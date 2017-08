CPU Wars Episode 9

Intel je brzo odgovorio na AMD Ryzen 7: stiže Core i9 serija procesora sa X299 čipsetom. Šta da očekujemo, i kako će AMD uzvratiti?

Nekada davno, u galaksiji PC računara postojala je oštra konkurencija dva proizvođača procesora. Korisnici su imali izbor, a to je bio dovoljan podstrek da proizvođači brže unapređuju procesore i platforme, uz konstantan pad cena. Pre desetak godina, takvo stanje je prestalo – taman kad je AMD nakon par godina rasta uspeo da prebaci 20 odsto tržišnog udela (da, čak i u to vreme Intel je imao znatno veći tržišni udeo), Intel je napravio dovoljno veliki tehnološki iskorak i niko više nije mogao da ga prati. Od tada pa sve do pre nekoliko meseci, Intel je bio primarni izbor svih korisnika, dok se o AMD procesorima razmišljalo samo kao o maksimalno ekonomičnom rešenju.

Takozvani low‑end segment bio je jedini u kome je AMD mogao nešto da učini, ali je tu margina za zaradu veoma mala. Rezultat ove situacije bio je veoma spor napredak kad su u pitanju performanse, jer je Intel u svojim Tick‑Tock koracima pravio poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju u proseku od 5 do 10 procenata. Usled toga, veliki broj korisnika nije video razlog za investiciju u novi procesor, pa mnogi koriste i nekoliko generacija stare modele čak i kad imaju povećane zahteve po pitanju performansi. Slično je i s brojem jezgara, pa su četiri jezgra standard od IT pamtiveka, dok je bilo šta preko toga praćeno paprenom cenom.

Sve se promenilo kada je AMD predstavio Ryzen 7 familiju procesora, koji po drastično nižoj ceni nude osam jezgara i performanse koje su uporedive s Intel‑om. Veoma brzo nakon toga, najavljen je serverski Epycprocesor sa čak 32 jezgra, a u tom momentu počelo je da se priča i o još jednom desktop procesoru koji će ponuditi 16 jezgara. Dakle, ulog je dramatično povećan, pa je Intel u kratkom roku morao da spremi odgovor na novonastalu situaciju u kojoj prvi put nakon deset godina ima ozbiljnu konkurenciju.

Core i9 – SkyLake X

Ovih dana najavljena je Core X serija procesora. Naziv za ove modele je Core i9, pa se pokazalo veoma korisnim što je nekada davno ostavljeno prostora i za to. Tradicionalno, nova serija procesora podrazumeva novi socket, čipset i matične ploče, pa je tako i ovoga puta. Novi čipset nosi oznaku X299, a soket LGA2066. To je direktna zamena za LGA2011v3 koji je već dosta star, pa se može reći da je vreme da se zameni.

Diskutabilni su procesori koje je Intel namenio za LGA2066 platformu, jer ih ima ukupno devet, a za samo jedan zna se konkretan datum početka prodaje – 26. juna stiže Core i9. Dakle, na dnu ponude su Core i5 7640X i Core i7 7740X. Čemu ovi procesori sa četiri jezgra, jedan sa HyperThreading‑om, a drugi bez njega, koji još degradiraju mogućnosti X299 čipseta i ploče jer ne rade u quad‑channel memorijskom modu? Pored toga, ovi procesori s KabyLake X jezgrom imaju samo 16 PCI Express 3.0 linija, što veoma ograničava njihovu upotrebnu vrednost, pa nema razloga da postoje na high‑end desktop platformi.

Sledeća dva modela koji će biti u prodaji od 26. juna jesu Core i7 7800X i Core i7 7820X. U pitanju su 6/12 i 8/16 modeli (fizička jezgra / HyperThreading) koji su već interesantniji, jer direktno konkurišu procesoru Ryzen 7. Tako i7 7820X košta 599 dolara, a nominalni radni takt je 3,6 GHz; kao Ryzen 7 1800X, samo $100 skuplje. Pošto će i7 7820X biti nešto brži, ta razlika u ceni deluje prihvatljivo.

Ostaje ograničenje PCI Express linija, jer ovi modeli koriste SkyLake X jezgro, koje je u prethodnoj verziji imalo više toga na raspolaganju. Tako se stvara utisak da Intel želi da ograniči mogućnosti X299 platforme s procesorima, iako je to high‑end desktop sistem namenjen entuzijastima i veoma zahtevnim korisnicima, a oni će koristiti bar dve grafičke kartice, NVM diskove i tako dalje, a za to su potrebne PCI Express linije.

Samo najjači i najskuplji LGA2066 procesor imaće 44 PCI Express linije, a prvi među njima je Core i9 7900X. Dakle, stižemo do prvog Core i9 procesora i trenutno jedinog koji 26. juna treba da krene u prodaju. Specifikacija kaže 10 jezgara (plus HyperThreading) na 3,3 GHz, uz maksimalni boost radni takt od 4,5 GHz.

