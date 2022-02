Četiri najveća naučna otkrića koja bi Gen Z mogla da doživi

Jedina razlika između naučne fantastike i nauke je strpljenje.

Svima bi nam dobro došlo malo optimizma

Jučerašnji mainframe računari su današnji pametni telefoni, a današnje neuronske mreže će biti sutrašnji androidi. Ali mnogo pre nego što bilo koja tehnologija postane stvarnost, neko mora da sanja da ona postoji. Svetovi nauke i tehnologije su u stalnom toku. Nemoguće je reći šta će budućnost doneti. Međutim, možemo napraviti neka nagađanja na osnovu nedavnih otkrića u oblasti nuklearne fizike, kvantnog računarstva, robotike, veštačke inteligencije i promene imena Facebook-a. Postavimo naše vremeplove na „31. januar 2100.“ da zamišljeno pogledamo četiri najneverovatnija naučna i tehnološka otkrića koja neka daleka budućnost može da ponudi.

Medicinski nanoboti

Ovo bi vrlo lako mogao biti najvažniji tehnološki prodor u ljudskoj istoriji. Premisa je jednostavna: male mašine koje funkcionišu na ćelijskom nivou sposobne da vrše popravke tkiva, uništavaju uljeze i isporučuju ciljane nano-lekove. A to ne bi nužno značilo punjenje vašeg krvotoka trilionima mikroskopskih komada metala i silicijuma. Postoji mnogo razloga da se veruje da bi naučnici mogli da uzmu današnje biološke robote i pretvore ih u agente veštačke inteligencije koji su sposobni da izvršavaju funkcije koda u našim telima. Zamislite roj veštačke inteligencije koji kontroliše prilagođena neuronska mreža koja je povezana sa našim moždano-računarskim interfejsima sa jedinom svrhom optimizacije naših bioloških funkcija. Možda nećemo moći da rešimo besmrtnost do 2100. godine, ali medicinski nanoboti bi mogli da premoste jaz.

Snaga fuzije i kvantna optimizacija

Još jedna tehnologija koja će sigurno spasiti nebrojene ljudske živote je snaga fuzije. Srećom, već smo na ivici da to rešimo (barem na rudimentaran način). Velika ideja ovde je da ćemo se u budućnosti približiti usavršavanju fuzione moći i zbog toga ćemo moći da koristimo kvantne računare za optimizaciju civilizacije. Fuzija bi potencijalno mogla da bude neograničen oblik snage i teoretski je izvodljivo da bismo na kraju mogli da povećamo njene mogućnosti za proizvodnju energije do tog stepena da bi energija bila sveprisutna za privatnu i komercijalnu upotrebu kao i vazduh. Pod takvom paradigmom, možemo zamisliti trku ka vrhu za naučnim poduhvatima, čiji bi krajnji cilj bio stvaranje utopijskog društva. Sa skoro beskonačnom energijom koja je slobodno dostupna, bilo bi malo podsticaja za borbu oko resursa i mnogo podsticaja za optimizaciju našeg postojanja. I tu dolaze kvantni računari. Ako možemo da nateramo klasične algoritme da nauče da voze automobile izgradnjom binarnih superkompjutera, zamislite šta bismo mogli da uradimo sa kvantnim superkompjuterskim klasterima koji iskorištavaju neobuzdanu energiju celih zvezda. Mogli bismo da dodelimo algoritme svakom živom biću u poznatom univerzumu i optimizujemo za njihovo postojanje.

Worp pogoni

Doduše, worp pogoni su glamurozna tehnologija. Tehnički gledano, sa Marsom tako blizu, mi zapravo ne moramo da putujemo dalje od našeg solarnog sistema. Ali dobro je dokumentovano da čovečanstvo ima potrebu za brzinom. I ako ikada budemo imali nameru da izbliza vidimo zvezde osim sunca, trebaće nam svemirski brodovi koji mogu da putuju veoma, veoma brzo. Veliki problem ovde je što se čini da univerzum ne dozvoljava da bilo šta putuje brže od svetlosti. I to je prilično sporo. Trebalo bi nam više od četiri godine da putujemo do najbliže zvezde Zemlji. U galaktičkom smislu, to je kao da provedete 1/20 svog života hodajući do komšijske kuće. Worp pogoni bi mogli ovo da reše. Umesto da idemo brže, teoretski bismo mogli da iskoristimo ludost univerzuma da idemo dalje u datom vremenskom periodu bez povećanja brzine. Ovo uključuje pomeranje kroz mehuriće u prostoru sa egzotičnim vremenskim svojstvima, ali u suštini je jednostavno kao Ajnštajnova zapažanja da vreme radi malo drugačije na ivici crne rupe. U modernoj eri, fizičari su uzbuđeni zbog nekih zanimljivih jednačina i simulacija koje počinju da čine da ideja o Worp pogonima izgleda manje kao naučna fantastika, a više kao nauka. Dodatna korist od pojave Worp pogona bila bi da bi eksponencijalno povećala šanse da ljudi otkriju vanzemaljski život. Ako vanzemaljci nisu odmah pored, onda su možda nekoliko blokova dalje. Ako do 2100. možemo da počnemo da ispaljujemo non-warp sonde izvan opsega, ko zna šta će naši senzori dugog dometa moći da otkriju?

Metavers

Nemojte da se smejete. Razumljivo je ako mislite da metaverzum ne pripada ovoj listi. Na kraju krajeva, to je samo gomila crtanih avatara i loše grafike za koje vam treba VR oprema, zar ne?

Ali metaverzum 2100. biće nešto sasvim drugo. U 2022. Spotify pokušava da otkrije koju pesmu želite da čujete na osnovu muzike koju ste slušali u prošlosti. U 2100, vaš pomoćnik veštačke inteligencije ugrađen u mozak će znati koju pesmu želite da čujete, jer ima direktnu vezu sa delom vašeg uma koje obrađuje zvuk, pamćenje i emocije. Idealan metaverzum bi bio prilagođeno okruženje koje se ne razlikuje od stvarnosti samo u svom utopizmu. Drugim rečima, znaćete da je lažan samo zato što možete da kontrolišete metaverzum. Iako je očigledno da „uvlačenje u Matriks“ može predstavljati mnoštvo rizika, mogućnost da se odmori od stvarnosti može imati pozitivne implikacije u rasponu od lečenja depresije do davanja razloga ljudima sa izuzetno niskim kvalitetom života da žele da nastave da žive. Konačna sloboda je biranje sopstvene stvarnosti.

Izvor: Thenextweb

