potpunosti vidljivi onima koji ne varaju. Najnovije ažuriranje protiv varanja će se prvo pojaviti za Call of Duty: Vanguard, a zatim će se primeniti na Warzone, kaže Activision, „da bi se minimizirali i problemi sa kojima se igrači mogu susresti“. Takođe dolazi uz još jednu meru za ublažavanje prevare, nazvanu Damage Shield, koja je objavljena u februaru i „onemogućava sposobnost igrača koji vara da nanese kritičnu štetu drugim igračima“.

Možda mislite da bi Activision-u bilo bolje da banuje varalice, umesto da se samo petlja sa njihovom efikasnošću. Ali Activision je u februaru napisao da trenutno ublažavanje „ostavlja varalicu ranjivim za ostale igrače i omogućava [timu protiv varalica] da prikupi informacije o sistemu varalice“. Activision takođe insistira na tome da „ne postoji mogućnost“ da lažno pozitivno kažnjava one koji ne varaju i da se „nikada nećemo mešati u pucnjave između članova zajednice koji poštuju zakon“. Nakon što je Damage Shield debitovao u februaru, Activision je rekao da je primetio „smanjenje prijavljivanja prevara“, ali „znamo da posao nikada nije završen“.

Kompanija takođe kaže da nastavlja sa „testiranjem i primenom raznih novih tehnika ublažavanja i detekcije“, od kojih neke igrači još nisu masovno primetili. Call of Duty novi alati za ublažavanje prevare nastavljaju dugu istoriju kreativnih kazni za varalice koje prevazilaze puke suspenzije ili zabrane. Godine 2012, Rockstar Games je stavio u karantin svoje varalice u lobi „Cheaters Pool“, dozvoljavajući im da koriste svoje podvige samo jedni protiv drugih. U međuvremenu, igrači uhvaćeni da varaju u Pokemon Go-u bili su zaglavljeni u čistilištu u igri gde su mogli da pronađu i uhvate samo obične Pokemone poput Pidžija. Igrači Gears of War 2 koji su varali da bi stekli dostignuća u igri, rizikovali su da im se životni Gamerscore postavi na nulu na Xbox nalogu. Nedavno je Riot Games pustio neke varalice iz League of Legends da se vrate u igru tokom ograničenog dvosatnog prenosa uživo gde su se borili protiv programera koji su takođe koristili čitove.

U novembru, Activision je takođe upozorio da igrači koji su više puta uhvaćeni da varaju u igricama Call of Duty rizikuju zabranu celog naloga koja bi važila za „sve prošle, sadašnje i buduće naslove u Call of Duty franšizi“. Electronic Arts je uveo još oštriju kaznu za nepokajanog FIFA varalicu, kome je 2020. zabranjen pristup svim EA igrama i uslugama nakon „[objavljivanja] uvredljivih i pretećih poruka i video snimaka o zaposlenima u EA i konkurentskim igračima na društvenim medijima“. Activision-ove nove alatke protiv varanja izgrađene su na Call of Duty-jevom Ricochet sistemu protiv varanja, drajveru na nivou kernela koji je kompanija koristila krajem prošle godine. Uprkos niskom nivou pristupa ovog alata sistemu igrača, Activision kaže da Ricochet aktivno proverava sistem korisnika samo kada je pokrenuta Call of Duty igra. Richochet ne može da gleda nepovezane fajlove.

Izvor: Arstechnica

Podelite s prijateljima

Tweet