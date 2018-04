Čista sredina – preduslov za neometan rad IT opreme

Budući da se industrija i njeni procesi sve intenzivnije digitalizuju, osetljivu IT opremu valja smestiti u proizvodne pogone i okruženje u kom najčešće vladaju nezadovoljavajući uslovi. Prljave industrije, hemikalije, visoke temperature, brojni su rizici za neometan rad IT sistema, a izazovi stalne dostupnosti mašina i ispunjenja plana proizvodnje visoki. Kako zadovoljiti sve zahteve i standarde?

Obim svih podataka koji se prikupljalju, obrađuju i prenose iz dana u dan u svetu eksponencijalno raste. Takav trend i njegovu dalju projekciju kojoj se ne vidi kraj možemo obrazložiti novim tehnologijama i digitalizacijom celog društva, pre svega Četvrtoj industrijskoj revoluciji i Internetu stvari (IoT), u opsegu od umrežene proizvodnje pa do pametnih kuća i pametnih gradova. Za dalji neometan razvoj sistema informacija u realnom vremenu, neophodno je omogućiti prikupljanje i obradu velike količine podataka u neposrednoj blizini njihovog nastanka.

Edge data centar i kompaktnija rešenja

Rešenje je Edge data centar. Rittal Edge data centar baziran je na standardizovanoj infrastrukturi koja se veoma brzo i lako može implementirati na skoro svakoj lokaciji, po principu ključ u ruke. Ipak, u proizvodnim pogonima nisu uvek nužni kapaciteti koje nam pruža Edge data centar, već se većina trenutnih potreba rešava kompaktnijim rešenjima. Uglavnom su to mrežni ormani koji se koriste za nadzor i upravljanje proizvodnim procesima i u koje se smešta aktivna mrežna oprema, uz dodatak UPS uređaja i servera po potrebi. Osnovni problem kombinacije IT sistema i industrije jeste u tome što uslovi koji vladaju u proizvodnji uglavnom nisu idealni i predstavljaju direktan rizik za funkcionisanje mrežne opreme, a samim tim i prekide proizvodnih procesa koji dalje za posledicu mogu imati zastoj, škartove, direktnu i indirektnu finansijsku štetu, kašnjenje u planu proizvodnje, dodatno vreme za oporavak, reputaciju itd. Jedino rešenje je veoma robustnija infrastuktura koja je namenjena primeni u industrijskim i, uopšte, neuslovnim, da ne kažemo „prljavim“ okruženjima.

Rek ormani za zaštitu od okruženja

Najveći izazov i problem za funkcionisanje aktivne opreme predstavljaju nečistoće u vazduhu. Kao posledica proizvodnog procesa, u vazduhu se stvaraju prašina, hemijska jedinjenja, korozivni gasovi i vlaga koji putem ventilacije reka ulaze u samu opremu i mogu izazivati stalne probleme bez vidljivog objašnjenja, kao što su zaprljani konektori, svičevi, korozija, skraćenje očekivanog životnog veka opreme…

Kao rešenje, neophodno je izolovati opremu, tj. smestiti je u rek orman koji ima odgovarajući stepen IP zaštite. Ingress Protection (IP) je IEC standard 60529 koji definiše stepen zaštite od prodora čvrstih čestica (prašine) i vode (vlage), u kome prvi broj označava nivo zaštite od čvrstih čestica, a drugi od vode i vlage. Rittal, pored vrhunskog nemačkog kvaliteta, ima ogroman portfolio rekova za sve namene. Jedan deo čine rek ormani sa stepenom zaštite IP 55, u rasponu visine od 3U do 47U, pri čemu su rekovi visine do 21U namenjeni za montažu na zid, dok su samostojeći iznad 24U, što može zadovoljiti sve potrebe za kapacitetima. Stepen zaštite rek ormana IP 55 omogućava izolaciju i čuvanje instalirane opreme od svih štetnih uticaja okoline i agensa koji mogu ugroziti rad i prekid procesa proizvodnje. Pomoću ovakvog rešenja obezbeđujemo čistu sredinu za smeštaj IT opreme, što je osnovni preduslov za neometan rad.

Neophodna klimatizacija?

Drugi veliki izazov je temperatura kako unutrašnjosti rek ormana zbog generisanja toplote aktivne opreme, tako i samog okruženja, koja može biti visoka, niska ili oscilirati tokom godine. Ukoliko u rek ormanu imate opremu koja generiše toplotu u tolikoj meri da se ne može rashladiti samo putem zidova ormana, onda vam je potrebno rešenje za klimatizaciju. Postoji više opcija kako se problem odvođenja toplote rešava. Prvi i najjednostavniji jeste ugradnja Rittal ventilatora sa filterima koji podržavaju stepen zaštite IP 56 i IP 55 i neće narušiti zaštitu rek ormana, s protokom vazduha i do 900 i 1070 m3/h.

Druga mogućnost, kada ventilatori nisu dovoljni, jeste ugradnja Rittal kompaktnih sistema klimatizacije na orman, koji mogu imati rashladni kapacitet i do 6 kW. Kompaktni sistem klimatizacije koncipiran je bez potrebe za spoljašnjom jedinicom, pri čemu se višak toplote prenosi u okolni prostor. Takođe, unutrašnji i spoljašnji krug hlađenja potpuno su razdvojeni, tako da nema mešanja spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha rek ormana, čime se postižu potpuna zaštita i izolacija od okruženja. Ukoliko su problem niske temperature, umesto klimatizacije (ili u kombinaciji), u rek se mogu instalirati grejači ormana koji putem termostata automatski održavaju preciznu kontrolu temperature unutar rek ormana.

Dodatna zaštita

Za dodatnu sigurnost poželjno je opremiti orman i sistemom monitoringa kojim se nadziru parametri unutar ormana. Rittal CMC III je alarmni sistem za mrežne i serverske ormane koji sa svojim senzorima i dodacima omogućava praćenje: temperature, vlažnosti vazduha, pristupa, pojave dima, potrošnje energije i mnogih drugih parametara ambijenta. To je modularni sistem koji se brzo i lako može prilagoditi specifičnim zahtevima za monitoring. Takođe, ukoliko bilo koji od parametara izađe iz definisanog opsega, sistem automatski šalje obaveštenje putem e‑mail poruke ili dodatno SMS porukom na predefinisane adrese i brojeve. Svaki od alarma može obaveštavati uvek istu grupu kontakata ili samo pojedinačne, u zavisnosti od nadležnosti. Ako je oprema vredna ili bitna, samostojeći rek dubine veće od 800 mm možete opremiti i sistemom Rittal DET‑AC za ranu dojavu požara i automatsko gašenje unutar rek ormana. Sistem zauzima prostor od samo 1U visine i sadrži, pored agensa za gašenje IT opreme (Novec 1230), bateriju za autonoman rad od četiri časa.

Visoka ili niska temperatura, prašina, vlaga, fizička oštećenja, korozivni gasovi, hemikalije… sve nabrojano dovodi do znatnog skraćenja životnog veka IT opreme i njenog neplaniranog otkaza, najčešće u „najnezgodnijem“ trenutku. Najmanji je problem nabaviti nov komad opreme, ali razmislite koliko je vremena potrebno za ponovno stavljanje u funkciju i da li vaš biznis može da istrpi česte zastoje i prekide u radu?

