Netflix testira Shuffle Play opciju

Kompanija Netflix je objavila da radi na testiranju nove opcije Shuffle Play, koa bi mogla da pomogne korisnicima pri pronalaženju sadržaja za gledanje, baš u trenutku kada nam je dostupna ogromna količina sadržaja na striming servisima. Na osnovu fotografija koje kruže internetom, dugme za Shuffle Play nalazi se tačno po sredini ekrana profila. Možete kliknuti na dugme, i nadati se da ćete dobiti sadržaj koji biste možda želeli da pogledate.

Otkrivanje skrivenih dragulja

Prema objavljenim informacijama, Netflix ima želju da priušti korisnicima drugačije iskustvo, i uštedi im vreme pri pronalaženju sadržaja za gledanje, a usput onima koji žele da pogledaju nešto sasvim drugačije, pruži priliku da otkriju skrivene dragulje ove striming platforme.

Netflix pri ovakvim pretragama uzima u obzir naslove i sadržaje koje su korisnici do tog trenutka gledali, kao i one koje su sačuvali da ih gledaju kasnije. Ova funkcija će takođe biti u mogućnosti da reprodukuje nasumične epizode iz serije koju trenutno korisnik prati. Osnovna ideja je da brzo i lako korisnici stignu do sadržaja koji je prilagođen njihovom ukusu. Opcija Shuffle Play je testirana prošlog meseca, ali samo za TV aplikaciju i to za odabrane korisnike širom sveta.

Izvor: Engadget

