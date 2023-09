Čišćenje Windows-a

Kako da Windows ponovo postane operativni sistem, a ne reklamni panel? Mnogo toga treba isključiti i zameniti, kako biste sačuvali visoku stabilnost, a ipak se spasili „prisluškivanja“ i nekih nepotrebnih i sporih dodataka.

Windows je svojevremeno zamišljen kao samodovoljni operativni sistem koji bi korisnicima omogućio da na njemu rade (skoro) sve, bez potrebe da instaliraju neke druge aplikacije. Iako to nikad nije zaživelo, ovaj OS je i dalje pun nepotrebnih aplikacija i funkcionalnosti koje niko ne koristi. One samo zauzimaju mesto na disku i usporavaju računar, jer se mnoge od njih učitavaju u memoriju zajedno sa OS-om. Ako bismo primenili terminologiju iz sveta mobilne telefonije, rekli bismo da je to OS s velikom količinom bloatware-a. A svaka nova verzija Windows-a donosi sve više ovakvih stvari, koje mnogim korisnicima, najblaže rečeno, smetaju…

Kažite sistemu šta vas zanima

Drugi veliki problem je što Windows sve više počinje da liči na personalni bilbord. Reklame i promocije se pojavljuju na sve više mesta, što korisnike posebno iritira, jer im je potreban efikasan i kooperativan operativni sistem, a ne privatni Digital Signage.

Da li baš mora da bude tako? Naravno da ne. Većina takvih stvari može da se ukloni iz Windows-a, bez posledica po njegovo funkcionisanje. Zato ćemo u nastavku teksta pokazati kako na jednostavan način ukloniti neke od takvih neželjenih stvari u Windows-u 11.

Vesti u vidžetima

Windows 11 vidžeti su u početku izgledali kao dobra ideja. Međutim, Microsoft je u njima video nešto drugo nego korisnici – umesto korisnih dodataka koji bi pomogli korisnicima u njihovim poslovima, Microsoft je taj prostor počeo da puni kanalima s vestima koje nikad niste želeli i koje verovatno nikad ne čitate. Postoje dva pristupa kako bi ovo moglo da se reši – ručno čišćenje vidžeta ili njihovo potpuno brisanje.

Ukoliko želite da zadržite vidžete, Microsoft nudi niz opcija za personalizaciju pomoću kojih ćete „đubre“ držati van vidnog polja (moraćete da skrolujete vidžete da biste videli te informacije). Da biste to uradili, otvorite vidžet panel (Windows + W) i dodajte bilo koji vidžet koji vas zanima. U dnu Add Widget ekrana potražite link Find More Widgets, koje otvara Microsoft Store i nudi određen broj vidžeta nezavisnih proizvođača.

Pun ekran informacija koje vas zapravo ne zanimaju

Kada dodate neke vidžete, kliknite u gornjem desnom uglu vidžet panela na ikonu vašeg profila, pa u dnu tog ekrana odaberite opciju Manage Interest. Ovim putem moći ćete da odaberete sadržaje koje želite da čitate, pa će Windows 11 preuzimati (uglavnom) samo sadržaje koji vas interesuju i koje biste možda poželeli da pročitate. Drugim rečima, ako ste već „prinuđeni“ da čitate informacije koje vam Microsoft servira, neka to bar bude nešto što vas koliko-toliko zanima.

Vratite se na prostor za vidžete i složite ih prema svojim afinitetima. Logično je da najinteresantniji vidžeti budu postavljeni što bliže vrhu vidžet panela. To će možda delovati haotično u početku, jer različiti vidžeti mogu da imaju različite dimenzije. To je moguće rešiti na dva načina – slaganjem vidžeta sličnih dimenzija ili definisanjem (povećanjem ili smanjenjem) dimenzija odabranog vidžeta. To ćete uraditi klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu vidžeta.

Želite li da prozor za pretraživanje stalno troši prostor na taskbar-u?

