Computex 2020 je zvanično otkazan

Tokom marta, organizatori jednog od najvećih tehnoloških sajmova koji se održava na istoku, Computex-a, pomerili su njegovo održavanje sa juna na kraj septembra. Tri meseca kasnije, pokazalo se da ovo odlaganje neće biti dovoljno i Computex je zvanično otkazan. To je sada samo još jedan u nizu tehnoloških sajmova koji će „preskočiti“ godinu i vrata svojih hala otvoriće tek 2021. godine.

Iako Tajvan do sada nije teško pogođen COVID-19 virusom, sa manje od 500 zaraženih i samo sedam smrtnih slučajeva, odlaganje sajma je dobra odluka. Dolazak pedesetak hiljada ljudi iz celog sveta bilo bi pogodno tlo za ekspanziju zaraze, koja bi se sigurno brzo raširila u jednom od najgušće naseljenih lokacija na svetu. To znači da će naredni Computex biti održan tek za godinu dana, od 1. do 5. juna 2021. godine, u vreme kada se tradicionalno održava. U međuvremenu, organizatori planiraju određena online dešavanja.

Što se tiče drugih sajmova, za sada se zna da će IFA biti održana u planiranom terminu početkom septembra, mada u potpuno drugačijem izdanju. Umesto velikog sajma, to će biti događaj kome će moći da prisustvuju samo ljudi sa pozivnicama organizatora. Takođe, za sada se ne planira odlaganje CES-a, koji se tradicionalno održava početkom januara u Las Vegasu.

Izvor: TechCrunch