Veoma značajna promena na SkyLake X jezgru jeste potpuno drugačiji odnos L2 i L3 keš memorije. Intel je prepolovio L3 keš, ali je učetvorostručio L2 keš, što daje značajno poboljšanje performansi za svako pojedinačno jezgro. Najavljena cena ovog procesora je 999 dolara, što je isto kao i doskoro najskuplji Intel EE procesor, ali sada s dva jezgra više.

Core i9 7900X čini da Intel i dalje ima najbrži desktop procesor u ponudi, što je za kompaniju očigledno bila kritična stavka. Ostatak procesora iz i9 serije imaće 12 (7920X), 14 (7940X), 16 (7960X) i 18 (7980XE) jezgara, ali su oni najavljeni tek za poslednji kvartal ove godine. Interesantno je da su cene za njih već najavljene, pa će model sa 18 jezgara koštati žestokih 2000 dolara, dok će 16‑jezgarni model biti 1700 dolara. Izgleda da je glavni cilj je da se odgovori na ono što će AMD tek ponuditi.

Ryzen 9 – Threadripper

AMD je za kraj jula najavio početak prodaje prvog Threadripper procesora koji će imati 16 jezgara (32 sa SMT‑om), dakle stvari se kreću mnogo brže nego što smo očekivali. Nova Zen arhitektura i način povezivanja internih CPU jedinica (koje se sastoje od četiri jezgra) preko Infinity Fabric veze, omogućava relativno lako kreiranje procesora s mnogo više jezgara. Nekih promena na samom Zen jezgru verovatno nema, pa novi procesori nastaju „prostim“ povećanjem broja Zen jedinica.

Rezultat će biti Ryzen 9 ili Threadripper serija mikroprocesora, koja, će pored najjačeg 16/32 modela, uključivati i slabije verzije sa 10, 12 ili 14 jezgara. AMD još nije potvrdio naziv ovih procesora, ali za sada izgleda da će koristiti ime Ryzen Threadripper bez dodatka broja 9. Threadripper procesori koristiće novi X399 čipset i TR4 soket. Pošto su ovi procesori znatno većih dimenzija od Ryzen 7 modela, tako nešto sasvim je očekivano.

S povećanjem broja jezgara logičan je i zahtev za više memorije, pa je dobar potez uvođenje quad‑channel memorije na X399 platformi sa ukupno osam slotova (maksimalno 128 GB DDR4 memorije). Svaki Threadripper i odgovarajuća X399 ploča imaće čak 64 PCI Express 3.0 linija, što je mnogo više od onoga što trenutno nudi Core i9. To će obezbediti fleksibilnost za upotrebu više grafičkih kartica i brzih SSD uređaja, što se i očekuje od platforme koja treba da bude apsolutno high‑end rešenje. Ostali detalji znaće se veoma brzo, kada bude najavljen zvaničan početak prodaje, pa će tada biti objavljena i kompletna gama modela, a znaćemo i cene.

9 vs. 9 = plus za korisnike

Nakon najava svih ovih procesora, može se postaviti i pitanje da li su sve te performanse potrebne. Naravno da jesu. Svi korisnici računara koji žive od rada u raznim programima koji su veoma osetljivi na brzinu i uvek mogu da iskoriste dodatnu brzinu biće zainteresovani za ove procesore. Rendering i montaža u sve većim rezolucijama (4K i 8K), kreiranje i reprodukcija VR sadržaja biće glavni konzument nove procesorske snage.

Očekuje se da će AMD nastaviti s agresivnom politikom cena. Prve glasine pominju 900 dolara za najbrži 16/32 Threadripper procesor, što je pola najavljene cene za Intel‑ov ekvivalent, i 100 dolara manje od i9 7900X procesora sa 10 jezgara. Ukoliko tako bude, Intel će biti prinuđen da redukuje najavljene cene i pre nego što se svi Core i9 procesori pojave na tržištu. Krajnji rezultat ovakve situacije veoma je pozitivan za sve high‑end korisnike. Za samo pola godine, performanse su udvostručene, a krajnja cena čak je i manja nego ranije. Samo tako!

Core i7 7820X Core i9 7900X Core i7 6950X Ryzen 7 1800X Ryzen 9 Threadripper 1998X Jezgro SkyLake X SkyLake X Broadwell Zen Zen Proizvodni proces 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm Jezgara / thread-ova 8 / 16 10 / 20 10 / 20 8 / 16 16 / 32 Radni takt norm / turbo 3,6 / 4,5 GHz 3,3 / 4,3 GHz 3,0 / 3,5 GHz 3,6 / 4,0 GHz 3,5 / 3,9 GHz L2 keš (po jezgru) 1 MB 1 MB 256 KB 512 KB 512 KB L3 keš 11 MB 13,75 MB 25 MB 16 MB 32 MB Maksimalno PCIE Gen3 linija 28 44 44 24 64 Čipset X299 X299 X79 X370 X399 Socket LGA 2066 LGA 2066 LGA 2011-3 AM4 TR4 Max TDP 140 W 140 W 140 W 95 W 155 W Preporučena cena (dolara) 599 999 1700 450 850

(Objavljeno u PC#245)

Podelite s prijateljima

Tweet