Ukoliko i dalje dobijate vesti koje vas ne interesuju, kliknite na pomenute tri tačke pri vrhu vidžeta i selektujte opciju Hide stories from <izvor koji ne želite da vam šalje vesti>. Postoji i opcija koja će Microsoft-u ukazati da želite više ili manje sličnih vesti kako biste dodatno prilagodili prikaz svojim afinitetima. Mnogi od vidžeta mogu i da se podešavaju na druge načine. Na primer, ako želite da pratite vremensku prognozu, možete da definišete da to bude lokalna prognoza, ako pratite vrednosti kriptovaluta, da se prikazuju samo one koje vas zanimaju…

Ne postoji opcija u podešavanjima koja bi sprečila ubacivanje nasumičnih ikona aplikacija u Start meni, pa je najbolje rešenje odabir nekog alternativnog Start menija kao što je Stardock Start11

Sve to možda izgleda kao previše posla, s neizvesnim rezultatima. Zato ćete možda u nekom trenutku poželeti da u potpunosti isključite vidžete. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na taskbar-u i odaberite opciju za „gašenje“ vidžeta. Bitno je naglasiti da će Windows + W prečica na tastaturi i dalje raditi, pa ćete njom moći da privremeno „prizovete“ vidžete i pogledate ako vas nešto interesuje.

Sličice u polju za pretragu

Ako bismo morali da glasamo za najnepotrebniju opciju u Windows-u, naš glas bi dobile sličice (ikone) u polju za pretragu. A upravo to je Microsoft implementirao u Windows 11. Jedina njihova svrha je trošenje piksela na ekranu… To možda i nije neki problem ukoliko koristite veliki monitor, na kome ima dovoljno mesta. Ali, ako za rad koristite samo laptop, ovo samo zauzima mesto za neku vama korisnu i potrebnu ikonu na taskbar-u.

Možete potpuno da isključite prikazivanje widget-a, ali će komanda Windows + W i dalje funkcionisati

Srećom, ovo se rešava prilično jednostavno. Potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na prazan prostor u taskbar-u i da tu izaberete opciju Taskbar Settings.U okviru pretrage, izaberite Search icon and label ili Search icon only opciju ili, ukoliko vam polje za pretragu nije potrebno, možete ga potpuno ukloniti i time osloboditi mnogo više prostora od dimenzija same ikone u tom polju. Ne brinite, čak i ako se odlučite za tu varijantu, i dalje možete da koristite pretragu – dovoljno je da odaberete Windows + S prečicu na tastaturi.

Uklanjanje istaknutih rezultata iz pretrage

Takozvani Highlights, odnosno istaknuti rezultati pretrage, pojavljuju se prilikom ispisa rezultata dobijenih upisom upita u polje za pretragu. Ne znamo šta je Microsoft tačno hteo da uradi sa ovom funkcijom, ali se svelo na to da bespotrebno zauzme određeni deo ekrana prikazujući potpuno nebitne i nepotrebne informacije. Da bi se one uklonile, potrebno je da se otvori meni za pretragu (Windows + S), nakon čega treba kliknuti na tri tačke pored profilne ikone i selektovati Search settings opciju. Pri dnu se nalazi opcija More Settings, gde je moguće isključiti Search highlights.

Windows 11 konstantno motri šta radite na računaru i daje savete o stvarima koje biste još mogli da uradite. Iskusnom korisniku su saveti nepotrebni, a postavlja se i pitanje privatnosti kao i zauzetih resursa. Zato – isključite saveta

Optimizacija Start menija

Nekada je Start meni bio mesto preko koga su se pokretale informacije u Windows-u. A onda je Microsoft odlučio da „proširi njegovu funkcionalnost“. Međutim, umesto da korisnicima ponudi nešto korisno, on je odlučio da i taj deo operativnog sistema „zagadi“ reklamama. Ovog puta to je učinjeno u vidu aplikacija koje kompanija promoviše, a odskora korisnicima s lokalnim nalozima „iskaču“ i obaveštenja o prednostima prijavljivanja Microsoft nalogom.

