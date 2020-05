Capcom planira nekoliko velikih naslova

Capcom je kompanija koja iz generacije u generaciju pravi sve igranije naslove, a rekordna prodaja naslova Monster Hunter: World i oživljavanje Resident Evil franšize naslovima RE 7 Biohazard i RE 2 samo potvrđuje tu konstataciju.

Prema izveštaju i finansijskim rezultatima koji su izašli u javnost, čini se da će Capcom do kraja aprila 2021. izbaciti 13 proizvoda, odnosno igara koje svrstava “pod 13 različitih artikala”. To mogu da budu dve igre/franšize ili više, u zavisnosti od količine, verzija i strategije prodaje. Ukupno, kompanija planira 13 različitih proizvoda, a jedan primer kako bi to moglo izgledati je Resident Evil 3, koji je imao tri verzije, i tako dalje.

Priča se da će sledeći veliki projekat kompanije biti Resident Evil 8, i to za nove konzole, a za njega se navodi da će imati čak 5 različitih verzija. (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One i PC).

Tako nam ostaje poslednjih pet artikala od ukupnih 13 za koje se veruje da će biti deo jednog velikog naslova kompanije Capcom u bliskoj budućnosti. To bi verovatno moglo da rezultuje nečim poput naslova Monster Hunter World: Iceborne. Devil May Cry port za Nintendo Switch se ne računa, a Resident Evil 4 Remake neće izaći do kraja sledeće fiskalne godine, pa i on otpada sa spiska potencijalnih naslova.

