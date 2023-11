Chants of Sennaar: Jeste li igrali Duolingo?

Učenje jezika omogućava savladavanje prepreka, jer ljude spaja tako da se stvarno čuju. Duolingo je jedna od popularnijih aplikacija koja tu može da pomogne, a funkcioniše kao igra. Igranje i učenje se odlično slažu.

Igra Chants of Sennaar je stvorena na toj ideji, a zovu je i i „Dark Souls of Duolingo“. Sve počinje u gradu u kojem svi govore čudnim jezikom. Igrač ne razume ništa. Zbog toga mora da koristi tragove iz konteksta i logiku za dešifrovanje onoga što drugi pričaju. Vrlo brzo dolazi do zaključka da je prva reč uvek „Zdravo“ (Hello), što je dovoljno da počne s prevođenjem.

Tako igrač postepeno dešifruje ono što drugi pokušavaju da mu kažu, a u ambijentu koji liči na neku futurističku bajku. Vavilonska kula je ogromna, a svaki sprat je novi nivo. Nivoi su međusobno povezani, a sa svakim igrač se sve više uključuje u novo društvo i približava odgovoru na pitanje šta je to izazvalo da ljudi prestanu da se razumeju.

Chants of Sennaar košta oko 16 evra i može da se pronađe na platformi Steam.

Podelite s prijateljima

Tweet