Plaćate novi Windows, a onda plaćate program koji će vratiti izgled na staro… Ipak, Stardock Start11 je dobra kupovina

Koliko smo videli, ne postoji opcija u podešavanjima koja bi sprečila ubacivanje nasumičnih ikona aplikacija u Start meni, pa je u ovom slučaju najbolje rešenje odabir nekog alternativnog Start menija. Jedan od najboljih je svakako Stardock-ov Start11 (koji možete da skinete sa www.stardock.com sajta). Ovaj programčić je prvenstveno bio namenjen korisnicima kojima se nije svideo dizajn Windows 11 Start menija. S njim se gube nepotrebni delovi, kao što su preporučene aplikacije, a korisnicima je dozvoljeno potpuno podešavanje Start menija prema njihovim potrebama i afinitetima. Na primer, umesto pomenutih aplikacija, moguće je postaviti listu nedavno otvorenih dokumenata, promeniti veličinu ikona… Takođe, Start11 dozvoljava i podešavanje taskbar-a, pa recimo ikone mogu da se pozicioniraju s leve strane (a ne centralno), kao i još pregršt drugih prilagođavanja i podešavanja. Start11 može da se upotrebi i za zamenu Windows Search opcije moćnijom alternativom, koja dozvoljava ne samo pretragu fajlova po imenu već i po sadržaju.

Jedina stvar koja mu ne ide u prilog jeste to što ovaj program nije besplatan. Ipak, ukoliko vas nerviraju Microsoft-ova „unapređenja“ Start menija, mislimo da će ovo biti dobro utrošenih 6,99 evra, koliko košta trajna licenca.

Očekujte lepo vreme uz povremene reklame

Kao što je Google preterao s količinom i veličinom reklama na sajtovima koje posećujemo, tako i Microsoft pokušava da gurne reklame u bilo koji deo operativnog sistema, za koji misli da će ga korisnici upotrebljavati. Toga nije pošteđena ni zvanična Windows Weather aplikacija, jer su i u njoj počele da se prikazuju reklame. Ovde nema opcije koja bi omogućila isključivanje reklama, već samo link do stranice koja objašnjava Microsoft-ove uslove i odredbe oglašavanja.

Ukoliko nemate instaliranu neku od aplikacija za blokiranje reklama, nećete moći da ih ugasite. Drugo rešenje je svakako instalacija neke alternativne aplikacije za prikaz vremenske prognoze – ima ih dosta, samo je potrebno malo vremena da se odlučite koja od njih vam „najbolje leži“.

Timovi po svaku cenu

Microsoft je rešio da promoviše i „natera“ korisnike da upotrebljavaju Teams po svaku cenu. On dolazi preinstaliran na Windows-u 11 i pokreće se zajedno sa OS-om, hteli vi to ili ne. Osim što produžava vreme podizanja sistema i bespotrebno zauzima radnu memoriju, Teams utiče na računar i na druge načine. Microsoft je poznat da se ne trudi baš mnogo oko optimizacije softvera, pa opterećenje procesora koje pravi ova aplikacija nije zanemarljivo. Ukoliko vam Teams nije potreban ili za komunikaciju koristite neki drugi program, najbolje je da ga uklonite iz sistema.

Postoje dva pristupa za „kroćenje widget-a“: ručno čišćenje vidžeta ili njihovo potpuno ukidanje

Ipak, to nije baš toliko jednostavno kao kod standardnih aplikacija, već zahteva nešto drugačiji pristup koji se sastoji iz dva koraka. Prvo uradite desni klik miša na prazan prostor u taskbar-u, odaberite Taskbar Settings i isključite Chat. Zatim deinstalirajte Teams na uobičajen način, iz Apps sekcije u Settings meniju.

Međutim, ovo nije dovoljno. Microsoft će pokušati da vrati Teams na vaš računar, recimo prilikom update-a Office paketa. Ovo se neće desiti u EU, jer je Microsoft morao da odvoji Teams od Office-a za ovo tržište, ali mi (još uvek) nismo u EU. Stoga, ukoliko želite da budete sigurni da se Teams neće pojaviti kada sledeći put pokrenete Office update, potrebno je da dodate preventteamsinstall vrednost u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\common\officeupdate ključ u registry bazi. Tip ovog parametra je REG_DWORD, a vrednost koja treba da mu bude pridružena je 1.

„Olakšavanje“ Edge-a

Kada se pre nekoliko godina pojavio, Edge je reklamiran kao jednostavan i brz pretraživač, nešto kao optimizovana verzija Chrome-a. Ali Microsoft je s vremenom postepeno dodavao funkciju za funkcijom, a mnoge većini korisnika ne nude ništa korisno.

Treba li vam desni sidebar i ChatGPT u Bing-u?

