COMING IT security konferencija: Bezbednost danas, sigurnost sutra, uvek i svuda!

Ukoliko vam je potrebna edukacija o postojećim IT security rešenjima, a svakodnevno se borite sa pretnjama sa interneta, COMING IT security konferencija je pravo mesto za vas.

Već ste se suočili sa syber napadima koji su negativno uticali na poslovanje? To znači da je vreme je za kvalitetno backup i disaster recovery rešenje. Ali, to je samo delo bezbednosne slagalice. Na COMING IT security konferenciji ćete saznati još mnogo toga, a između ostalog i kako usaglasiti poslovanje sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Konferencija će se održati u Jugosovenskoj kinoteci, 16.05.2019. sa početkom u 9:30 časova. Prijavite se za učešće popunjavanjem registracione forme na našem konferencijskom servisu. Ovde ćete pronaći i sve detalje vezane za agendu, lokaciju ili predavače, ali i kontakt podatke organizatora.

COMING IT security konferencija nudi bogat program

Na konferenciji će biti reči o ukupnoj zaštiti poslovnog IT sistema, zaštiti mreže, bezbednoj razmeni podataka, kontroli i monitoringu privilegovanih naloga, IoT-u i o transformaciji poslovanja u bezbedno poslovanje. Predstavićemo aktuelne security teme među kojima i GDPR.

Na 10 štandova u toku konferencijskog dana sa demo prezentacijama će vas dočekati predstavnici kompanija tehnoloških lidera sa preko 15 tehnoloških security rešenja. U toku konferencijskog dana možete da razgovarate sa COMING timom o bilo kojoj temi koja vas interesuje u VIP sali za sastanke. Već tradicionalno, konferencijski dan se zatvara sa vrednim nagradama za srećne dobitnike.

Više o konferenciji saznajte na sledećem linku, dok prijavu za konferenciju možete pronaći na linku. Više o kompaniji COMING – Computer Engineering možete saznati na zvaničnom sajtu.

