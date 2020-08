COVID 19: Nastavljena humanitarna akcija “Ljudskost u doba korone”

Humanitarna akcija Roaming Solutions grupe “Ljudskost u doba korone” nastavljena je tokom leta. Prateći aktuelnu situaciju vezanu za pandemiju COVID 19, fokus je stavljen na kontinuiranu podršku zdravstvenim centrima i bolnicama širom Srbije u borbi protiv korone.

Donacija Roaming Solutions grupe

Grupa je donirala medicinsku opremu i sredstva zdravstvenim ustanovama i COVID ambulantama u Beogradu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Novom Pazaru i Užicu.

“Zahvaljujemo se Roaming Solutions grupi na donaciji kompletnog biološkog bezbednosnog kabineta za laboratoriju, čime podižemo nivo bioloske sigurnosti laboratorije i povecavamo broj analiza na dnevnom nivou”, kaže dr Nevenka Ilić iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

U saradnji sa zdravstvenim centrima, donirana oprema je sa spiska hitnih potrepština; od protokomera sa ovlaživačima za kiseonik, video rigidnog laringoskopa, aspiratora, mini centrifuga, preko EKG aparata, “DeepFriza” , do hirurskih rukavica i ostale potrošne opreme za rad sa covid pacijentima.

“Hvala Roaming Solutions grupi što je kao društveno odgovorna kompanija u ovim izazovnim vremenima prepoznala potrebu da pomogne zdravstvenim ustanovama koje leče i zbrinjavanju obolele od korone”, istakao je direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici dr Živko Vrcelj.

Roaming Solutions grupa reagovala je na samom početku pandemije nabavkom medicinske i IT opreme.

“Roaming Solutions grupa je na samom početku panemije COVID 19 na prvo mesto stavila bezbednost zaposlenih, njihovih porodica i društva u celini. U skladu sa tim, humanitarnim akcijama i donacijama želimo da podržimo sve one koji su na prvoj liniji odbrane, a to su svakako zaposleni u zdravstvenim ustanovama. Drago nam je da možemo da budemo medju kompanijama koje su u prilici da pomognu u ovim teškim vremenima i neka nas bude što više, jer je i naša odgovornost da doprinesemo društvu u kome poslujemo. Cilj nam je da kreiramo i očuvamo sve one vrednosti koje jačaju nas kao ljude i društvo u celini, ističe Rade Vujović, predsednik Roaming Solutions grupe.

Roaming Solutions grupa nastavlja sa humanitranim aktivnostima, a ujedno želi da svojim primerom pozove sve druge kompanije koje su u mogućnosti da se uključe.