Danas imamo čitavu desnu bočnu traku koja je posvećena dodacima, od olakšavanja kupovine preko Interneta, preko pristupa Microsoft 365 alatima, pa do nekih banalnih primera koji ničemu ne služe (kao što je virtuelno zalivanje virtuelnog drveta, pri čemu će korisnici dobijati virtuelne nagrade ako to urade kako treba). Navodno, kada jedno takvo virtuelno drvo potpuno izraste, neko će zasaditi pravo drvo u Keniji… Ideja jeste lepa i plemenita, ali baš bismo voleli da vidimo koliko drveća je zaista zasađeno u okviru ove inicijative. Ne smemo da zaboravimo ni najnoviju opsesiju veštačkom inteligencijom. Microsoft-ovo partnerstvo s kompanijom Open AI znači da je GPT-4 „uguran“ gde god je moguće, naročito u delove koji imaju veze s Web-om.

Ukoliko želite da vratite Edge u stanje slično onom kada se pojavio, bez tih nepotrebnih dodataka, možete da uradite nekoliko stvari. Prva je uklanjanje tog desnog sidebar-a. U donjem desnom uglu Edge-a nalazi se „zupčanik“ koji možete da kliknete i da isključite opciju Always show sidebar. Međutim, primetićete da Bing speech „balončić“ još uvek stoji u gornjem desnom uglu ekrana, što znači da je AI opcija još uvek aktivna. Da biste i njega uklonili, u istom meniju pronađite App and notification settings i odaberite Discover opciju. Tu isključite Show Discover i Bing oblačić se više neće pojavljivati.

Isključite Windows savete i trikove

Windows 11 konstantno motri šta radite na računaru i daje savete o stvarima koje biste još mogli da uradite sa ovim operativnim sistemom. Saveti su neupotrebljivi za svakog iole računarski pismenog čoveka, a tu je i ozbiljno pitanje koje se tiče privatnosti. Ako izuzmemo ove dve stavke kao nebitne (iako to nisu), ostaje i činjenica da stalno nadgledanje rada troši resurse računara, pa ga samim tim i usporava.

Zato nije loše isključiti ovu opciju. Da biste to uradili, kliknite na Start i selektujte Settings\System\Notification. Pronađite opciju Additional settings i kliknite na strelicu koja pokazuje nadole. Među opcijama koje se pojave, deselektujte boks Get tips and suggestions when using Windows.

Proizvođački trialware i bloatware

Postala je praksa da novi brendirani računari dolaze s preinstaliranim probnim verzijama komercijalnog softvera, s nadom proizvođača da će neko od kupaca računara možda kupiti i neki od tih programa. To je posebno izraženo kod laptopa, koji su po pravilu brendirani. Kada je naše tržište u pitanju, većinu desktop računara za kućnu upotrebu čine sklopljene mašine ili lokalni brendovi, kod kojih to još uvek nije postala dominantna praksa. Ali ova situacija može da se nađe kod brendiranih desktop računara koji su čest izbor za poslovna okruženja.

Ako vam nisu potrebni saveti koje Windows često ispisuje

Zašto se to dešava? Proizvođači softvera plaćaju proizvođačima računara da uključe njihov softver u „sveže instalirane“ nove računare koje prodaju, očekujući da će na taj način dospeti do većeg broja potrošača, odnosno potencijalnih kupaca.

Pored toga, postoji još jedan ozbiljan problem koji se tiče samih proizvođača računara. I oni sami instaliraju bloatware softver, u formi dodatnih PC alata. To mogu da budu aplikacije za snimanje DVD-ova, medija centri za pregled multimedijalnog sadržaja, razni kontrolni alati… Takvi programi često se nikada ne pokrenu, a mogu da zauzmu veliku količinu prostora na disku.

Nemamo mesta u našem časopisu da pokrijemo sve proizvođače računara i pobrojimo bloatware softver koji se nalazi na njihovim uređajima, ali možemo bar da vas uputimo na stranicu koja će vam biti od velike pomoći u tom domenu. Na ovoj stranici ne samo da ćete dobiti spisak svih nepotrebnih aplikacija preinstaliranih na računaru već se tu nalaze i detaljne informacije o njima (počevši od toga šta je sve instalirano, preko objašnjenja čemu služi svaka pojedinačna aplikacija, koliko prostora zauzimaju na disku, koji su im pripadajući DLL-ovi… pa sve do uputstva kako ih deinstalirati ukoliko odlučite da vam nisu potrebne).

